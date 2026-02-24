Teribila dramă a lui Lindsey Vonn Dezvăluie că i se putea amputa piciorul. A publicat o poză horror!  Ce sindrom a suferit, ce fracturi, dar și cum a fost salvată +8 foto
Lindsey Vonn FOTO Instagram
Teribila dramă a lui Lindsey Vonn Dezvăluie că i se putea amputa piciorul. A publicat o poză horror! Ce sindrom a suferit, ce fracturi, dar și cum a fost salvată

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 24.02.2026, ora 23:21
  • Lindsey Vonn, 41 de ani, a povestit tot ce i s-a întâmplat la Jocurile Olimpice după căderea din 8 februarie. 
  • Multiple fracturi la gambă și gleznă și un sindrom care ar fi făcut-o să-și piardă piciorul stâng fără intervenția rapidă a chirurgului. 
  • Care a fost decizia salvatoare a doctorului american Hackett. Schioarea a postat o fotografie din timpul acelei operații. Ce urmează pentru ea!

Lindsey Vonn a fost operată de cinci ori după grava accidentare de la Jocurile Olimpice, duminică, 8 februarie 2026, în proba de coborâre de la Cortina.

Ruptura de ligamente încrucișate a ajutat-o pe Vonn!

Într-un videoclip emoționant postat pe Instagram, povestește cu ochii în lacrimi tot ce s-a întâmplat, întreaga amploare a leziunilor, dezvăluie că i se putea amputa piciorul stâng, câte fracturi a avut, ce sindrom a afectat-o și cine și cum a salvat-o!

Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă
Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă

Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă
Paradoxal, ruptura ligamentului încrucișat suferită pe 30 ianuarie a ajutat-o. Pentru că, după acea accidentare, l-a chemat în Italia pe chirurgul ortoped american Tom Hackett și acesta a făcut intervenția decisivă.

Vonn: „Sângele se blochează și distruge tot”. Intervenția care i-a salvat piciorul

Căzătura din 8 februarie i-a distrus gamba. Multiple fracturi la tibie, și capul peroneului, și glezna.

„Sindromul de compartiment a fost motivul pentru care leziunea a fost atât de complexă. Totul era bucăți.

Lindsey Vonn a povestit tot ce i s-a întâmplat după accidentarea gravă suferită la Milano Cortina
Lindsey Vonn a povestit tot ce i s-a întâmplat după accidentarea gravă suferită la Milano Cortina

Lindsey Vonn a povestit tot ce i s-a întâmplat după accidentarea gravă suferită la Milano Cortina
Sindromul de compartiment apare când ai o traumă atât de mare într-o zonă a corpului încât sângele se blochează și practic distruge totul”, a explicat schioarea americană în vârstă de 41 de ani.

Zdrobește tot ce se află în compartiment. Mușchii, nervii și tendoanele mor. Doctorul Tom Hackett mi-a salvat piciorul de amputare. A făcut ceea ce se numește fasciotomie. Mi-a tăiat ambele părți ale piciorului, l-a lăsat să respire și m-a salvat. Lindsey Vonn

Vonn a avut nevoie de transfuzie de sânge

Lindsey a mai spus că pierderea masivă de sânge a provocat scăderea nivelului de hemoglobină și a avut nevoie de transfuzie.

Calvarul lui Lindsey Vonn după grava accidentare de la Jocurile Olimpice
Calvarul lui Lindsey Vonn după grava accidentare de la Jocurile Olimpice

Calvarul lui Lindsey Vonn după grava accidentare de la Jocurile Olimpice
După ultima intervenție chirurgicală, realizată în Colorado, SUA, i s-a îndepărtat acea ramă metalică externă care avea rolul de a-i stabiliza tibia.

A fost o călătorie provocatoare. De departe, cea mai dificilă, dureroasă, extremă accidentare cu care m-am confruntat în viață, de o sută de ori mai gravă. Lindsey Vonn

Vonn: „Va dura cam un an până când se vor vindeca toate oasele”. A 6-a operație

Sportiva americană a estimat la un an perioada de refacere. „Va fi un drum lung. Sunt într-un scaun cu rotile, imobilizată. Nu vă pot zice cât de dureros a fost.

Va dura cam un an până când se vor vindeca toate oasele, apoi voi decide dacă voi scoate tot metalul sau nu. Va mai fi o operație, în sfârșit, să-mi repar ligamentul încrucișat anterior. Asta e viața, trebuie să înfruntăm loviturile pe măsură ce vin”:

După aproape două săptămâni în care am stat întinsă într-un pat de spital, aproape complet imobilizată, sunt suficient de bine pentru a mă muta la hotel. Nu sunt acasă încă, dar e un pas uriaș. Lindsey Vonn

