I s-a refuzat cetățenia din cauza rasismului? Eric reaprinde un subiect sensibil pentru el, dar și pentru România: „Hai să vorbesc... Va fi foarte urât!”

Eric de Oliveira (40 de ani) și-a dorit să joace pentru naționala României, dar totul a rămas doar un vis. I s-a refuzat cetățenia și are informații că ar fi fost din cauza discriminării.

Brazilianul a mărturisit, la podcastul TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, că un om cu niște conexiuni importante în fotbalul românesc i-a dezvăluit că nu i s-a dat cetățenia din motive rasiale.

Eric de Oliveira, brazilianul cu accent de ardelean, și-a exprimat de nenumărate ori, de-a lungul carierei, disponibilitatea de a juca pentru naționala României.

Pentru asta, fostul fotbalist de la Gaz Metan Mediaș sau Farul ar fi trebuit să fie naturalizat. Ceea ce nu s-a întâmplat. Iar Eric a fost informat că rasismul din fotbalul românesc a împiedicat îndeplinirea marii sale dorințe.

Eric a ajuns în România în anul 2007, atunci când a fost transferat de Gaz Metan Mediaș. Ulterior, acesta s-a stabilit definitiv în orașul din județul Sibiu.

I s-a refuzat cetățenia din cauza rasismului? „Hai să vorbesc... Va fi foarte urât!”

Ai vrut să joci pentru naționala României. De ce nu s-a realizat dorința asta?

Am depus actele pentru cetățenie și mi s-a refuzat. Dar nu au spus de ce m-au refuzat, că trebuia să-mi spună «Bă, n-ai îndeplinit condiția asta, articolul ăsta»...

Și ai aflat de ce ți s-a refuzat cetățenia?

Hai să vorbesc, dacă tot sunt aici. Mamă, va fi foarte urât! S-a tot povestit despre niște jucători care ar trebui să joace la națională, în vremea respectivă. Unul a fost Fatai, corect?

Da.

Nu a jucat. Al doilea a fost William de Amorim, era la Astra și s-a zis că se va rezolva și va juca la națională. Și n-a jucat. Da? Da. Al treilea, Junior Morais, fundașul stânga. A jucat prin Turcia și la FCSB, tot n-a jucat la națională. Și cine a intrat? Cine a fost chemat la națională?

Camora.

Da. Un cetățean european, alb. Cam asta a fost… asta a vrut să-mi spună persoana care a murit. «Tu de ce crezi că nu te-au chemat?», mi-a zis. Băi, să-mi bag picioarele, m-aș duce prea departe cu povestea ca să cred că nu mi-au dat cetățenia din cauză că sunt negru. Cam aia ar fi ideea.



Și zice «Nu mă crezi? Hai că îți dau eu dovadă». (...) Cum știa el de toate astea? Nu are rost să mai vorbesc, nici nu vreau, în semn de respect pentru memoria lui, dar n-aș fi inventat eu așa ceva. (...)

Bun, dar cine să fi avut instinctul ăsta rasist de a-ți refuza cetățenia? Cineva din zona Federației? Sau din zona politică?

Nu vreau să dau nume, nu vreau să implic federația, nu vreau să vorbesc prostii. Eu spun doar despre o conversație pe care am avut-o cu cineva care…

Un om conectat, spui.

Mă știa încă din Divizia B și a murit, din păcate. Acuma, no…

Eric de Oliveira este cel mai bun marcator străin din campionatul românesc într-un clasament all-time. Brazilianul a înscris 66 de goluri în 222 de partide jucate în Liga 1.

Brazilianul a reușit să câștige Cupa și Supercupa României în 2019, pe când juca la Viitorul.

De-a lungul carierei sale, fotbalistul a mai evoluat pentru echipe precum:

Metropolitano (Brazilia)

Karpaty Lviv (Ucraina)

Pandurii Târgu Jiu

Al-Ahli (Arabia Saudită)

Matsumoto Yama. (Japonia)

Najran SC (Arabia Saudită)

Al-Markhiya SC (Qatar)

Viitorul Constanța (actuala Farul)

FC Voluntari

