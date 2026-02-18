Campioana cu inimă de aur Poveste de film la Jocurile Olimpice. Locul 1 la 41 de ani, doi copii surzi, unul cu sindrom Down: „Soldații mei”

Elana Meyers Taylor e cea mai în vârstă campioană olimpică. Americanca a câștigat aurul în concursul de monobob la 41 de ani și 130 de zile.

Adevărata victorie a vieții ei sunt însă cei doi copii, Nico (5 ani) și Noah (3), ambii născuți cu deficiență de auz, cel mare suferind și de sindromul Down. Ei sunt mereu alături de ea în competiții.

Aceasta este cea de-a cincea ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă la care participă Elana Meyers Taylor.

Elana Taylor, 6 medalii olimpice. Primul aur, la 41 de ani

Americanca nu a cedat niciodată. A mers mai departe în căutarea victoriei. Și, acum, într-un final, a învins.

Bronz la bob-2 feminin, JO 2010 Vancouver.

Argint la bob-2, JO 2014 Soci.

Argint la bob-2, JO 2018 PyeongChang.

Bronz la bob-2, JO 2022 Beijing.

Argint la monobob, JO 2022 Beijing.

Aur la monobob, JO 2026 Milano Cortina.

Este astăzi cea mai în vârstă campioană olimpică, la 41 de ani și 130 de zile.

Cine nu e fan al Elanei? E o sportivă incredibilă, o persoană incredibilă. O figură maternă pentru toată lumea în bob. Și are o inimă imensă. Melissa Lotholz, locul 6 în finala de monobob

Victorie și pentru tată și soț: Eddie și Nick nu au ajuns atât de sus

A învins și pentru tatăl, și pentru soțul ei. Părintele, Eddie Meyers, a fost șase ani la Atlanta Falcons, dar a jucat de fiecare dată numai în presezon, niciodată într-un meci oficial NFL, campionatul de fotbal american.

Elana, la startul cursei de bob care i-a adus aurul olimpic Foto: Imago

Soțul, Nick Taylor, a concurat și el la bob, la fel ca Elana, însă nu a ajuns atât de departe în sport. Nu la Jocurile Olimpice.

Ea a câștigat și pentru ei. Cinci JO, șase medalii, una de aur.

Elana Taylor are doi copii cu hipoacuzie profundă. Li s-a făcut implant

„Are o inimă imensă”, spunea Melissa Lotholz. Elana luptă la fel ca pe pista de bob și în viață. Pentru copiii ei.

Are doi băieți, Nico (5 ani) și Noah (3), născuți cu hipoacuzie profundă, deficiență gravă de auz. Cel mare suferă și de sindromul Down.

Potrivit Marca.com, amândurora li s-au făcut implanturi cohleare. Spre deosebire de aparatele auditive, acestea sunt realizate prin bypass, înlocuind funcția urechii interne printr-o intervenție chirurgicală.

Nico a fost operat la 21 de luni, Noah, la șapte. Lui Noah i s-a repetat operația în vara lui 2025, când ea se pregătea pentru Jocuri.

„A fost un moment mai important decât dacă participam sau nu la Milano Cortina”, a povestit Elana.

Mereu cu Nico și Noah. „E o idee nebună, dar te vom ajuta să iei copiii peste tot”

Sportiva a impresionat și mai mult când a decis să-i ia pe Nico și Noah cu ea la fiecare concurs. Și acum, la Jocurile Olimpice din Italia. Nu lipsește nici bona, niciodată.

USA Bobsledder Elana Meyers Taylor PRAYS and embraces her Children after winning her 1st Gold.



“I'm in this sport to glorify God."



After winning her 1st Gold medal, she drops to her knees in prayer.



Glory to God! Amen! Congratulations Elana! pic.twitter.com/hce4561SUL — The Outer Watch (@theouterwatch) February 16, 2026

Luni seară, le-a mulțumit și oficialilor de la federația americană de bob și skeleton. „Ei cred în mine. Mi-au zis: «E o idee nebună, dar te vom ajuta să iei copiii peste tot»”.

Elana a sărbătorit cu cei doi băieți victoria olimpică: „Sunt soldații mei”.

Mi-a luat mult timp să ajung aici. Încă nu m-am trezit la realitate și mă îndoiesc că o voi face o vreme Elana Meyers Taylor, campioană olimpică

