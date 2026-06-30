Semnează cu rivala Fotbalistul plecat de la FCSB rămâne în Liga 1

Daniel Graovac (32 de ani), fostul fundaș de la FCSB, ar urma să semneze cu Rapid București, rivala roș-albaștrilor.

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Apărătorul bosniac a plecat în această vară de la FCSB, după ce finanțatorul Gigi Becali a decis să nu îi mai prelungească contractul.

Daniel Graovac, la un pas de Rapid

Daniel Graovac nu a întâmpinat prea multe probleme în a-și găsi un nou angajament după despărțirea de FCSB: va continua în Liga 1, la Rapid București, scrie digisport.ro.

Stoperul ar urma să ajungă zilele viitoare în Austria, acolo unde giuleștenii se pregătesc pentru noul sezon.

La Rapid, Daniel Graovac s-ar duela pentru postul de titular în centrul apărării cu Alexandru Pașcanu, Lars Kramer, Denis Ciobotariu și Cristian Ignat.

350.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Graovac, potrivit Transfermarkt

Ajuns la FCSB în vara anului trecut, Daniel Graovac a bifat 30 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie un gol.

De-a lungul cairerei sale, Graovac a mai jucat în România la Astra Giurgiu și CFR Cluj. El a mai evoluat la Zrinjski Mostar (Bosnia), Mouscron (Belgia), Zeljeznicar, Vojvodina, Kasimpașa și Manisa FK.

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