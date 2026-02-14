„Sunt îngrijorată” VIDEO. Lindsey Vonn, cu ochii în lacrimi, pe patul de spital: „Mă așteaptă un drum lung”

Lindsey Vonn, 41 de ani, schioarea americană care a suferit o multiplă fractură a tibiei stângi la Jocurile Olimpice, le-a vorbit fanilor de la spitalul din Treviso: „Mai fac o operație, apoi încă una”.

Lindsey Vonn, victima unei grave accidentări pe 8 februarie, în cursa de coborâre de la Cortina d’Ampezzo, a fost operată de trei ori la spitalul din Treviso.

Un specialist a avertizat-o pe Vonn: „Leziunile pot duce la amputare”

O căzătură cu consecințe devastatoare. Genunchiul stâng, la care suferise o ruptură a ligamentelor încrucișate pe 30 ianuarie, a rezistat, dar gamba stângă a fost puternic afectată.

Tibia, fracturată în mai multe locuri, a fost fixată cu o ramă metalică.

Pericolul nu a fost complet depășit. Un specialist a dezvăluit că „leziunile suferite pot duce la amputare”.

Vonn: „Sunt zile grele, imobilizată, aici, în spital”

Schioarea americană, 41 de ani, le-a vorbit fanilor de patul de spital, într-un videoclip postat vineri pe Instagram.

A zâmbit când le-a arătat jucăriile de pluș primite, le-a mulțumit pentru flori și a avut lacrimi în ochi spunând:

„Sunt îngrijorată. Mă așteaptă un drum lung”.

Lindsey a anunțat: „Mâine voi fi operată din nou și sper, dacă totul merge bine, să pot merge după aceea acasă, unde voi avea nevoie de altă operație. Sunt zile grele, imobilizată, aici, în spital”.

După a treia intervenție chirurgicală, Vonn a spus: „Operația s-a încheiat cu succes. Chiar dacă succesul înseamnă astăzi altceva față de ce însemna în urmă cu câteva zile”.

