Devoratorul de antrenori Furiosul patron al lui Nottingham a dat afară trei în 5 luni. Vrea un nume care a rezistat  o jumătate de an cu el!
Așa reacționează Marinakis în tribună când jocul lui Forest nu funcționează. N-a fost bine în acest sezon la Nottingham Foto: Imago
Campionate

Devoratorul de antrenori Furiosul patron al lui Nottingham a dat afară trei în 5 luni. Vrea un nume care a rezistat o jumătate de an cu el!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 13.02.2026, ora 10:22
alt-text Actualizat: 13.02.2026, ora 10:22
  • Evangelos Marinakis l-a concediat și pe Sean Dyche, în noaptea de miercuri spre joi, după ce i-a demis pe Nuno Espirito Santo (septembrie) și Ange Postecoglou (octombrie) în acest sezon. 
  • Proprietarul grec s-a hotărât pe cine vrea să aducă al 4-lea antrenor la Nottingham Forest. I-a câștigat două trofee într-un sezon, dar a părăsit clubul în iunie, deși venise în ianuarie!

Se știe cum reacționează Evangelos Marinakis când e înfuriat. Scoate flăcări pe nări.

„Nu voia nimeni naționala” Mircea Lucescu, în L’Equipe: întoarcerea printre „tricolori”, crearea analizei video în comunism și războiul din Ucraina
Citește și
„Nu voia nimeni naționala” Mircea Lucescu, în L’Equipe: întoarcerea printre „tricolori”, crearea analizei video în comunism și războiul din Ucraina
Citește mai mult
„Nu voia nimeni naționala” Mircea Lucescu, în L’Equipe: întoarcerea printre „tricolori”, crearea analizei video în comunism și războiul din Ucraina

Antrenorii nu sunt niciodată siguri de contractul lor la cele două cluburi patronate de grec, Nottingham Forest și Olympiacos Pireu.

8 tehnicieni
au fost demiși în acest sezon de Premier League

Marinakis l-a eliminat după 3 etape pe antrenorul care calificase Nottingham în Europa

Controversatul armator, implicat în multe scandaluri și făcând multe declarații șocante de-a lungul timpului, nu e prea răbdător.

De când a venit, Sean Dyche a stat cu ochii pe ceas. Acum i s-a reziliat și lui contractul Foto: Imago De când a venit, Sean Dyche a stat cu ochii pe ceas. Acum i s-a reziliat și lui contractul Foto: Imago
De când a venit, Sean Dyche a stat cu ochii pe ceas. Acum i s-a reziliat și lui contractul Foto: Imago

Trebuie să vadă imediat rezultate bune. Altfel, taie încă un nume de pe listă. În acest sezon, are trei victime după 26 de etape.

Prima decizie radicală a șocat Premier League.

  • Nuno Espirito Santo, care salvase echipa într-o situație dificilă, pe 20 decembrie 2023, a fost excelent în 2024-2025. Locul 7 și calificare în Europa League. Pe 8 septembrie 2025, după doar trei meciuri de campionat, Marinakis l-a concediat. 

Nu a apreciat protestul public al tehnicianului portughez, nemulțumit de transferuri și de relația rece cu proprietarul, și l-a demis. L-a certat și pe teren, reproșându-i o decizie luată în timpul unei partide.

Espirito Santo, Postecoglou și Dyche, concediați în 154 de zile

La o zi după ruptura de Nuno, l-a adus pe Ange Postecoglou, care fusese destituit de Tottenham la sfârșitul stagiunii precedente.

40 de zile
a rezistat Postecoglou. Pe 18 octombrie, Nottingham a anunțat că s-a despărțit de australian

Pe 21 octombrie, alt antrenor, al treilea: Sean Dyche. Englezul a rămas mai mult decât Postecoglou, dar nici el foarte mult.

După 0-0 cu Wolverhampton, ultima clasată, aproape sigur retrogradată, Marinakis a coborât furibund de la tribuna oficială.

