Ea a schimbat soarta Germaniei la Mondial Povestea Tatianei Guzman, arbitrul VAR care l-a chemat pe Jalal Jayed la monitor în meciul cu Paraguay

Eliminarea Germaniei de la Cupa Mondială 2026 a fost marcată de un moment controversat în prelungirile meciului cu Paraguay, când un gol al lui Jonathan Tah a fost anulat în urma intervenției VAR.

În centrul fazei se află arbitra video Tatiana Guzman (Nicaragua), cea care i-a semnalat centralului marocan Jalal Jayed un presupus fault în atac.

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Germania încă dezbate faza din minutul 101 al meciului cu Paraguay, din șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026, încheiat cu eliminarea Mannschaftului după loviturile de departajare.

Arbitru VAR care a intervenit pentru anularea golulului marcat de Germania în prelungirile meciului cu Paraguay

Golul marcat de Jonathan Tah pentru 2-1 a fost anulat după intervenția VAR, iar decizia a provocat ample controverse în Germania și dezbateri aprinse în presa internațională.

Toate privirile s-au îndreptat imediat spre arbitrul marocan Jalal Jayed (39 de ani), cel care validase inițial golul.

Ulterior, după intervenția VAR, arbitrul de centru a fost chemat la monitor pentru a revedea faza.

După analiza reluărilor, Jayed a decis anularea golului lui Jonathan Tah, considerând că în faza premergătoare reușitei portarul paraguayan Orlando Gill a fost obstrucționat de fundașul german Waldemar Anton.

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Tatiana Guzman a semnalat fault în atac din camera VAR

În spatele deciziei s-a aflat Tatiana Guzman, arbitrul asistent video din Nicaragua, care a recomandat „centralului” marocan reexaminarea fazei la monitor.

La meciul Germania - Paraguay, în camera VAR coordonată de Tatiana Guzman au mai fost implicați Hamza El Fariq (Maroc), în rol de arbitru asistent video, și Abdullah Al-Shehri (Arabia Saudită), responsabil cu suportul tehnic al sistemului video și al selecției reluărilor relevante pentru analiză.

Tatiana Guzman (Nicaragua), alături de Hamza El Fariq (Maroc) și Abdullah Al-Shehri (Arabia Saudită). FOTO: captură x.com

Fostă fotbalistă

Tatiana Guzman, 38 de ani, este considerată una dintre cele mai experimentate specialiste FIFA în arbitraj video.

Arbitru FIFA din 2014, Tatiana Guzman a participat la Cupa Mondială feminină din 2023, la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 și la Campionatul Mondial al Cluburilor 2025.

„Tatty”, așa cum i se spune în Nicarauga, a fost fotbalistă, apoi a lucrat ca inspector pentru compania națională de apă și canalizare din Nicaragua, înainte de a se dedica arbitrajului.

Legătura Tatianei Guzman cu sportul a început din copilărie cu baseball, a continuat la Universitatea Centroamericană (UCA) cu încercări în judo și volei, iar în cele din urmă s-a consolidat prin fotbalul jucat la nivel de primă ligă, unde și-a descoperit pasiunea care a dus-o spre arbitraj.

Prima femeie VAR la un Campionat Mondial masculin

Tatiana Guzman este prima femeie care a oficiat ca arbitru VAR la un Campionat Mondial masculin.

La acest Mondial, Tatiana Guzman a mai fost arbitru VAR la meciurile Cehia - Africa de Sud 1-1, Bosnia - Qatar 3-1 și Australia - Turcia 2-0.

Tatiana Guzman a fost cea care a confirmat decizia lui Tori Penso de a acorda un penalty pentru Africa de Sud în finalul meciului cu Cehia.

În 2018 a intrat în istoria fotbalului din țara sa, devenind prima femeie care a arbitrat finala campionatului masculin din Nicaragua.

De atunci, ascensiunea sa a fost constantă, iar FIFA a transformat-o într-unul dintre oficialii pe care se bazează în cele mai importante competiții internaționale.

FOTO. Golul anulat Germaniei în meciul cu Paraguay

Tatiana Guzman despre rolul VAR

Tatiana Guzman a explicat pentru presa locală că rolul său de arbitru video este unul de sprijin direct pentru arbitrul de pe teren.

„Arbitrul video este folosit ca sprijin pentru arbitrul de teren. Este cel care îl ajută pe arbitru cu o serie de imagini pentru a lua o decizie.

Arbitrul ia decizia pe terenul de joc, dar dacă există un incident sau o posibilă greșeală, arbitrul video, aflat în cabină, analizează faza și comunică cu arbitrul de teren, care poate fi chemat să revadă imaginile pe monitor”, spunea Tatiana Guzman.

Ea subliniază că fotbalul de astăzi nu mai poate fi separat de tehnologie, iar intervenția VAR face parte din mecanismul care asigură corectitudinea deciziilor din teren.

„Munca arbitrului de teren este mai emoționantă, dar în final cred că totul este important. În ziua de azi, aproape tot fotbalul este legat de tehnologie și suntem o parte importantă pentru ca jocul să funcționeze bine”, a mai adaugat arbitra din Nicaragua.

O decizie contestată de foști arbitri și experți TV

Controversa nu s-a limitat la Germania. Mai mulți analiști ai arbitrajului din Marea Britanie au susținut că intervenția VAR nu respecta criteriul unei „erori clare și evidente”.

Fostul arbitru FIFA Graham Scott a apreciat că asemenea contacte la fazele fixe, cum a fost cel dintre portarul paraguayan Orlando Gill și fundașul german Waldemar Anton, sunt frecvente și că arbitrul nu ar fi trebuit trimis la monitor.

Alan Shearer a catalogat faultul drept „prea ușor” pentru a justifica anularea golului.

În Germania, Thomas Muller a declarat după eliminarea Mannschaftului că echipa se simte „folosită și înșelată”, în timp ce presa germană a descris faza drept una dintre cele mai controversate decizii de arbitraj ale turneului.

Cine este arbitrul marocan Jalal Jayed

Marocanul Jalal Jayed (39 de ani) este unul dintre cei mai apreciați arbitri africani ai momentului.

FIFA l-a inclus pe lista oficialilor pentru Cupa Mondială 2026 după mai multe sezoane în CAF Champions League și la Cupa Africii pe Națiuni.

Meciul Germania - Paraguay a fost al treilea pe care l-a condus la acest turneu, după Germania - Curacao și Portugalia - Uzbekistan.

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