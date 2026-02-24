Teribila dramă a lui Lindsey Vonn Dezvăluie că i se putea amputa piciorul. A publicat o poză horror! Ce sindrom a suferit, ce fracturi, dar și cum a fost salvată

Lindsey Vonn, 41 de ani, a povestit tot ce i s-a întâmplat la Jocurile Olimpice după căderea din 8 februarie.

Multiple fracturi la gambă și gleznă și un sindrom care ar fi făcut-o să-și piardă piciorul stâng fără intervenția rapidă a chirurgului.

Care a fost decizia salvatoare a doctorului american Hackett. Schioarea a postat o fotografie din timpul acelei operații. Ce urmează pentru ea!

Lindsey Vonn a fost operată de cinci ori după grava accidentare de la Jocurile Olimpice, duminică, 8 februarie 2026, în proba de coborâre de la Cortina.

Ruptura de ligamente încrucișate a ajutat-o pe Vonn!

Într-un videoclip emoționant postat pe Instagram, povestește cu ochii în lacrimi tot ce s-a întâmplat, întreaga amploare a leziunilor, dezvăluie că i se putea amputa piciorul stâng, câte fracturi a avut, ce sindrom a afectat-o și cine și cum a salvat-o!

Paradoxal, ruptura ligamentului încrucișat suferită pe 30 ianuarie a ajutat-o. Pentru că, după acea accidentare, l-a chemat în Italia pe chirurgul ortoped american Tom Hackett și acesta a făcut intervenția decisivă.

Vonn: „Sângele se blochează și distruge tot”. Intervenția care i-a salvat piciorul

Căzătura din 8 februarie i-a distrus gamba. Multiple fracturi la tibie, și capul peroneului, și glezna.

„Sindromul de compartiment a fost motivul pentru care leziunea a fost atât de complexă. Totul era bucăți.

Sindromul de compartiment apare când ai o traumă atât de mare într-o zonă a corpului încât sângele se blochează și practic distruge totul”, a explicat schioarea americană în vârstă de 41 de ani.

Zdrobește tot ce se află în compartiment. Mușchii, nervii și tendoanele mor. Doctorul Tom Hackett mi-a salvat piciorul de amputare. A făcut ceea ce se numește fasciotomie. Mi-a tăiat ambele părți ale piciorului, l-a lăsat să respire și m-a salvat. Lindsey Vonn

Vonn a avut nevoie de transfuzie de sânge

Lindsey a mai spus că pierderea masivă de sânge a provocat scăderea nivelului de hemoglobină și a avut nevoie de transfuzie.

După ultima intervenție chirurgicală, realizată în Colorado, SUA, i s-a îndepărtat acea ramă metalică externă care avea rolul de a-i stabiliza tibia.

A fost o călătorie provocatoare. De departe, cea mai dificilă, dureroasă, extremă accidentare cu care m-am confruntat în viață, de o sută de ori mai gravă. Lindsey Vonn

Vonn: „Va dura cam un an până când se vor vindeca toate oasele”. A 6-a operație

Sportiva americană a estimat la un an perioada de refacere. „Va fi un drum lung. Sunt într-un scaun cu rotile, imobilizată. Nu vă pot zice cât de dureros a fost.

Va dura cam un an până când se vor vindeca toate oasele, apoi voi decide dacă voi scoate tot metalul sau nu. Va mai fi o operație, în sfârșit, să-mi repar ligamentul încrucișat anterior. Asta e viața, trebuie să înfruntăm loviturile pe măsură ce vin”:

După aproape două săptămâni în care am stat întinsă într-un pat de spital, aproape complet imobilizată, sunt suficient de bine pentru a mă muta la hotel. Nu sunt acasă încă, dar e un pas uriaș. Lindsey Vonn

