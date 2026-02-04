I s-a refuzat cetățenia din cauza rasismului? Eric reaprinde un subiect sensibil pentru el, dar și pentru România: „Hai să vorbesc... Va fi foarte urât!”
Eric de Oliveira (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Special

I s-a refuzat cetățenia din cauza rasismului? Eric reaprinde un subiect sensibil pentru el, dar și pentru România: „Hai să vorbesc... Va fi foarte urât!”

alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 10:13
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 10:13
  • Eric de Oliveira (40 de ani) și-a dorit să joace pentru naționala României, dar totul a rămas doar un vis. I s-a refuzat cetățenia și are informații că ar fi fost din cauza discriminării.
  • Brazilianul a mărturisit, la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, că un om cu niște conexiuni importante în fotbalul românesc i-a dezvăluit că nu i s-a dat cetățenia din motive rasiale.

Eric de Oliveira, brazilianul cu accent de ardelean, și-a exprimat de nenumărate ori, de-a lungul carierei, disponibilitatea de a juca pentru naționala României.

Pentru asta, fostul fotbalist de la Gaz Metan Mediaș sau Farul ar fi trebuit să fie naturalizat. Ceea ce nu s-a întâmplat. Iar Eric a fost informat că rasismul din fotbalul românesc a împiedicat îndeplinirea marii sale dorințe.

„Românii nu sunt sportivi fragili!” Medicul-șef COSR, despre ce are David Popovici ieșit din comun  + povești fabuloase cu Usain Bolt și Djokovic
Citește și
„Românii nu sunt sportivi fragili!” Medicul-șef COSR, despre ce are David Popovici ieșit din comun + povești fabuloase cu Usain Bolt și Djokovic
Citește mai mult
„Românii nu sunt sportivi fragili!” Medicul-șef COSR, despre ce are David Popovici ieșit din comun  + povești fabuloase cu Usain Bolt și Djokovic

Eric a ajuns în România în anul 2007, atunci când a fost transferat de Gaz Metan Mediaș. Ulterior, acesta s-a stabilit definitiv în orașul din județul Sibiu.

I s-a refuzat cetățenia din cauza rasismului? „Hai să vorbesc... Va fi foarte urât!”

Ai vrut să joci pentru naționala României. De ce nu s-a realizat dorința asta?

Am depus actele pentru cetățenie și mi s-a refuzat. Dar nu au spus de ce m-au refuzat, că trebuia să-mi spună «Bă, n-ai îndeplinit condiția asta, articolul ăsta»...

Și ai aflat de ce ți s-a refuzat cetățenia?

Hai să vorbesc, dacă tot sunt aici. Mamă, va fi foarte urât! S-a tot povestit despre niște jucători care ar trebui să joace la națională, în vremea respectivă. Unul a fost Fatai, corect?

Da.

Nu a jucat. Al doilea a fost William de Amorim, era la Astra și s-a zis că se va rezolva și va juca la națională. Și n-a jucat. Da? Da. Al treilea, Junior Morais, fundașul stânga. A jucat prin Turcia și la FCSB, tot n-a jucat la națională. Și cine a intrat? Cine a fost chemat la națională?

Camora.

Da. Un cetățean european, alb. Cam asta a fost… asta a vrut să-mi spună persoana care a murit. «Tu de ce crezi că nu te-au chemat?», mi-a zis. Băi, să-mi bag picioarele, m-aș duce prea departe cu povestea ca să cred că nu mi-au dat cetățenia din cauză că sunt negru. Cam aia ar fi ideea.

Și zice «Nu mă crezi? Hai că îți dau eu dovadă». (...) Cum știa el de toate astea? Nu are rost să mai vorbesc, nici nu vreau, în semn de respect pentru memoria lui, dar n-aș fi inventat eu așa ceva. (...)

Bun, dar cine să fi avut instinctul ăsta rasist de a-ți refuza cetățenia? Cineva din zona Federației? Sau din zona politică?

Nu vreau să dau nume, nu vreau să implic federația, nu vreau să vorbesc prostii. Eu spun doar despre o conversație pe care am avut-o cu cineva care…

Un om conectat, spui.

Mă știa încă din Divizia B și a murit, din păcate. Acuma, no…

Eric de Oliveira este cel mai bun marcator străin din campionatul românesc într-un clasament all-time. Brazilianul a înscris 66 de goluri în 222 de partide jucate în Liga 1.

Brazilianul a reușit să câștige Cupa și Supercupa României în 2019, pe când juca la Viitorul.

De-a lungul carierei sale, fotbalistul a mai evoluat pentru echipe precum:

  • Metropolitano (Brazilia)
  • Karpaty Lviv (Ucraina)
  • Pandurii Târgu Jiu
  • Al-Ahli (Arabia Saudită)
  • Matsumoto Yama. (Japonia)
  • Najran SC (Arabia Saudită)
  • Al-Markhiya SC (Qatar)
  • Viitorul Constanța (actuala Farul)
  • FC Voluntari

Despre ce a vorbit Eric de Oliveira la podcastul TOP LEVEL

Citește și

Lucescu, evadare din spital Internat în 1992, după un preinfarct, „Il Luce” s-a ascuns în tribune și a condus Brescia printr-o stație de emisie-recepție
Nationala
23:19
Lucescu, evadare din spital Internat în 1992, după un preinfarct, „Il Luce” s-a ascuns în tribune și a condus Brescia printr-o stație de emisie-recepție
Citește mai mult
Lucescu, evadare din spital Internat în 1992, după un preinfarct, „Il Luce” s-a ascuns în tribune și a condus Brescia printr-o stație de emisie-recepție
„Dădea și el din mână” Cum se purta Ianis Hagi când juca la Viitorul, sub comanda tatălui său, Gică Hagi: „Bă, ce naiba?! Vreau să merg acasă!”
Stranieri
09:54
„Dădea și el din mână” Cum se purta Ianis Hagi când juca la Viitorul, sub comanda tatălui său, Gică Hagi: „Bă, ce naiba?! Vreau să merg acasă!”
Citește mai mult
„Dădea și el din mână” Cum se purta Ianis Hagi când juca la Viitorul, sub comanda tatălui său, Gică Hagi: „Bă, ce naiba?! Vreau să merg acasă!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Echipa Nationala romania cetatenie rasism eric de oliveira
Știrile zilei din sport
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Superliga
18:08
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Citește mai mult
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Special
17:28
„Potec ia trei salarii plus renta” Un fost vicecampion european o acuză și-a mărit salariul. Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Citește mai mult
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Superliga
18:38
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko
Citește mai mult
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Superliga
16:51
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Citește mai mult
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:04
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
20:31
LIVE FCSB - FC Botoșani, în etapa #25 din Liga 1 » Campioana deschide scorul
LIVE  FCSB - FC Botoșani , în etapa #25 din Liga 1 » Campioana deschide scorul 
19:09
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
20:10
Gâlcă a ridicat tonul Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”
Gâlcă a ridicat tonul  Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Top stiri din sport
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Special
11:53
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Citește mai mult
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Superliga
13:18
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Citește mai mult
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Diverse
09:59
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Citește mai mult
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Opinii
14:54
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Citește mai mult
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Echipe/Competiții

fcsb 93 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 36 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 28

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
05.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share