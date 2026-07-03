„In Messi we trust” FOTO: Povestea virală a superfanului dintr-un sat ceh, care și-a transformat casa în altar pentru Argentina

Miloslav „Curby” Urbanec, un suporter din Cehia, a dus pasiunea pentru naționala Argentinei și pentru Lionel Messi la un cu totul alt nive!

Fanul și-a transformat locuința într-un adevărat sanctuar dedicat campioanei mondiale, decorând-o cu un uriaș mural al lui Lionel Messi, o statuie în mărime naturală a lui Diego Maradona și numeroase simboluri în culorile alb-albastre.

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Dragostea lui Miroslav Urbanec (51 de ani) pentru Argentina a început în urmă cu aproape jumătate de secol, la Campionatul Mondial din 1978, atunci când sud-americanii au cucerit primul titlu mondial din istorie.

De atunci, „Curby” a rămas un fan devotat și a adunat, de-a lungul anilor, zeci de suveniruri și obiecte dedicate echipei naționale.

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Casa fanului ceh din Bukovka, la 90 km est de Praga, a devenit o atracție pentru iubitorii fotbalului, pereții fiind acoperiți de fotografii, tricouri și alte obiecte dedicate Argentinei.

Piesa centrală este un mural impresionant cu Lionel Messi, completat de o statuie a legendarului Diego Maradona și de un uriaș steag al Argentinei, care domină încăperea.

Când aveam 4 ani, am urmărit Cupa Mondială din 1978 din Argentina împreună cu tatăl meu și am adorat părul lung al jucătorilor argentinieni precum (Mario) Kempes. Au câștigat Cupa Mondială, acesta a fost începutul pasiunii mele pentru Argentina, Boca Juniors, pentru tot ce ține de fotbal Miroslav Urbanec

Înaintea duelului dintre Argentina și Capul Verde, din șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026 (programat la noapte, de la ora 01:00 în România), cehul și-a exprimat încrederea că formația lui Lionel Scaloni va reuși să își apere trofeul câștigat în Qatar, în 2022.

„Sunt convins că Argentina poate câștiga din nou Cupa Mondială. O urmăresc de zeci de ani și cred că are în continuare tot ce îi trebuie pentru a ajunge până la capăt”, a transmis Urbanec, citat de FIFA.

Duba lui Urbanec este vopsită în albastru deschis și alb și are imagini cu Maradona ținând Cupa Mondială și cu Messi, cu sloganul „Avem încredere în Messi” și o plăcuță de înmatriculare personalizată pe care scrie „MARADONA”.

Mai mult, fanul și-a numit fiul, acum în vârstă de 7 ani, Lionel.

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