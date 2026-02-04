„De ce ar posta asta?!” VIDEO: John Terry, ironizat de rivali: „Legendă arogantă” » Clipul s-a viralizat peste noapte: „Să nu pui asta nicăieri, tată!” +6 foto
„De ce ar posta asta?!” VIDEO: John Terry, ironizat de rivali: „Legendă arogantă” » Clipul s-a viralizat peste noapte: „Să nu pui asta nicăieri, tată!”

Silviu Dumitru
Publicat: 04.02.2026, ora 10:39
Actualizat: 04.02.2026, ora 10:39
  • Arsenal - Chelsea 1-0. John Terry (45 de ani) a fost ironizat de fanii rivalilor, după ce un videoclip postat de legendarul fundaș al echipei de pe Stamford Bridge s-a viralizat pe internet.

Sunt ultimele minute ale meciului din semifinalele Cupei Ligii Angliei, iar Terry pornește înregistrarea.

Scorul e 0-0, însă „tunarii” au câștigat în tur cu 3-2. Cel pe care mulți îl consideră cel mai important fotbalist din istoria albaștrilor așteaptă un gol al favoriților.

John Terry, ironizat de rivali după Arsenal - Chelsea 1-0: „De ce ar posta asta?!”

„A mai rămas puțin peste un minut, avem nevoie de un gol. Haideți, băieți!”, exclamă Terry. Elevii lui Liam Rosenior forțează, dar ratează ocazie după ocazie.

Fostul fundaș mută camera spre fiica sa, aceasta îl roagă: „Să nu pui asta nicăieri, tată!”. Fata insistă.

Terry își îndreaptă din nou atenția spre meci. Arsenal scapă pe contraatac, Declan Rice pasează în fața porții, iar Robert Sanchez nu poate face nimic pentru a-l opri pe Kai Havertz.

Ajuns pe Emirates chiar de la Chelsea, germanul înscrie în minutul 90+7. Terry încă speră: „A fost ofsaid, oricum! La naiba! Da, sigur e ofsaid”. Nu e. „Ăsta a fost sfârșitul parcursului nostru în cupă”. Englezul oftează, dar nu renunță: „Sigur nu a fost ofsaid?”.

Îndurerat, John se uită spre cameră: „Nu am jucat rău, dar, sincer să fiu, cred că nu marcam nici dacă jucam toată seara. Iar Arsenal a făcut ceea ce trebuia să facă”.

John Terry, clip viral după Arsenal - Chelsea 1-0 (FOTO: captură TikTok @johnterry26)
John Terry, clip viral după Arsenal - Chelsea 1-0 (FOTO: captură TikTok @johnterry26)

John Terry, clip viral după Arsenal - Chelsea 1-0 (FOTO: captură TikTok @johnterry26) John Terry, clip viral după Arsenal - Chelsea 1-0 (FOTO: captură TikTok @johnterry26) John Terry, clip viral după Arsenal - Chelsea 1-0 (FOTO: captură TikTok @johnterry26) John Terry, clip viral după Arsenal - Chelsea 1-0 (FOTO: captură TikTok @johnterry26) John Terry, clip viral după Arsenal - Chelsea 1-0 (FOTO: captură TikTok @johnterry26)
John Terry postează clipul pe TikTok, iar acesta devine viral peste noapte, acumulând mii de reacții. Fanii rivali nu au milă de fostul mare fotbalist:

  • „Ăsta e, cu siguranță, cel mai tare lucru pe care l-am văzut pe internet toată săptămâna”
  • „Legenda arogantă a lui Chelsea poartă un echipament complet al echipei și înregistrează ceea ce crede că va fi golul victoriei pentru Chelsea, doar pentru a vedea un fost jucător al lui Chelsea înfingându-le cuțitul în inimă! Poezie în mișcare”.
  • „Hahahahaha, lucruri pe care îți place să le vezi”
  • „De ce ar posta asta? Nu e ca și cum nu a avut opțiunea să nu apese butonul de postare”.
@johnterry26 Losing at home was always going to be difficult in the second leg at the Emirates and that proved exactly that tonight against a solid Arsenal team. @John Terry: Also I’m not sitting at home in my Chelsea tracksuit, got back earlier from our Youth League Game Vs PSV which we won on penalties. 💙👊🏻#chelsea #arsenal #cfc #chelseafc #carabaocup ♬ original sound - John Terry

Arsenal se va duela în finala Cupei Ligii Angliei cu învingătoarea din „dubla” Newcastle - Manchester City (0-2 în tur). Manșa secundă e programată miercuri, de la ora 22:00, iar partida pentru trofeu se va disputa pe 22 martie.

John Terry arsenal Cupa Ligii Angliei chelsea
21:04
