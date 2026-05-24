Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”

Lia Olguța Vasilescu (51 de ani), primarul din Craiova, a anunțat că municipalitatea va susține financiar Universitatea Craiova, după sezonul istoric în care echipa din Bănie a câștigat eventul.

Sprijinul financiar anunțat de municipalitate nu vizează direct prima echipă, ci centrul de copii și juniori.

Anunțul a fost făcut în ziua în care componenții echipei și membrii staff-ului tehnic au devenit cetățeni de onoare ai Craiovei.

„Componenții echipei de fotbal Universitatea Craiova și antrenorii lor au devenit, începând de astăzi, cetățeni de onoare ai Craiovei, după câștigarea eventului.

Municipalitatea craioveană, care până acum nu a investit niciun leu în echipa de fotbal, va susține financiar centrul de copii și juniori, pentru a se asigura că istoria continuă și Bănia fotbalistică va avea performanțe și în viitor” , a transmis Lia Olguța Vasilescu, pe Facebook.

Decizia vine după un sezon de referință pentru clubul oltean.

Universitatea Craiova a readus titlul în Bănie după 35 de ani și a completat performanța prin câștigarea Cupei României.

Universitatea Craiova are tradiție la nivel juvenil. Clubul a câștigat de șase ori titlul național la tineret, în sezoanele 1968/1969, 1973/1974, 1974/1975, 1978/1979, 1982/1983 și 1983/1984.

Mai recent, în sezonul 2022/2023, Știința a câștigat și prima ediție a Ligii de Tineret, conform frf.ro.

