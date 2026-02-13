Programul „tricolorilor” în Liga Națiunilor Când va juca România cu Polonia, Bosnia și Suedia » 6 meciuri „de foc” în mai puțin de două luni

La o zi după tragerile la sorți pentru grupele Ligii Națiunilor, Federația Română de Fotbal anunțat când se vor disputa meciurile din grupă. Detalii, mai jos.

„Tricolorii” sunt în grupa 4 din Liga B, alături de Polonia, Bosnia și Suedia.

Grupa nu se va mai desfășura în trei ferestre cu câte două meciuri pentru fiecare națională, ci în două.

În prima fereastră, 24 septembrie - 6 octombrie, România va disputa 4 meciuri, urmând ca ultimele două etape să se joace la mijlocul lui noiembrie.

Programul Ligii Națiunilor. Când va juca România

După ce România a picat într-o grupă de foc alături de Polonia, Bosnia și Suedia, FRF a anunțat când se vor disputa meciurile:

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia

Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina

Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia

Locul 1 din fiecare grupă promovează direct în Liga A, locul 2 merge la barajul pentru promovare cu locul 3 din Liga A, locul 3 merge la barajul pentru menținere cu locul 2 din grupa C, în timp ce locul 4 retrogradează direct. Barajele vor avea loc în martie 2027.

Competiția e decisivă pentru stabilirea urnelor din preliminariile pentru Euro 2028.

Calendarul Ligii Națiunilor

Etapa 1: 24-26 septembrie 2026

Etapa a 2-a: 27-29 septembrie 2026

Etapa a 3-a: 30 septembrie - 3 octombrie 2026

Etapa a 4-a: 4-6 octombrie 2026

Etapa a 5-a: 12-14 noiembrie 2026

Etapa a 6-a: 15-17 noiembrie 2026

Sferturi de finală: 25-30 martie 2027

Playoff-ul de retrogradare-promovare în Liga A/Liga B: 25-30 martie 2027

25-30 martie 2027 Faza finală: 9-13 iunie 2027

Grupele Ligii Națiunilor

Liga A

Grupa A1: Franța, Italia, Belgia, Turcia;

Grupa A2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia;

Grupa A3: Spania, Croația, Anglia, Cehia;

Spania, Croația, Anglia, Cehia; Grupa A4: Portugalia, Danemarca, Norvegia, Țara Galilor.

Liga B

Grupa B1: Scoția, Elveția, Slovenia, Macedonia de Nord

Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord

Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo

Israel, Austria, Irlanda, Kosovo Grupa B4: Polonia, Bosnia, ROMÂNIA, Suedia

Liga C

Grupa C1: Albania, Finlanda, Belarus, San Marino;

Grupa C2: Muntenegru, Armenia, Cipru, Letonia/Gibraltar;

Grupa C3: Kazahstan, Slovacia, Feroe, Moldova;

Kazahstan, Slovacia, Feroe, Moldova; Grupa C4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Luxemburg/Malta.

Liga D

Grupa D1: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburg, Andorra;

Grupa D2: Lituania, Azerbaidjan, Liechtenstein.

