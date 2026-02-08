„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Francesca Lollobrigida, aur italian la 3.000 m feminin la patinaj viteză Foto: Imago
Jocurile Olimpice

„Cât am plâns ca să ajung aici" Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani

alt-text Theodor Jumătate
Publicat: 08.02.2026, ora 18:02
Actualizat: 08.02.2026, ora 22:45
  • Francesca Lollobrigida a depășit toate clipele dificile, a revenit mereu, a tras până când, pe 7 februarie 2026, ziua în care nimeni nu se mai aștepta, a cucerit medalia de aur la patinaj viteză, acasă, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. 

Francesca Lollobrigida nu trăise până acum bucuria aurului olimpic la patinaj viteză, deși aceasta este a patra participare la Jocurile de Iarnă.

Lollobrigida, primul aur al Italiei la JO 2026. Record olimpic la 35 de ani

Italianca a fost a doua la JO 2022, în Beijing, medalie de argint la 3.000 m, depășită doar de Irene Schouten, olandeza având record olimpic.

Acum, când nimeni nu se mai aștepta, a fost șansa Francescăi. Pe 7 februarie 2026, ziua în care a împlinit 26 de ani, acasă, a oferit țării sale primul aur la Milano Cortina. Și în ce stil!

3:54.28 a fost timpul
realizat de Lollobrigida la 3.000 m, record olimpic, cu 2,65 secunde mai bun decât cel al batavei Schouten

Lollobrigida: „Chiar și Gina ar fi fost mândră de mine”. Dublu aur ca mamă

A sărbătorit triumful cu micul Tommaso în brațe. Puțini și-ar fi imaginat că ea va reuși marile performanțe spre sfârșitul carierei, după ce a devenit mamă, în primăvara lui 2023.

Francesca, Tommaso și aurul olimpic Foto: Imago Francesca, Tommaso și aurul olimpic Foto: Imago
Francesca, Tommaso și aurul olimpic Foto: Imago

S-a întors pe gheață, a fost campioană mondială în 2025, la 5.000 m, și olimpică în 2026, la 3.000 m.

„Chiar și Gina ar fi fost mândră de mine. Nu putea exista o scenă mai bună decât aceasta”, a spus Francesca în Gazzetta dello Sport.

Sunt mândră că am demonstrat că poți reveni și mai competitivă după o sarcină Francesca Lollobrigida, patinatoare italiană

Ea este strănepoata faimoasei actrițe italiene, care s-a stins în 2023, la 95 de ani.

Lollobrigida a câștigat după ce a fost aproape de retragere. De două ori!

A avut și perioade dificile, greu de depășit. „Dacă mă gândesc de câte ori am plâns ca să ajung aici…

Steagul italian, fluturat de Lollobrigida la Milano Foto: Imago Steagul italian, fluturat de Lollobrigida la Milano Foto: Imago
Steagul italian, fluturat de Lollobrigida la Milano Foto: Imago

Am trecut prin momente întunecate. Sezonul trecut a fost foarte rău, am vrut să renunț”, a povestit ea.

Înaintea acestei curse, îi scrisesem un mesaj soțului meu, mă simțeam prea tensionată. Totul a fost perfect în cursă Francesca Lollobrigida, patinatoare italiană

Și în actuala stagiune, a fost aproape de retragere după o infecție virală gravă, potrivit Gazzetta.it.

Până la urmă, a continuat și, la fel ca anul trecut, a cucerit aurul. Mondial în 2025, olimpic în 2026.

Jocurile Olimpice medalie de aur patinaj viteza milano cortina Francesca Lollobrigida
