Pleacă Drăguș? Impresarul românului oferă noi detalii despre viitorul acestuia: „Interes din Turcia și din Europa”

Enrico Sposato, impresarul lui Denis Drăguș, a dezvăluit care e situația actuală a internaționalului român.

Drăguș se află în atenția mai multor cluburi din Turcia și nu numai, însă Eyupspor are alte planuri în legătură cu atacantul naționalei.

După o perioadă în care a fost accidentat, Drăguș a revenit în primul „11” al celor de la Eyupspor, iar clubul ar dori să-l păstreze și pentru restul sezonului.

Enrico Sposato, impresarul lui Drăguș: „Există interes din partea mai multor cluburi”

După ce au apărut informații că Drăguș este dorit de Kocaelispor, formație din prima ligă a Turciei, impresarul său susține acum că de român sunt interesate și cluburi din Europa.

„În prezent, Denis Drăguș este jucătorul lui Eyupspor și, deși există un interes puternic din partea mai multor cluburi din Turcia, dar și din alte campionate din Europa, atenția sa este acum concentrată exclusiv pe meciul de sâmbătă.

Eyupspor își dorește ca el să rămână și să joace un rol cheie în a ajuta clubul să revină acolo unde îi este cu adevărat locul.

Suntem, desigur, încântați de atenția pe care o primește. Acest nivel de interes reflectă performanțele și profesionalismul său. Este o motivație suplimentară pentru a continua să-și ridice nivelul și să dea tot ce are mai bun.

Cunoaștem piața și orice se poate întâmpla, dar deocamdată atenția este concentrată exclusiv pe meciul împotriva lui Fenerbahce”, a spus Enrico Sposato, potrivit digisport.ro.

Drăguș a bifat 11 apariții pentru Eyupspor în acest sezon, însă nu a reușit să marcheze niciun gol, în timp ce la echipa națională a reușit două goluri și două pase decisive în 6 apariții, în calificările pentru CM 2026.

FOTO. Eliminarea lui Drăguș în Bosnia - România 3-1

