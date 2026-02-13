Devoratorul de antrenori Furiosul patron al lui Nottingham a dat afară trei în 5 luni. Vrea un nume care a rezistat  o jumătate de an cu el!

Evangelos Marinakis l-a concediat și pe Sean Dyche, în noaptea de miercuri spre joi, după ce i-a demis pe Nuno Espirito Santo (septembrie) și Ange Postecoglou (octombrie) în acest sezon.

Proprietarul grec s-a hotărât pe cine vrea să aducă al 4-lea antrenor la Nottingham Forest. I-a câștigat două trofee într-un sezon, dar a părăsit clubul în iunie, deși venise în ianuarie!

Se știe cum reacționează Evangelos Marinakis când e înfuriat. Scoate flăcări pe nări.

Antrenorii nu sunt niciodată siguri de contractul lor la cele două cluburi patronate de grec, Nottingham Forest și Olympiacos Pireu.

8 tehnicieni au fost demiși în acest sezon de Premier League

Marinakis l-a eliminat după 3 etape pe antrenorul care calificase Nottingham în Europa

Controversatul armator, implicat în multe scandaluri și făcând multe declarații șocante de-a lungul timpului, nu e prea răbdător.

De când a venit, Sean Dyche a stat cu ochii pe ceas. Acum i s-a reziliat și lui contractul Foto: Imago

Trebuie să vadă imediat rezultate bune. Altfel, taie încă un nume de pe listă. În acest sezon, are trei victime după 26 de etape.

Prima decizie radicală a șocat Premier League.

Nuno Espirito Santo, care salvase echipa într-o situație dificilă, pe 20 decembrie 2023, a fost excelent în 2024-2025. Locul 7 și calificare în Europa League. Pe 8 septembrie 2025, după doar trei meciuri de campionat, Marinakis l-a concediat.

Nu a apreciat protestul public al tehnicianului portughez, nemulțumit de transferuri și de relația rece cu proprietarul, și l-a demis. L-a certat și pe teren, reproșându-i o decizie luată în timpul unei partide.

Espirito Santo, Postecoglou și Dyche, concediați în 154 de zile

La o zi după ruptura de Nuno, l-a adus pe Ange Postecoglou, care fusese destituit de Tottenham la sfârșitul stagiunii precedente.

40 de zile a rezistat Postecoglou. Pe 18 octombrie, Nottingham a anunțat că s-a despărțit de australian

Pe 21 octombrie, alt antrenor, al treilea: Sean Dyche. Englezul a rămas mai mult decât Postecoglou, dar nici el foarte mult.

După 0-0 cu Wolverhampton, ultima clasată, aproape sigur retrogradată, Marinakis a coborât furibund de la tribuna oficială.

Sangare (în roșu) a câștigat acest duel aerian, dar tot 0-0 s-a terminat meciul lui Forest cu Wolves Foto: Imago

Nu acceptă să-i vadă pe „pădurari” atât de aproape de linia roșie.

17 e locul ocupat de Forest, chiar deasupra zonei retrogradării, cu numai trei puncte peste West Ham

În noaptea de miercuri spre joi, l-a dat afară și pe Dyche, după 114 zile.

Vine alt portughez, Vitor Pereira. Event la Olympiacos, dar și ruptură bruscă

Patronul îl vrea acum, potrivit presei britanice, pe portughezul Vitor Pereira, liber de contract după demiterea de la Wolves, pe 2 noiembrie.

Marinakis îl cunoaște pe lusitan. L-a avut pe banca lui Olympiacos, a cucerit eventul campionat-cupă în 2015.

Pereira a pregătit totuși puțin echipa din Pireu. A venit în ianuarie, a plecat în iunie.

El va fi foarte probabil al 4-lea antrenor al lui Nottingham. Va salva Forest sau va părăsi clubul mai repede ca la Olympiacos.

