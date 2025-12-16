„Glumește patronul?” Malcom Edjouma, șocat că i-a fost prelungit contractul » De ce a luat FCSB această decizie

Unirea Slobozia - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani) a declarat că Malcom Edjouma (29 de ani) a fost foarte surprins când a aflat că FCSB îi va prelungi contractul.

Finanțatorul campioanei a dezvăluit și de ce a ales să-l păstreze pe mijlocașul francez.

GOLAZO.ro a scris în urmă cu o zi că Edjouma nu a primit alte oferte și a acceptat rapid propunerea făcută de FCSB.

Astfel, francezul și-a prelungit contractul până la finalul sezonului, lucru confirmat și de patronul FCSB.

Edjouma, surprins că i-a fost prelungit contractul

Gigi Becali a declarat că lui Edjouma nu i-a venit să creadă când a auzit că FCSB vrea să-l păstreze până la finalul sezonului.

Patronul campioanei a mai precizat că a luat această decizie în semn de recunoștință pentru prestația sa solidă din meciul cu Feyenoord, scor 4-3.

„Nu știu, cred că da (n.r. - dacă a semnat Edjouma). I-am zis lui MM. El (n.r. - Edjouma) s-a dus la MM și i-a zis «Glumește patronul?».

Și i-a zis că e recunoștință, că a intrat cu Feyenoord și a schimbat tot jocul și, ca recunoștință, îți prelungește șase luni, nu mai mult. Nu, șase luni, atât”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Malcom Edjouma a fost transferat de FCSB, în 2022, de la FC Botoșani. În sezonul 2023/2024, francezul a fost împrumutat la Bari, în Italia, apoi a revenit în România.

În total, Edjouma a jucat 122 de partide pentru FCSB și a marcat 18 goluri.

VIDEO. Slobozia - FCSB 0-2 . Golul marcat de Lixandru după pasa perfectă a lui Tănase

După prestația bună din meciul cu Feyenoord, scor 4-3, Edjouma a mai primit minute și în partida cu Unirea Slobozia de luni, câștigată de roș-albaștri cu scorul de 2-0.

Mijlocașul francez a intrat pe teren după pauză, în locul lui Mamadou Thiam.

În urma victoriei din etapa 20, FCSB se află pe locul 9 în campionat, la doar 2 puncte de locurile de play-off.

