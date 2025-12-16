FCSB l-a ratat pe Emerllahu Mijlocașul CFR-ului a ajuns azi la un acord cu Polissya Zhytomyr, formație din Ucraina
Lindon Emerllahu semnează cu Polissya Zhytomyr (FOTO: Raed Krishan / montaj GOLAZO.ro)
Superliga

FCSB l-a ratat pe Emerllahu Mijlocașul CFR-ului a ajuns azi la un acord cu Polissya Zhytomyr, formație din Ucraina

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 16.12.2025, ora 15:16
alt-text Actualizat: 16.12.2025, ora 15:16
  • Lindon Emerllahu (23 de ani) a fost dorit de FCSB, însă a ales să joace în Ucraina, la o formație din Zhytomyr, oraș aflat la 140 de kilometri vest de Kiev
  • CFR l-a cumpărat pe kosovar în ianuarie cu 700.000 de euro și l-a vândut acum pe o sumă de peste două ori mai mare

FCSB a sperat că negocierile lui Emerllahu cu clubul din Ucraina care ajunsese la un acord cu CFR să nu se finalizeze, tocmai pentru a relua discuțiile privind aducerea lui sub comanda lui Pintilii și Charalambous.

Speranțele s-au spulberat în cursul zilei de marți, când fotbalistul a bătut palma cu șefii grupării Polissya Zhytomyr.

Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene
Citește și
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene
Citește mai mult
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene

Emerllahu, care într-o primă fază se declarase reținut privind un transfer într-o țară aflată în război, a fost convins în cele din urmă, atât cu un salariu de peste o jumătate de milion de euro pe an, cât și cu asigurări că nu există riscuri privind viața pe care o va duce acolo. Zhytomyr e un oraș cu peste 250.000 de locuitori, aflat la 140 de kilometri vest de Kiev.

Iar echipa din localitate, Polissya, investește masiv și are gânduri mari, de a detrona cele două grupări fanion ale Ucrainei: Șahtior și Dinamo Kiev. În actualul sezon, Polissya e pe locul 3, la 5 puncte în spatele celor două formații aflate la egalitate pe primul loc: Șahtior și Cherkasy. În schimb, are 4 puncte peste Dinamo Kiev.

Emerllahu nu va fi singurul străin din lot. Polissya mare are 3 brazilieni, dar și alți jucători din Albania, Congo, Israel, Portugalia, Georgia. Antrenor e fostul mare fotbalist Ruslan Rotan, care a evoluat pentru Dnepr și Dinamo Kiev și care are nu mai puțin de 100 de selecții pentru Ucraina.

Jucătorii echipei Polissya Zhytomyr (Foto: IMAGO) Jucătorii echipei Polissya Zhytomyr (Foto: IMAGO)
Jucătorii echipei Polissya Zhytomyr (Foto: IMAGO)

Odată cu această vânzare a lui Emerllahu, CFR Cluj reușește o afacere extrem de profitabilă. L-a cumpărat pe kosovar în urmă cu mai puțin de un an, în ianuarie 2005, de la Balkani, pentru 700.000 de euro. Acum îl cedează pentru 1,5 milioane de euro. Precedentul fotbalist din Kosovo pe care CFR a reușit să-l vândă a fost Krasniqi, cedat la Rapid pentru 1.000.000 de euro.

Cum va arăta CFR în 2026, fără Emerllahu

  • Hindrich - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Korenica, Djokovic, Muhar - Cordea, L. Munteanu, Kamara

Anticipând faptul că parafarea unui acord între Emerllahu și Polissya Zhytomyr e iminentă, FCSB a decis să-i prelungească înțelegerea lui Edjouma, jucător aproape de același profil, căruia îi expira contractul la 31 decembrie.

Acesta a semnat un nou acord, valabil până în iunie 2026, însă FCSB caută în continuare un alt mijlocaș central.

Cum va arăta FCSB în 2026

  • Târnovanu - Crețu, Ngezana, Duarte, Ciubotaru - Șut, Fl. Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

Citește și

Scapă cluburile de „Ordinul Novak”? Nicușor Dan a atacat la CCR legea care a scandalizat echipele din Liga 1 » Amenzi uriașe
Diverse
14:28
Scapă cluburile de „Ordinul Novak”? Nicușor Dan a atacat la CCR legea care a scandalizat echipele din Liga 1 » Amenzi uriașe
Citește mai mult
Scapă cluburile de „Ordinul Novak”? Nicușor Dan a atacat la CCR legea care a scandalizat echipele din Liga 1 » Amenzi uriașe
Pleacă Drăguș? Impresarul românului oferă noi detalii despre viitorul acestuia: „Interes din Turcia și din Europa”
Stranieri
13:34
Pleacă Drăguș? Impresarul românului oferă noi detalii despre viitorul acestuia: „Interes din Turcia și din Europa”
Citește mai mult
Pleacă Drăguș? Impresarul românului oferă noi detalii despre viitorul acestuia: „Interes din Turcia și din Europa”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
CFR Cluj transfer fcsb Lindon Emerllahu Polissya Zhytomyr
Știrile zilei din sport
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Campionatul Mondial
18:07
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Citește mai mult
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui  Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Superliga
16.12
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Citește mai mult
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui  Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Superliga
16.12
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Nicușor Dan explică Președintele României a atacat Ordinul Novak la Curtea Constituțională:  „Încalcă tratatele europene”
Superliga
16.12
Nicușor Dan explică Președintele României a atacat Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Încalcă tratatele europene”
Citește mai mult
Nicușor Dan explică Președintele României a atacat Ordinul Novak la Curtea Constituțională:  „Încalcă tratatele europene”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:52
Trump, alte două țări pe lista neagră Patru echipe calificate la Mondial sunt acum amenințate pe teritoriul american
Trump, alte două țări pe lista neagră Patru echipe calificate la Mondial sunt acum amenințate pe teritoriul american
20:13
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
19:34
„Avem șanse” Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii”
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
17:54
Vin să-l urmărească pe Dobre Un club important din Europa trimite scouterii la FCSB - Rapid » Ce salariu i-ar oferi atacantului
Vin să-l urmărească pe Dobre  Un club important din Europa trimite scouterii la FCSB - Rapid » Ce salariu i-ar oferi atacantului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Top stiri din sport
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Campionate
16.12
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Citește mai mult
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo  Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Superliga
16.12
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Citește mai mult
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo  Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Diverse
16.12
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Citește mai mult
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene
Superliga
16.12
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene
Citește mai mult
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene

Echipe/Competiții

fcsb 88 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 18 rapid 23 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share