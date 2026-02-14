„Sunt îngrijorată” VIDEO. Lindsey Vonn, cu ochii în lacrimi, pe patul de spital: „Mă așteaptă un drum lung” +8 foto
Lindsey Vonn, pe patul de spital Foto: Instagram
Jocurile Olimpice

„Sunt îngrijorată” VIDEO. Lindsey Vonn, cu ochii în lacrimi, pe patul de spital: „Mă așteaptă un drum lung”

Theodor Jumătate
Publicat: 14.02.2026, ora 12:33
  • Lindsey Vonn, 41 de ani, schioarea americană care a suferit o multiplă fractură a tibiei stângi la Jocurile Olimpice, le-a vorbit fanilor de la spitalul din Treviso: „Mai fac o operație, apoi încă una”.

Lindsey Vonn, victima unei grave accidentări pe 8 februarie, în cursa de coborâre de la Cortina d’Ampezzo, a fost operată de trei ori la spitalul din Treviso.

Un specialist a avertizat-o pe Vonn: „Leziunile pot duce la amputare”

O căzătură cu consecințe devastatoare. Genunchiul stâng, la care suferise o ruptură a ligamentelor încrucișate pe 30 ianuarie, a rezistat, dar gamba stângă a fost puternic afectată.

Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Fotografii: capturi TV
Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Fotografii: capturi TV

Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Fotografii: capturi TV Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă
Tibia, fracturată în mai multe locuri, a fost fixată cu o ramă metalică.

Pericolul nu a fost complet depășit. Un specialist a dezvăluit că „leziunile suferite pot duce la amputare”.

Lindsey Vonn, pe patul de spital, la Treviso Foto: Instagram
Lindsey Vonn, pe patul de spital, la Treviso Foto: Instagram

Lindsey Vonn, victima unui grav accident la Jocurile de la Milano Cortina Foto: Imago Lindsey Vonn, victima unui grav accident la Jocurile de la Milano Cortina Foto: Imago Lindsey Vonn, pe patul de spital, la Treviso Foto: Instagram Lindsey Vonn, pe patul de spital, la Treviso Foto: Instagram Multe flori pentru Lindsey în rezerva sa din spital Foto: Instagram
Vonn: „Sunt zile grele, imobilizată, aici, în spital”

Schioarea americană, 41 de ani, le-a vorbit fanilor de patul de spital, într-un videoclip postat vineri pe Instagram.

A zâmbit când le-a arătat jucăriile de pluș primite, le-a mulțumit pentru flori și a avut lacrimi în ochi spunând:

„Sunt îngrijorată. Mă așteaptă un drum lung”.

Lindsey a anunțat: „Mâine voi fi operată din nou și sper, dacă totul merge bine, să pot merge după aceea acasă, unde voi avea nevoie de altă operație. Sunt zile grele, imobilizată, aici, în spital”.

După a treia intervenție chirurgicală, Vonn a spus: „Operația s-a încheiat cu succes. Chiar dacă succesul înseamnă astăzi altceva față de ce însemna în urmă cu câteva zile”.

accidentare Jocurile Olimpice operatie schi alpin Lindsey Vonn
