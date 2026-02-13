Tănase, ținta oltenilor FOTO. Mesajul vulgar afișat de un fan la meciul U Craiova - FCSB » Starul campioanei, luat peste picior +11 foto
Mesajul fanilor Craiovei dedicat lui Florin Tănase
Cupa Romaniei

Tănase, ținta oltenilor FOTO. Mesajul vulgar afișat de un fan la meciul U Craiova - FCSB » Starul campioanei, luat peste picior

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.02.2026, ora 10:35
alt-text Actualizat: 13.02.2026, ora 10:35
  • U Craiova - FCSB 2-2. Fanii olteni prezenți pe stadionul „Ion Oblemenco” au profitat de meciul din Bănie pentru a-i transmite un mesaj cu tentă jignitoare lui Florin Tănase (31 de ani), jucătorul campioanei.

Titular în partida de joi seara din Cupa României, Florin Tănase a rezistat doar 7 minute pe teren, după ce a acuzat probleme medicale.

Opinia expertului după U Craiova - FCSB Un fost mare arbitru din Spania a analizat pentru GOLAZO.ro faza controversată de la golul oltenilor » A fost henț sau nu?
Citește și
Opinia expertului după U Craiova - FCSB Un fost mare arbitru din Spania a analizat pentru GOLAZO.ro faza controversată de la golul oltenilor » A fost henț sau nu?
Citește mai mult
Opinia expertului după U Craiova - FCSB Un fost mare arbitru din Spania a analizat pentru GOLAZO.ro faza controversată de la golul oltenilor » A fost henț sau nu?

Mesajul fanilor Craiovei pentru Florin Tănase

Florin Tănase, „decarul” celor de la FCSB și unul dintre cei mai în formă jucători ai echipei, nu a scăpat de insultele suporterilor prezenți pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Un fan al Craiovei din tribună a afișat un mesaj cu tentă jignitoare la adresa experimentatului jucător.

Inițial, acel suporter a afișat mesajul: „Tănase, dă-mi tricoul tău” și a dat impresia că este un fan al fotbalistului de la FCSB.

Apoi, suporterul a afișat un alt banner, pe care scria: „Să mă șterg cu el la cur”, luându-l peste picior și jignindu-l, în același timp, pe Florin Tănase.

Mesajul fanului Craiovei dedicat lui Florin Tănase Mesajul fanului Craiovei dedicat lui Florin Tănase
Mesajul fanului Craiovei dedicat lui Florin Tănase

Florin Tănase are un sezon excelent la FCSB, în ciuda problemelor medicale cu care s-a confruntat la începutul acestui an, când a lipsit de la meciurile cu Dinamo Zagreb (1-4), Fenerbahce (1-1) și CFR, pierdut tot cu 1-4.

În actuala stagiune, mijlocașul ofensiv a bifat 39 de apariții pentru formația roș-albastră, a marcat 12 goluri și a oferit 7 pase decisive.

2,3 milioane de euro
este cota de piață a lui Florin Tănase, conform Transfermarkt

U Craiova - FCSB. Florin Tănase s-a accidentat în debutul partidei

Campioana României nu a avut un început strălucit de partidă. În minutul 7 al meciului de pe „Ion Oblemenco”, Florin Tănase a acuzat câteva probleme medicale.

Oltenii se aflau în atac, dar apărarea roș-albaștrilor a interceptat mingea și a reușit să o degajeze către mijlocul terenului.

În acel moment, Florin Tănase, care se afla în preajma arbitrului Horațiu Feșnic, s-a întins pe jos și a făcut semn către bancă pentru schimbare.

Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport
Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport

Galerie foto (11 imagini)

Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport Accidentarea lui Florin Tănase în meciul U Craiova - FCSB. Foto: captură/Prima Sport
+11 Foto
labels.photo-gallery

Echipa medicală a celor de la FCSB a venit către „decarul” campioanei și a confirmat că Tănase nu mai poate continua partida. Jucătorul a părăsit terenul pe propriile picioare, fiind înlocuit abia 5 minute mai târziu de Mihai Lixandru.

FCSB a fost eliminată din Cupa României, după ce a încheiat grupa B pe locul 5, cu 4 puncte acumulate.

Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile competiției de pe primul loc și o va întâlni, mai departe, pe CFR Cluj. Meciul va avea loc pe 4 martie, într-o singură manșă.

U Craiova și FCSB se vor întâlni și duminică, de această dată în campionat, în etapa 27. Partida va începe de la ora 20:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (10).jpg
Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (10).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (1).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (2).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (3).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (4).jpg Craiova - FCSB. Imagini de la meciul din etapa #3 din grupele Cupei României. Foto - U Craiova (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Nu înțeleg ce vrea FCSB de la viață” Analiștii, uluiți după eliminarea campioanei din Cupa României: „Mă declar total depășit”
Cupa Romaniei
10:10
„Nu înțeleg ce vrea FCSB de la viață” Analiștii, uluiți după eliminarea campioanei din Cupa României: „Mă declar total depășit”
Citește mai mult
„Nu înțeleg ce vrea FCSB de la viață” Analiștii, uluiți după eliminarea campioanei din Cupa României: „Mă declar total depășit”
Opinia expertului după U Craiova - FCSB Un fost mare arbitru din Spania a analizat pentru GOLAZO.ro faza controversată de la golul oltenilor » A fost henț sau nu?
Cupa Romaniei
09:28
Opinia expertului după U Craiova - FCSB Un fost mare arbitru din Spania a analizat pentru GOLAZO.ro faza controversată de la golul oltenilor » A fost henț sau nu?
Citește mai mult
Opinia expertului după U Craiova - FCSB Un fost mare arbitru din Spania a analizat pentru GOLAZO.ro faza controversată de la golul oltenilor » A fost henț sau nu?

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
Universitatea Craiova Cupa Romaniei Florin Tanase FANI fcsb
Știrile zilei din sport
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Superliga
11:06
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Citește mai mult
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras
Superliga
09:41
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras
Citește mai mult
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
Superliga
13.02
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
Citește mai mult
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie  validat!”
Superliga
13.02
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie validat!”
Citește mai mult
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie  validat!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:26
FC Argeș amenință FRF Comunicat dur: „Dacă ratăm play-off-ul, ne vom îndrepta pe cale legală, în instanțele civile și sportive”
FC Argeș amenință FRF Comunicat dur: „Dacă ratăm play-off-ul, ne vom îndrepta pe cale legală,  în instanțele civile și sportive”
13:06
„Presiunea mai mare e pe FCSB” Antrenorul Craiovei e categoric: „Nu-mi voi pierde nicio secundă gândindu-mă la asta!”
„Presiunea mai mare e pe FCSB” Antrenorul Craiovei e categoric: „Nu-mi voi pierde nicio secundă gândindu-mă la asta!”
13:23
Fanii Stelei, interziși în Ghencea Val de critici din partea suporterilor, după decizia clubului din Liga 2: „Eșecul este în birouri, nu pe teren!”
Fanii Stelei, interziși în Ghencea  Val de critici din partea suporterilor, după decizia clubului din Liga 2: „Eșecul este în birouri, nu pe teren!”
11:06
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Top stiri din sport
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
Cupa Romaniei
13.02
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
Citește mai mult
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Superliga
13.02
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Citește mai mult
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist:  „Nu e un trădător”
Superliga
13.02
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist: „Nu e un trădător”
Citește mai mult
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist:  „Nu e un trădător”
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!”
Campionate
13.02
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!”
Citește mai mult
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!”

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 35 rapid 19 Universitatea Craiova 54 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
14.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share