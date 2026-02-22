Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”

Lindsey Vonn continuă lungul drum al refacerii după o multiplă fractură de tibie suferită în timpul accidentului de la Jocurile Olimpice. A arătat radiografia!

Transportată în Statele Unite după patru operații în Italia, schioarea americană în vârstă de 41 de ani a fost supusă celei de-a 5-a intervenții chirurgicale la gamba stângă.

La 41 de ani, Lindsey Vonn a căutat imposibilul. O nouă medalie olimpică de aur, a participat la Jocurile de la Milano Cortina la nouă zile după ce suferise o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng.

Lindsey Vonn: a 5-a operație în SUA

În cursa de coborâre, pe 8 februarie, a căzut la 13 secunde de la start, accidentându-se și mai grav. Tibia stângă s-a făcut bucăți.

Transportată de urgență cu elicopterul, schioarea americană a fost operată de patru ori la spitalul Ca'Foncello din Treviso.

Mutată în Statele Unite, Lindsey a fost supusă celei de-a 5-a intervenții chirurgicale.

Lindsey Vonn: „Durerea a fost greu de suportat”

Un mesaj pentru fani, pe Instagram și X. „Ultima mea operație a decurs bine. A durat puțin peste șase ore. Așa cum vedeți, a fost nevoie de multe plăcuțe și șuruburi pentru a pune totul la loc.

M-am recuperat, dar durerea a fost greu de suportat. Din cauza gravității traumei, am suferit după operație. Sper să ies în curând din spital”, a scris ea.

„Acum sunt cu adevărat bionică”

Le-a arătat și radiografia gambei stângi. Și toate lucrurile metalice cu care i-a fost fixată tibia.

I’m bionic for real now 🦾 pic.twitter.com/SSJNjlBqUL — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 20, 2026

Într-o altă postare, pe X, a comentat cu umor lângă radiografie: „Acum sunt cu adevărat bionică”.

5 participări are Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice: o medalie de aur, două de bronz.

