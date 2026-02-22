Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum” +8 foto
Așa arată gamba stângă a lui Vonn după accidentarea de Jocurile Olimpice și operațiile suferite. Foto: Instagram
Jocurile Olimpice

Radiografia lui Lindsey Vonn! FOTO. Schioarea americană, operată a 5-a oară: „Sunt bionică acum”

Theodor Jumătate
22.02.2026, ora 15:06
22.02.2026, ora 15:07
  • Lindsey Vonn continuă lungul drum al refacerii după o multiplă fractură de tibie suferită în timpul accidentului de la Jocurile Olimpice. A arătat radiografia!
  • Transportată în Statele Unite după patru operații în Italia, schioarea americană în vârstă de 41 de ani a fost supusă celei de-a 5-a intervenții chirurgicale la gamba stângă. 

La 41 de ani, Lindsey Vonn a căutat imposibilul. O nouă medalie olimpică de aur, a participat la Jocurile de la Milano Cortina la nouă zile după ce suferise o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng.

Lindsey Vonn: a 5-a operație în SUA

În cursa de coborâre, pe 8 februarie, a căzut la 13 secunde de la start, accidentându-se și mai grav. Tibia stângă s-a făcut bucăți.

Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Fotografii: capturi TV
Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Fotografii: capturi TV

Galerie foto (8 imagini)

Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Fotografii: capturi TV Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă
+8 Foto


Transportată de urgență cu elicopterul, schioarea americană a fost operată de patru ori la spitalul Ca'Foncello din Treviso.

Mutată în Statele Unite, Lindsey a fost supusă celei de-a 5-a intervenții chirurgicale.

Lindsey Vonn: „Durerea a fost greu de suportat”

Un mesaj pentru fani, pe Instagram și X. „Ultima mea operație a decurs bine. A durat puțin peste șase ore. Așa cum vedeți, a fost nevoie de multe plăcuțe și șuruburi pentru a pune totul la loc.

Calvarul lui Lindsey Vonn după grava accidentare de la Jocurile Olimpice
Calvarul lui Lindsey Vonn după grava accidentare de la Jocurile Olimpice

Galerie foto (7 imagini)

Calvarul lui Lindsey Vonn după grava accidentare de la Jocurile Olimpice Fotografii: Instagram Calvarul lui Lindsey Vonn după grava accidentare de la Jocurile Olimpice Calvarul lui Lindsey Vonn după grava accidentare de la Jocurile Olimpice Calvarul lui Lindsey Vonn după grava accidentare de la Jocurile Olimpice Calvarul lui Lindsey Vonn după grava accidentare de la Jocurile Olimpice
+7 Foto


M-am recuperat, dar durerea a fost greu de suportat. Din cauza gravității traumei, am suferit după operație. Sper să ies în curând din spital”, a scris ea.

„Acum sunt cu adevărat bionică”

Le-a arătat și radiografia gambei stângi. Și toate lucrurile metalice cu care i-a fost fixată tibia.

Într-o altă postare, pe X, a comentat cu umor lângă radiografie: „Acum sunt cu adevărat bionică”.

5 participări
are Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice: o medalie de aur, două de bronz.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
La negocierile purtate în ultimele luni, Rusia și Ucraina sunt de acord asupra unui singur lucru
accidentare SUA Jocurile Olimpice operatie schi alpin Lindsey Vonn
