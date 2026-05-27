„Intervenție amplă” Primăria anunță modificări pe stadionul Ion Oblemenco: „Moment important pentru fotbalul craiovean”

- Lia Olguța Vasilescu (51 de ani), primarul din Craiova, a dat detalii despre lucrările care au loc zilele acestea la arena „Ion Oblemenco”
Recent, Vasilescu a anunțat și că municipalitatea va susține financiar Universitatea Craiova, după sezonul istoric în care echipa din Bănie a câștigat eventul.
Sprijinul financiar anunțat de municipalitate nu vizează direct prima echipă, ci centrul de copii și juniori.
De asemenea, lucrările de modernizare a stadionului în vederea partidelor din cupele europene sunt prevăzute tot în bugetul primăriei.
Gazonul de pe stadionul Universității Craiova va fi schimbat complet
„Au început lucrările de modernizare a suprafeței de joc de pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova.
Vechea suprafață a fost decopertată complet și va fi înlocuită, însă intervenția este una mult mai amplă decât o simplă schimbare de gazon.
Va fi înlocuit integral substratul contaminat, va fi realizat un nou sistem de drenaj pentru apa provenită din irigații și precipitații, iar sistemul de încălzire a gazonului va fi schimbat complet.
Lucrările vin într-un moment important pentru fotbalul craiovean, după un sezon extraordinar în care echipa orașului a câștigat atât campionatul, cât și Cupa României, urmând să reprezinte Craiova în cupele europene.
Vechea suprafață de gazon a fost deja montată pe zona mediană a Bulevardului Râului, unde va contribui la amenajarea și înfrumusețarea spațiului verde din zonă”, a informat Vasilescu pe Facebook.