Semnează cu rivala Fotbalistul plecat de la FCSB rămâne în Liga 1
Daniel Graovac FOTO: Sport Pictures
Superliga

Semnează cu rivala Fotbalistul plecat de la FCSB rămâne în Liga 1

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 16:40
alt-text Actualizat: 30.06.2026, ora 16:40
  • Daniel Graovac (32 de ani), fostul fundaș de la FCSB, ar urma să semneze cu Rapid București, rivala roș-albaștrilor.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Apărătorul bosniac a plecat în această vară de la FCSB, după ce finanțatorul Gigi Becali a decis să nu îi mai prelungească contractul.

„Nu merită să le port vreo iubire”  Atanas Trică nu mai crede în împăcarea cu suporterii Craiovei
Citește și
„Nu merită să le port vreo iubire” Atanas Trică nu mai crede în împăcarea cu suporterii Craiovei
Citește mai mult
„Nu merită să le port vreo iubire”  Atanas Trică nu mai crede în împăcarea cu suporterii Craiovei

Daniel Graovac, la un pas de Rapid

Daniel Graovac nu a întâmpinat prea multe probleme în a-și găsi un nou angajament după despărțirea de FCSB: va continua în Liga 1, la Rapid București, scrie digisport.ro.

Stoperul ar urma să ajungă zilele viitoare în Austria, acolo unde giuleștenii se pregătesc pentru noul sezon.

La Rapid, Daniel Graovac s-ar duela pentru postul de titular în centrul apărării cu Alexandru Pașcanu, Lars Kramer, Denis Ciobotariu și Cristian Ignat.

350.000 de euro
este cota de piață a lui Daniel Graovac, potrivit Transfermarkt

Ajuns la FCSB în vara anului trecut, Daniel Graovac a bifat 30 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie un gol.

De-a lungul cairerei sale, Graovac a mai jucat în România la Astra Giurgiu și CFR Cluj. El a mai evoluat la Zrinjski Mostar (Bosnia), Mouscron (Belgia), Zeljeznicar, Vojvodina, Kasimpașa și Manisa FK.

Citește și

Silviu Tudor Samuilă Nagelsmann și marketingul
Opinii
15:04
Silviu Tudor Samuilă Nagelsmann și marketingul
Citește mai mult
Silviu Tudor Samuilă Nagelsmann și marketingul
Concluzia Mondialului dezastru Olandezii, făcuți praf acasă. Selecționerul Koeman și căpitanul Van Dijk nu mai au scăpare
Campionatul Mondial
14:58
Concluzia Mondialului dezastru Olandezii, făcuți praf acasă. Selecționerul Koeman și căpitanul Van Dijk nu mai au scăpare
Citește mai mult
Concluzia Mondialului dezastru Olandezii, făcuți praf acasă. Selecționerul Koeman și căpitanul Van Dijk nu mai au scăpare

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
transfer liga 1 rapid fcsb daniel graovac
Știrile zilei din sport
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Superliga
30.06
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Citește mai mult
Cine câștigă titlul? Cum arată cotele: două favorite certe înainte de startul Superligii + cum s-au schimbat în ultimele sezoane
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Campionatul Mondial
30.06
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Citește mai mult
Scandal în Germania FOTO. Cum s-au autosabotat nemții la penalty-uri: Kimmich s-a rugat de el, dar a refuzat să tragă!
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Tenis
30.06
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Citește mai mult
Cîrstea, victorie importantă Sorana s-a calificat în turul 2 la Wimbledon. E aproape să-și egaleze recordul! Pe cine va întâlni
Continuă plecările la Dinamo  Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Superliga
30.06
Continuă plecările la Dinamo Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Citește mai mult
Continuă plecările la Dinamo  Jucătorul se desparte de echipă după 6 ani! Ce oferte are
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF
„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF
09:33
„Are un fizic ieșit din comun” Victor Angelescu, noi detalii despre transferurile efectuate de Rapid » Graovac, așteptat în Giulești
„Are un fizic ieșit din comun” Victor Angelescu, noi detalii despre transferurile efectuate de Rapid » Graovac, așteptat în Giulești
08:30
Franța, ce show! Norvegia și Mexic merg și ele mai departe în optimi » Programul următoarelor meciuri
Franța, ce show! Norvegia și Mexic merg și ele mai departe  în optimi » Programul următoarelor meciuri
00:10
Învinsă la revenirea la Wimbledon Serena Williams, out în primul tur » Fosta lideră mondială a pierdut în fața unei jucătoare de 20 de ani
Învinsă la revenirea la Wimbledon Serena Williams, out în primul tur  » Fosta lideră mondială a pierdut în fața unei jucătoare de 20 de ani
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Top stiri
Cum arată  stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Superliga
30.06
Cum arată stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Citește mai mult
Cum arată  stadionul din Pitești Imagini noi de pe șantier » Ce lucrări se fac acum la arena din Trivale
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Baschet
30.06
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Citește mai mult
Lebron pleacă de la Lakers Recordmanul NBA vrea o nouă echipă, după 8 ani la formația din Los Angeles
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Liga Campionilor
30.06
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
Citește mai mult
Cine transmite U Craiova - ML Vitebsk Au fost achiziționate drepturile de televizare pentru primul tur preliminar din Liga Campionilor
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația
B365
04:11
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația
Citește mai mult
BREAKING | Metrou inundat la Piața Victoriei, unde apa ajunge până la peron și stația e închisă. Metrorex anunță cum e reconfigurată circulația

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 21 rapid 18 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share