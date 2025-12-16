FCSB l-a ratat pe Emerllahu Mijlocașul CFR-ului a ajuns azi la un acord cu Polissya Zhytomyr, formație din Ucraina

Lindon Emerllahu (23 de ani) a fost dorit de FCSB, însă a ales să joace în Ucraina, la o formație din Zhytomyr, oraș aflat la 140 de kilometri vest de Kiev

CFR l-a cumpărat pe kosovar în ianuarie cu 700.000 de euro și l-a vândut acum pe o sumă de peste două ori mai mare

FCSB a sperat că negocierile lui Emerllahu cu clubul din Ucraina care ajunsese la un acord cu CFR să nu se finalizeze, tocmai pentru a relua discuțiile privind aducerea lui sub comanda lui Pintilii și Charalambous.

Speranțele s-au spulberat în cursul zilei de marți, când fotbalistul a bătut palma cu șefii grupării Polissya Zhytomyr.

Emerllahu, care într-o primă fază se declarase reținut privind un transfer într-o țară aflată în război, a fost convins în cele din urmă, atât cu un salariu de peste o jumătate de milion de euro pe an , cât și cu asigurări că nu există riscuri privind viața pe care o va duce acolo. Zhytomyr e un oraș cu peste 250.000 de locuitori, aflat la 140 de kilometri vest de Kiev.

Iar echipa din localitate, Polissya, investește masiv și are gânduri mari, de a detrona cele două grupări fanion ale Ucrainei: Șahtior și Dinamo Kiev. În actualul sezon, Polissya e pe locul 3, la 5 puncte în spatele celor două formații aflate la egalitate pe primul loc: Șahtior și Cherkasy. În schimb, are 4 puncte peste Dinamo Kiev.

Emerllahu nu va fi singurul străin din lot. Polissya mare are 3 brazilieni, dar și alți jucători din Albania, Congo, Israel, Portugalia, Georgia. Antrenor e fostul mare fotbalist Ruslan Rotan, care a evoluat pentru Dnepr și Dinamo Kiev și care are nu mai puțin de 100 de selecții pentru Ucraina.

Jucătorii echipei Polissya Zhytomyr (Foto: IMAGO)

Odată cu această vânzare a lui Emerllahu, CFR Cluj reușește o afacere extrem de profitabilă. L-a cumpărat pe kosovar în urmă cu mai puțin de un an, în ianuarie 2005, de la Balkani, pentru 700.000 de euro. Acum îl cedează pentru 1,5 milioane de euro. Precedentul fotbalist din Kosovo pe care CFR a reușit să-l vândă a fost Krasniqi, cedat la Rapid pentru 1.000.000 de euro.

Cum va arăta CFR în 2026, fără Emerllahu

Hindrich - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Korenica, Djokovic, Muhar - Cordea, L. Munteanu, Kamara

Anticipând faptul că parafarea unui acord între Emerllahu și Polissya Zhytomyr e iminentă, FCSB a decis să-i prelungească înțelegerea lui Edjouma, jucător aproape de același profil, căruia îi expira contractul la 31 decembrie.

Acesta a semnat un nou acord, valabil până în iunie 2026, însă FCSB caută în continuare un alt mijlocaș central.

Cum va arăta FCSB în 2026

Târnovanu - Crețu, Ngezana, Duarte, Ciubotaru - Șut, Fl. Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport