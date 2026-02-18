„Frica trage mintea în întuneric” Explicația celui mai bun patinator al lumii, copleșit la Jocuri: „Ura online atacă mintea. Prăbușirea e inevitabilă” +13 foto
Ilia Malinin, dezamăgit, după erorile multiple de la Milano Cortina Foto: Imago
Jocurile Olimpice

„Frica trage mintea în întuneric” Explicația celui mai bun patinator al lumii, copleșit la Jocuri: „Ura online atacă mintea. Prăbușirea e inevitabilă”

Theodor Jumătate
18.02.2026, ora 11:43
18.02.2026, ora 11:56
  • Ilia Malinin, mesaj care exprimă starea de spirit cu care a concurat la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. 
  • Americanul a cucerit un aur la patinaj artistic, proba pe echipe, cu SUA, dar a greșit total programul liber individual. Încheind pe locul 8. 
  • Ce a scris patinatorul în vârstă de 21 de ani pe social media. Cât de mult afectează abuzurile online.

Ilia Malinin era marele favorit la concursul de patinaj artistic al Jocurilor Olimpice.

În vârstă de 21 de ani, era dublu campion mondial și nu mai fusese învins de doi ani. Spera să câștige și primul său aur olimpic la individual.

Malinin a căzut de pe 1 pe 8 la Jocuri. Prima reacție: „Am dat-o în bară!”

A cucerit cea mai prețioasă medalie doar la proba pe echipe, fiind decisiv la triumful Statelor Unite.

La individual, a fost clar primul după programul impus. La încălzire, l-a uluit pe Novak Djokovic cu săriturile sale, mai ales cvadruplele, dar și backflipul.

Săritura lui Ilia Malinin l-a uluit pe Novak Djokovic (FOTO: captură TNT Sports)
Săritura lui Ilia Malinin l-a uluit pe Novak Djokovic (FOTO: captură TNT Sports)

La programul liber, esențial, a ratat total.

Dintr-odată, a căzut de pe locul 1 pe 8. Imediat după finală, era șocat de prăbușirea sa: „Am dat-o în bară!”.

Malinin și abuzurile online: „O presiune insurmontabilă fără sfârșit”

Trei zile mai târziu, a postat un mesaj sugestiv, redat și de L’Equipe, cuvinte care dezvăluie starea sa de spirit în timpul competiției.

Malinin a eșuat la Milano tocmai la punctul său forte: săriturile cvadruple Foto: Imago Malinin a eșuat la Milano tocmai la punctul său forte: săriturile cvadruple Foto: Imago
Malinin a eșuat la Milano tocmai la punctul său forte: săriturile cvadruple Foto: Imago

Sugerează că atacurile de pe social media l-au afectat, l-au paralizat.

„Pe cea mai mare scenă a lumii, sportivii care par cei mai puternici pot duce bătălii invizibile în interior.

Malinin, ridicându-se după altă căzătură Foto: Imago Malinin, ridicându-se după altă căzătură Foto: Imago
Malinin, ridicându-se după altă căzătură Foto: Imago

Chiar și cele mai fericite amintiri ale tale pot fi afectate de zgomot”, a transmis el.

Ura josnică online atacă mintea, iar frica o trage în întuneric, indiferent cât de mult încerci să reziști psihic în această insurmontabilă presiune fără sfârșit Ilia Malinin, patinator american

Malinin: „Se încheie cu o prăbușire inevitabilă”

Finalul poate fi dramatic. Al său a fost un coșmar la Milano Cortina 2026.

„Totul se acumulează pe măsură ce aceste momente (n.r. abuzurile online) îți trec prin fața ochilor, încheindu-se cu o prăbușire inevitabilă. Aceasta este acea versiune a poveștii”.

Lasă de înțeles că va extinde această explicație pe 21 februarie. Sâmbătă, cu o zi înainte de sfârșitul Jocurilor de Iarnă italiene.

Jocurile Olimpice patinaj artistic milano cortina ilia malinin abuzuri online
