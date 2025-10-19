„Sfidează legile medicinei!” Cristiano Ronaldo șochează fotbalul. La 40 de ani, a făcut încă un pas spre golul 1.000: „Lumea m-a crezut nebun”

Cristiano Ronaldo a mai înscris trei goluri în această săptămână.

Două pentru Portugalia și altul sâmbătă, spectaculos, la Al-Nassr.

„Va juca până la 45 de ani”, spune un fost internațional englez.

Cristiano Ronaldo are 40 de ani, va împlini 41 pe 5 februarie și nu pare aproape de retragere. Pregătirea fizică extraordinară îl ajută să reziste. Mental, e gata să continue.

Ronaldo, cel mai prolific în preliminariile CM

Dacă nu se accidentează, sigur va juca la Campionatul Mondial. Ar fi 6-lea turneu final global al său. Și nimeni nu poate spune că va renunța la fotbal după CM.

Golurile portughezului cad și acum în cascadă, depășind orice record.

Marți, 14 octombrie, a mai reușit o „dublă” pentru Portugalia, la 2-2 cu Ungaria.

A devenit cel mai bun marcator din preliminariile Mondialului, cu 41 de goluri, două peste Carlos Ruiz (Guatemala) și cinci mai multe decât Leo Messi.

Supergol în Arabia Saudită. Aproape de 950

Cursa spre bariera 1.000 e irezistibilă. Marți, a atins cifra 948, inclusiv 143 la națională.

Sâmbătă, la Al-Nassr - Al-Fateh 5-1, a mai punctat o dată, spectaculos. Fentă la colțul careului mare și rachetă sol-aer în diagonală, la vinclu. Șutul perfect.

949 de goluri a marcat Cristiano Ronaldo în carieră (1.294 de meciuri): 806 la echipele de club, 143 pentru Portugalia

Nu mai conta că ratase un penalty cu un minut înainte. L-a felicitat pe portar la sfârșitul jocului pentru parada sa la lovitura de pedeapsă.

„Ronaldo va juca până la 45 de ani”

Recent, Joe Cole a vorbit despre miracolul CR7 și nu s-a temut de cuvintele mari.

„Cristiano sfidează cu adevărat legile medicinei”, a declarat pentru site-ul Goal fostul internațional englez, ex-West Ham, Chelsea și Liverpool.

Îmi amintesc ce am spus când avea Ronaldo 35 de ani: «Va juca până la cel puțin 45». Toată lumea m-a crezut nebun. Și am zis: «O va face. Încă marchează». Este incredibil. Joe Cole, fost fotbalist englez

Cole a completat: „Înțeleg că liga în care evoluează acum e deseori criticată. Dar dacă vrea să-și extindă cariera, nu o va face în Premier, LaLiga sau Bundesliga. Joacă în liga saudită și continuă să înscrie.

Când vine la națională, poate acționa în careu împotriva a 85% dintre adversari fără să mai facă efort ca înainte. Pune-l în fața porții și tot va marca!”.

Cristiano este nemaipomenit. La 40 de ani, e al doilea cel mai rapid din echipă. Cu adevărat uimitor. Jorge Jesus, antrenor Al-Nassr

