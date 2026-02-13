U Craiova - FCSB 2-2. Fanii olteni prezenți pe stadionul „Ion Oblemenco” au profitat de meciul din Bănie pentru a-i transmite un mesaj cu tentă jignitoare lui Florin Tănase (31 de ani), jucătorul campioanei.

Titular în partida de joi seara din Cupa României, Florin Tănase a rezistat doar 7 minute pe teren, după ce a acuzat probleme medicale.

Mesajul fanilor Craiovei pentru Florin Tănase

Florin Tănase, „decarul” celor de la FCSB și unul dintre cei mai în formă jucători ai echipei, nu a scăpat de insultele suporterilor prezenți pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Un fan al Craiovei din tribună a afișat un mesaj cu tentă jignitoare la adresa experimentatului jucător.

Inițial, acel suporter a afișat mesajul: „Tănase, dă-mi tricoul tău” și a dat impresia că este un fan al fotbalistului de la FCSB.

Apoi, suporterul a afișat un alt banner, pe care scria: „Să mă șterg cu el la cur”, luându-l peste picior și jignindu-l, în același timp, pe Florin Tănase.

Mesajul fanului Craiovei dedicat lui Florin Tănase

Florin Tănase are un sezon excelent la FCSB, în ciuda problemelor medicale cu care s-a confruntat la începutul acestui an, când a lipsit de la meciurile cu Dinamo Zagreb (1-4), Fenerbahce (1-1) și CFR, pierdut tot cu 1-4.

În actuala stagiune, mijlocașul ofensiv a bifat 39 de apariții pentru formația roș-albastră, a marcat 12 goluri și a oferit 7 pase decisive.

2,3 milioane de euro este cota de piață a lui Florin Tănase, conform Transfermarkt

U Craiova - FCSB. Florin Tănase s-a accidentat în debutul partidei

Campioana României nu a avut un început strălucit de partidă. În minutul 7 al meciului de pe „Ion Oblemenco”, Florin Tănase a acuzat câteva probleme medicale.

Oltenii se aflau în atac, dar apărarea roș-albaștrilor a interceptat mingea și a reușit să o degajeze către mijlocul terenului.

În acel moment, Florin Tănase, care se afla în preajma arbitrului Horațiu Feșnic, s-a întins pe jos și a făcut semn către bancă pentru schimbare.

Echipa medicală a celor de la FCSB a venit către „decarul” campioanei și a confirmat că Tănase nu mai poate continua partida. Jucătorul a părăsit terenul pe propriile picioare, fiind înlocuit abia 5 minute mai târziu de Mihai Lixandru.

FCSB a fost eliminată din Cupa României, după ce a încheiat grupa B pe locul 5, cu 4 puncte acumulate.

Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile competiției de pe primul loc și o va întâlni, mai departe, pe CFR Cluj. Meciul va avea loc pe 4 martie, într-o singură manșă.

U Craiova și FCSB se vor întâlni și duminică, de această dată în campionat, în etapa 27. Partida va începe de la ora 20:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