Sangare (în roșu) a câștigat acest duel aerian, dar tot 0-0 s-a terminat meciul lui Forest cu Wolves Foto: Imago Sangare (în roșu) a câștigat acest duel aerian, dar tot 0-0 s-a terminat meciul lui Forest cu Wolves Foto: Imago
Sangare (în roșu) a câștigat acest duel aerian, dar tot 0-0 s-a terminat meciul lui Forest cu Wolves Foto: Imago

Nu acceptă să-i vadă pe „pădurari” atât de aproape de linia roșie.

17 e locul
ocupat de Forest, chiar deasupra zonei retrogradării, cu numai trei puncte peste West Ham

În noaptea de miercuri spre joi, l-a dat afară și pe Dyche, după 114 zile.

Vine alt portughez, Vitor Pereira. Event la Olympiacos, dar și ruptură bruscă

Patronul îl vrea acum, potrivit presei britanice, pe portughezul Vitor Pereira, liber de contract după demiterea de la Wolves, pe 2 noiembrie.

Marinakis îl cunoaște pe lusitan. L-a avut pe banca lui Olympiacos, a cucerit eventul campionat-cupă în 2015.

Pereira a pregătit totuși puțin echipa din Pireu. A venit în ianuarie, a plecat în iunie.

El va fi foarte probabil al 4-lea antrenor al lui Nottingham. Va salva Forest sau va părăsi clubul mai repede ca la Olympiacos.

Citește și

Rivalul, ajutor anti-depresie Vinicius, starul revoltat al lui Real, l-a susținut în clipele dificile pe Araujo, stoperul Barcelonei
Campionate
16:50
Rivalul, ajutor anti-depresie Vinicius, starul revoltat al lui Real, l-a susținut în clipele dificile pe Araujo, stoperul Barcelonei
Citește mai mult
Rivalul, ajutor anti-depresie Vinicius, starul revoltat al lui Real, l-a susținut în clipele dificile pe Araujo, stoperul Barcelonei
„L-a sunat pe Putin în fața mea” Politician, fost jucător la Milan, despre război. Controversat, detestat în Ucraina: „Nu există”
Diverse
14:09
„L-a sunat pe Putin în fața mea” Politician, fost jucător la Milan, despre război. Controversat, detestat în Ucraina: „Nu există”
Citește mai mult
„L-a sunat pe Putin în fața mea” Politician, fost jucător la Milan, despre război. Controversat, detestat în Ucraina: „Nu există”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
antrenor Premier League Nottingham Forest demitere Evangelos Marinakis vitor pereira Sean Dyche
Știrile zilei din sport
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Superliga
11:06
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Citește mai mult
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras
Superliga
09:41
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras
Citește mai mult
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
Superliga
13.02
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
Citește mai mult
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie  validat!”
Superliga
13.02
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie validat!”
Citește mai mult
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie  validat!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:26
FC Argeș amenință FRF Comunicat dur: „Dacă ratăm play-off-ul, ne vom îndrepta pe cale legală, în instanțele civile și sportive”
FC Argeș amenință FRF Comunicat dur: „Dacă ratăm play-off-ul, ne vom îndrepta pe cale legală,  în instanțele civile și sportive”
13:06
„Presiunea mai mare e pe FCSB” Antrenorul Craiovei e categoric: „Nu-mi voi pierde nicio secundă gândindu-mă la asta!”
„Presiunea mai mare e pe FCSB” Antrenorul Craiovei e categoric: „Nu-mi voi pierde nicio secundă gândindu-mă la asta!”
13:23
Fanii Stelei, interziși în Ghencea Val de critici din partea suporterilor, după decizia clubului din Liga 2: „Eșecul este în birouri, nu pe teren!”
Fanii Stelei, interziși în Ghencea  Val de critici din partea suporterilor, după decizia clubului din Liga 2: „Eșecul este în birouri, nu pe teren!”
11:06
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Top stiri din sport
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
Cupa Romaniei
13.02
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
Citește mai mult
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Superliga
13.02
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Citește mai mult
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist:  „Nu e un trădător”
Superliga
13.02
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist: „Nu e un trădător”
Citește mai mult
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist:  „Nu e un trădător”
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!”
Campionate
13.02
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!”
Citește mai mult
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!”

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 35 rapid 19 Universitatea Craiova 54 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
14.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share