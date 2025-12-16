Pleacă Drăguș? Impresarul românului oferă noi detalii despre viitorul acestuia: „Interes din Turcia și din Europa” +7 foto
Denis Drăguș foto: IMAGO
Pleacă Drăguș? Impresarul românului oferă noi detalii despre viitorul acestuia: „Interes din Turcia și din Europa”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.12.2025, ora 13:34
alt-text Actualizat: 16.12.2025, ora 13:35
  • Enrico Sposato, impresarul lui Denis Drăguș, a dezvăluit care e situația actuală a internaționalului român.
  • Drăguș se află în atenția mai multor cluburi din Turcia și nu numai, însă Eyupspor are alte planuri în legătură cu atacantul naționalei.

După o perioadă în care a fost accidentat, Drăguș a revenit în primul „11” al celor de la Eyupspor, iar clubul ar dori să-l păstreze și pentru restul sezonului.

Enrico Sposato, impresarul lui Drăguș: „Există interes din partea mai multor cluburi”

După ce au apărut informații că Drăguș este dorit de Kocaelispor, formație din prima ligă a Turciei, impresarul său susține acum că de român sunt interesate și cluburi din Europa.

„În prezent, Denis Drăguș este jucătorul lui Eyupspor și, deși există un interes puternic din partea mai multor cluburi din Turcia, dar și din alte campionate din Europa, atenția sa este acum concentrată exclusiv pe meciul de sâmbătă.

Eyupspor își dorește ca el să rămână și să joace un rol cheie în a ajuta clubul să revină acolo unde îi este cu adevărat locul.

Suntem, desigur, încântați de atenția pe care o primește. Acest nivel de interes reflectă performanțele și profesionalismul său. Este o motivație suplimentară pentru a continua să-și ridice nivelul și să dea tot ce are mai bun.

Cunoaștem piața și orice se poate întâmpla, dar deocamdată atenția este concentrată exclusiv pe meciul împotriva lui Fenerbahce”, a spus Enrico Sposato, potrivit digisport.ro.

Drăguș a bifat 11 apariții pentru Eyupspor în acest sezon, însă nu a reușit să marcheze niciun gol, în timp ce la echipa națională a reușit două goluri și două pase decisive în 6 apariții, în calificările pentru CM 2026.

FOTO. Eliminarea lui Drăguș în Bosnia - România 3-1

Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (7 imagini)

Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+7 Foto
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Campionate
16.12
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Citește mai mult
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo  Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Superliga
16.12
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Citește mai mult
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo  Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Diverse
16.12
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Citește mai mult
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene
Superliga
16.12
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene
Citește mai mult
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene

