Acțiune de PR sau nebunie? Un specialist spune cum e posibil ca Lindsey Vonn să poată concura având ligamentul rupt: „Un fotbalist n-ar avea nicio șansă!”
Lindsey Vonn (foto: Imago)
Acțiune de PR sau nebunie? Un specialist spune cum e posibil ca Lindsey Vonn să poată concura având ligamentul rupt: „Un fotbalist n-ar avea nicio șansă!”

alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 11:57
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 12:03
  • Lindsey Vonn (41 de ani) a anunțat că va participa la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 de la Milano-Cortina, deși a suferit „o ruptură totală de ligament încrucișat anterior”.
  • Cum e posibil? A explicat Alessandro Masse , directorul secției de Ortopedie de la Spitalul Citta della Salute, din Torino, și profesor de Ortopedie și Traumatologie la Universitatea din Torino.

Acțiune de PR a americancei Lindsey Vonn sau nebunie? Asta este întrebare pe care și-au pus-o mulți dintre iubitorii sporturilor de iarnă.

Un specialist explică accidentarea lui Vonn: „Mușchi atât de dezvoltați încât pot «substitui» funcția ligamentului încrucișat”

Schioarea americană a surprins când a anunțat că nu va renunța la participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, în ciuda accidentării foarte grave suferite cu o săptămână înainte de startul competiției de la Milano-Cortina.

În 2019, am câștigat o medalie la Campionatele Mondiale fără ligament încrucișat anterior și cu trei fracturi de platou tibial. Astăzi am revenit la schi și mă simt stabilă, mă simt puternică. Genunchiul meu nu este umflat și, cu ajutorul unei orteze, sunt încrezătoare că pot concura duminică Lindsey Vonn

Dar este oare posibil să concurezi când ai o asemenea accidentare?

Profesorul Alessandro Masse , directorul secției de Ortopedie de la Spitalul Citta della Salute, din Torino, și profesor de Ortopedie și Traumatologie la Universitatea din Torino, a detaliat „cazul Vonn” pentru Gazzetta dello Sport.

„Ne confruntăm cu un caz cu adevărat dificil, deoarece funcția ligamentului încrucișat este esențială pentru biomecanica corectă a genunchiului.

Însă, trebuie spus că schiorii de acest nivel au un tonus muscular atât de ridicat încât acesta poate «substitui» funcția ligamentului încrucișat.

Toți mușchii din jurul genunchiului contribuie la stabilizarea acestuia: singura explicație este că sunt atât de dezvoltați încât compensează ruptura ligamentului încrucișat”.

Este deja un miracol că a revenit la curse cu o proteză de genunchi. Probabil, cei care au examinat-o au considerat-o aptă, mai ales că vorbim despre un sport cu riscuri. Este un exercițiu atât de periculos încât, dacă genunchiul ar ceda în timpul coborârii, riscă o accidentare gravă. Dacă medicii au autorizat-o, evident că au evaluat că exista o stabilitate generală adecvată. Alessandro Masse, directorul secției de Ortopedie de la Spitalul Citta della Salute, din Torino

„Un jucător de fotbal n-ar avea nicio șansă!”

Specialistul nu exclude varianta ca informațiile despre gravitatea accidentării să fi fost ușor exagerate:

„În termeni funcționali, singurul motiv pentru care Vonn putea concura este legat de o evaluare efectuată de medicii care au tratat-o: fie ruptura putea fi incompletă, dar acest lucru nu este posibil de știut fără a vedea testele, fie, așa cum am menționat, are mușchii atât de dezvoltați încât pot oferi o stabilitate suficientă pentru a putea efectua o activitate precum coborârea în pantă, în care genunchiul este puternic solicitat, dar mișcările sunt în principal de flexie-extensie, mai degrabă decât de rotație”.

Profesorul Massa spune că, raportat la alte sporturi, cum ar fi, de exemplu fotbalul, e mai ușor să schiezi când ai o asemenea leziune:

„Un jucător de fotbal nu ar avea nicio șansă să intre pe teren cu un ligament încrucișat rupt, la fel ca în orice sport care implică mișcări de rotație ale genunchiului. Mai mult decât mișcarea, însă, ceea ce este…

Îngrijorător este stresul unei coborâri. Personal, dacă ar trebui să-i dau permisiunea unei atlete să concureze într-o coborâre cu peste 100 km/h cu o ruptură de ligamente încrucișate, aș avea îndoieli serioase , dar cu siguranță medicii sportivi care au examinat-o au evaluat prezența condițiilor necesare pentru a participa la concurs”.

