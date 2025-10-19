Triplă de senzație FOTO. Lionel Messi a înscris trei goluri și a dus-o pe Inter Miami în play-off-ul MLS » Prima reușită, o bijuterie!

Lionel Messi (38 de ani) a reușit o triplă de senzație în victoria clară a celor de la Inter Miami în fața celor de la Nashville, scor 5-2.

Cu această performanță, campionul mondial încheie sezonul regulat cu 29 de goluri și 13 pase decisive. Inter Miami ocupă locul 3 în Conferința de Est, cu 65 de puncte.

Messi a reușit să înscrie un „ hat-trick ” și să o ducă pe Inter Miami în play-off -ul MLS

Primul gol al serii a fost o capodoperă: după ce a reușit să controleze mingea elegant cu pieptul, argentinianul a avansat până la marginea careului și a trimis o minge imparabilă spre poartă.

GO-LA-ZOOOO DE LIONEL 🤩🪄 pic.twitter.com/NbpbPhMMLf — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 18, 2025

Nashville a reușit să preia conducerea pe tabelă prin Sam Surridge (minutul 43) și Jacob Shaffelburg (minutul 45+6).

Messi a restabilit echilibrul din penalty, în minutul 60. La scurt timp, Baltasar Rodríguez a adus Miami în avantaj.

În minutul 80, Messi și-a completat „hat-trick-ul” cu o nouă execuție impecabilă din afara careului, după o combinație spectaculoasă cu Ian Fray.

GOOOOL! Hat-trick del 10 🎩✨ pic.twitter.com/Ybnql8Uo8s — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 19, 2025

Seara perfectă a elevilor lui Mascherano s-a încheiat cu o pasă genială cu exteriorul stângului către Telasco Segovia, care a înscris pentru 5-2.

Echipa lui Javier Mascherano va juca din nou cu Nashville, formație care a terminat pe locul șase, în prima rundă a play-off-ului MLS, disputată în sistemul „cel mai bun din trei meciuri”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport