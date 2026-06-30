„Te descurci cu înălțimile?” VIDEO. Leo Messi, apariție inedită în teaser-ul pentru noul film Spider-Man: Brand New Day +11 foto
Foto: Instagram/@sonypictures
Diverse

„Te descurci cu înălțimile?” VIDEO. Leo Messi, apariție inedită în teaser-ul pentru noul film Spider-Man: Brand New Day

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 17:54
  • Sony a lansat, marți, teaser-ul pentru filmul Spider-Man: Brand New Day, realizat în colaborare cu FIFA.
  • Materialul promoțional îi are în prim-plan pe actorul britanic Tom Holland (30 de ani) și pe fotbalistul argentinian Lionel Messi (39 de ani).
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Acest teaser a fost lansat înainte de meciul Argentinei din șaisprezecimile CM 2026, acolo unde va da peste Capul Verde. Meciul este programat sâmbătă, 4 iulie, de la ora 01:00 (ora României).

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VIDEO. Lionel Messi a apărut în teaser-ul pentru filmul Spider-Man: Brand New Day

În acest material, Peter Parker (Spider-Man), interpretat de Tom Holland, vorbește la telefon cu un prieten într-o cafenea, iar în acel moment își face apariția Lionel Messi, starul Argentinei și al lui Inter Miami.

Parker rămâne uimit și nu înțelege ce caută Messi în acea cafenea. Fotbalistul precizează ulterior că îl căuta pe Spider-Man cu ajutorul unui dispozitiv de localizare.

Personajul se scuză și dispare timp de câteva momente. Acesta revine îmbrăcat în costumul lui Spider-Man, apoi îl întreabă pe Messi: „Te descurci cu înălțimile?”.

Sony a lansat un nou teaser pentru Spider-Man: Brand New Day, în colaborare cu FIFA. Foto: captură YouTube/Sony Pictures Entertainment
Sony a lansat un nou teaser pentru Spider-Man: Brand New Day, în colaborare cu FIFA. Foto: captură YouTube/Sony Pictures Entertainment

Galerie foto (11 imagini)

Sony a lansat un nou teaser pentru Spider-Man: Brand New Day, în colaborare cu FIFA. Foto: captură YouTube/Sony Pictures Entertainment Sony a lansat un nou teaser pentru Spider-Man: Brand New Day, în colaborare cu FIFA. Foto: captură YouTube/Sony Pictures Entertainment Sony a lansat un nou teaser pentru Spider-Man: Brand New Day, în colaborare cu FIFA. Foto: captură YouTube/Sony Pictures Entertainment Sony a lansat un nou teaser pentru Spider-Man: Brand New Day, în colaborare cu FIFA. Foto: captură YouTube/Sony Pictures Entertainment Sony a lansat un nou teaser pentru Spider-Man: Brand New Day, în colaborare cu FIFA. Foto: captură YouTube/Sony Pictures Entertainment
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Reclama continuă cu unele scene spectaculoase când Spider-Man îl poartă pe Messi printre clădirile orașului.

Filmul Spider-Man: Brand New Day va fi lansat pe 31 iulie 2026, la peste patru ani de la apariția precedentului film din serie, Spider-Man: No Way Home.

Acesta este regizat de Destin Daniel Cretton, cunoscut pentru Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Scenariul este scris de Chris McKenna și Erik Sommers, conform comicbookmovie.com.

  • La această ediție a Campionatului Mondial, Lionel Messi a reușit să înscrie 6 goluri în trei meciuri jucate. A devenit și cel mai bun marcator din istoria CM.

Topul celor mai buni marcatori din istoria CM:

  • 1. Lionel Messi - 19 goluri
  • 2. Kylian Mbappe/Miroslav Klose - 16 goluri
  • 3. Ronaldo Nazario - 15 goluri
  • 4. Gerd Muller - 14 goluri
  • 5. Just Fontaine - 13 goluri
  • 6. Pele - 12 goluri
  • 7. Harry Kane, Sandor Kocsis/Jurgen Klinsmann - 11 goluri
  • 8. Cristiano Ronaldo/Teofilo Cubillas/Thomas Muller/Grzegorz Lato - 10 goluri

VIDEO. Teaser-ul pentru Spider-Man: Brand New Day, cu Messi în prim-plan

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