Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre finala barajului pentru Conference League, împotriva rivalei FCSB.

Dinamo - FCSB se joacă vineri, pe stadionul „Arcul de Triumf”, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Partida are o miză extrem de importantă pentru „câini”, care au ca obiectiv revenirea în cupele europene după 9 ani de așteptare.

Zeljko Kopic, înainte de Dinamo - FCSB: „Suntem gata pentru bătălia cea mare"

Zeljko Kopic consideră că Dinamo e pregătită pentru acest meci decisiv. Croatul a identificat, totuși, și avantajul celor de la FCSB.

„Încerc mereu să fiu echilibrat. Să am o stare bună, să am încredere în echipă şi în tot ce facem împreună. Am arătat că putem juca fotbal şi putem avea rezultate bune.

Suntem gata pentru bătălia cea mare de vineri. Tot ce am construit până acum a fost pentru acest meci. Să trecem la următorul pas. Să ajungem în cupele europene.

Experienţa din meciurile importante jucate în competiţiile europene e unul dintre avantajele lor cele mai mari.

Nu au un sezon aşa cum se aşteptau, dar au un antrenor nou (n.r. -mMarius Baciu), a venit cu altă energie. O să fie foarte motivaţi şi vor încerca să facă tot posibilul să aibă un final de sezon reuşit. Ambele echipe sunt extrem de motivate.

Trebuie să câştigăm acest meci. Am jucat două meciuri împotriva FCSB sezonul ăsta. Meciul acesta e puţin diferit. Mental, emoţional. Ultimele meciuri împotriva lor contează şi ne dau încredere. Simt că echipa e pregătită pentru acest meci”, a declarat Zeljko Kopic, conform as.ro.

Avem câteva aspecte care sunt de partea noastră. Contează mult şi că jucăm în faţa fanilor. Pentru mine, derby-urile sunt… mai mult sau mai puţin, 50 – 50 (n.r. șanse). Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Întâlnirile dintre Dinamo și FCSB din acest sezon:

Dinamo - FCSB 4-3, pe 2 august 2025, în etapa 4

FCSB - Dinamo 0-0, pe 6 decembrie 2025, în etapa 19

Ultima dată când Dinamo a jucat în Europa a fost în sezonul 2017-2018, când a fost eliminată de Athletic Bilbao din turul trei preliminar al Europa League, scor 1-4 la general.

Zeljko Kopic, despre întâlnirea cu Mihai Stoica: „ Mi-a zis că dorința lui e să joace barajul împotriva noastră”

Duminică, FCSB a învins-o pe FC Botoșani cu scorul de 4-3 în semifinala barajului, partidă la care Zeljko Kopic a fost prezent.

Kopic și Mihai Stoica au fost surprinși discutând înainte de începerea partidei din Ghencea. Acum, antrenorul croat a dezvăluit despre ce a vorbit cu oficialul FCSB.

„Pe de-o parte suntem rivali, pe de alta suntem oameni de fotbal. Am discutat, în mare parte, despre cum a fost sezonul ăsta. Şi, desigur, mi-a zis că dorinţa lui e să joace barajul, vineri, împotriva noastră.

Nu ştiam multe despre Baciu, dar am citit în perioada asta că a fost o parte importantă a FCSB, că înţelege spiritul echipei. Îi doresc tot ce e mai bun şi mult succes la FCSB, dar după meciul cu noi”, a mai spus Zeljko Kopic.

Biletele pentru meciul dintre Dinamo și FCSB, din finala barajului, au fost puse în vânzare marți dimineață și s-au epuizat în doar 15 minute!

