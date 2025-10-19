„Sfidează legile medicinei!” Cristiano Ronaldo șochează fotbalul. La 40 de ani, a făcut încă un pas spre golul 1.000: „Lumea m-a crezut nebun”
Altă execuție marca Ronaldo Foto: Imago
Campionate

„Sfidează legile medicinei!” Cristiano Ronaldo șochează fotbalul. La 40 de ani, a făcut încă un pas spre golul 1.000: „Lumea m-a crezut nebun”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.10.2025, ora 15:40
alt-text Actualizat: 19.10.2025, ora 15:40
  • Cristiano Ronaldo a mai înscris trei goluri în această săptămână.
  • Două pentru Portugalia și altul sâmbătă, spectaculos, la Al-Nassr.
  • „Va juca până la 45 de ani”, spune un fost internațional englez. 

Cristiano Ronaldo are 40 de ani, va împlini 41 pe 5 februarie și nu pare aproape de retragere. Pregătirea fizică extraordinară îl ajută să reziste. Mental, e gata să continue.

Furia lui Flick l-a exclus din El Clasico! FOTO. Antrenorul Barcelonei a fost eliminat cu Girona și a făcut gesturi obscene. Cum s-a apărat
Citește și
Furia lui Flick l-a exclus din El Clasico! FOTO. Antrenorul Barcelonei a fost eliminat cu Girona și a făcut gesturi obscene. Cum s-a apărat
Citește mai mult
Furia lui Flick l-a exclus din El Clasico! FOTO. Antrenorul Barcelonei a fost eliminat cu Girona și a făcut gesturi obscene. Cum s-a apărat

Ronaldo, cel mai prolific în preliminariile CM

Dacă nu se accidentează, sigur va juca la Campionatul Mondial. Ar fi 6-lea turneu final global al său. Și nimeni nu poate spune că va renunța la fotbal după CM.

Golurile portughezului cad și acum în cascadă, depășind orice record.

Ronaldo le arată fanilor musculatura sa perfectă Foto: Instagram Al-Nassr Ronaldo le arată fanilor musculatura sa perfectă Foto: Instagram Al-Nassr
Ronaldo le arată fanilor musculatura sa perfectă Foto: Instagram Al-Nassr

Marți, 14 octombrie, a mai reușit o „dublă” pentru Portugalia, la 2-2 cu Ungaria.

A devenit cel mai bun marcator din preliminariile Mondialului, cu 41 de goluri, două peste Carlos Ruiz (Guatemala) și cinci mai multe decât Leo Messi.

Supergol în Arabia Saudită. Aproape de 950

Cursa spre bariera 1.000 e irezistibilă. Marți, a atins cifra 948, inclusiv 143 la națională.

Sâmbătă, la Al-Nassr - Al-Fateh 5-1, a mai punctat o dată, spectaculos. Fentă la colțul careului mare și rachetă sol-aer în diagonală, la vinclu. Șutul perfect.

949 de goluri
a marcat Cristiano Ronaldo în carieră (1.294 de meciuri): 806 la echipele de club, 143 pentru Portugalia

Nu mai conta că ratase un penalty cu un minut înainte. L-a felicitat pe portar la sfârșitul jocului pentru parada sa la lovitura de pedeapsă.

„Ronaldo va juca până la 45 de ani”

Recent, Joe Cole a vorbit despre miracolul CR7 și nu s-a temut de cuvintele mari.

„Cristiano sfidează cu adevărat legile medicinei”, a declarat pentru site-ul Goal fostul internațional englez, ex-West Ham, Chelsea și Liverpool.

Îmi amintesc ce am spus când avea Ronaldo 35 de ani: «Va juca până la cel puțin 45». Toată lumea m-a crezut nebun. Și am zis: «O va face. Încă marchează». Este incredibil. Joe Cole, fost fotbalist englez

Cole a completat: „Înțeleg că liga în care evoluează acum e deseori criticată. Dar dacă vrea să-și extindă cariera, nu o va face în Premier, LaLiga sau Bundesliga. Joacă în liga saudită și continuă să înscrie.

Când vine la națională, poate acționa în careu împotriva a 85% dintre adversari fără să mai facă efort ca înainte. Pune-l în fața porții și tot va marca!”.

Cristiano este nemaipomenit. La 40 de ani, e al doilea cel mai rapid din echipă. Cu adevărat uimitor. Jorge Jesus, antrenor Al-Nassr

Citește și

Blănuță, „agentul 007” Românul nu se integrează în Ucraina. Cu el, Dinamo Kiev nu mai bate pe nimeni » Câte șuturi are în 7 meciuri
Stranieri
13:02
Blănuță, „agentul 007” Românul nu se integrează în Ucraina. Cu el, Dinamo Kiev nu mai bate pe nimeni » Câte șuturi are în 7 meciuri
Citește mai mult
Blănuță, „agentul 007” Românul nu se integrează în Ucraina. Cu el, Dinamo Kiev nu mai bate pe nimeni » Câte șuturi are în 7 meciuri
Chivu explică marea victorie Toată Italia îl apreciază după 1-0 la Roma: „Modelul de urmat” » Ce spune românul și ce i-au făcut jucătorii lui Inter
Campionate
11:21
Chivu explică marea victorie Toată Italia îl apreciază după 1-0 la Roma: „Modelul de urmat” » Ce spune românul și ce i-au făcut jucătorii lui Inter
Citește mai mult
Chivu explică marea victorie Toată Italia îl apreciază după 1-0 la Roma: „Modelul de urmat” » Ce spune românul și ce i-au făcut jucătorii lui Inter

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge”
Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge”
Culisele întâlnirii Trump-Zelenski de la Casa Albă: Trump, „înjurând tot timpul”, i-a cerut lui Zelenski să accepte condițiile Rusiei: „Dacă vrea, te va distruge”
portugalia cristiano ronaldo Joe Cole Arabia Saudita Al-Nassr
Știrile zilei din sport
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Superliga
19.10
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Citește mai mult
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! &raquo; &bdquo;Metaloglobus - FCSB, doar un exemplu că arbitrajul rom&acirc;nesc e &icirc;n colaps: ghidat de relații, nu de meritocrație&rdquo;
Alte sporturi
19.10
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! » „Metaloglobus - FCSB, doar un exemplu că arbitrajul românesc e în colaps: ghidat de relații, nu de meritocrație”
Citește mai mult
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență! &raquo; &bdquo;Metaloglobus - FCSB, doar un exemplu că arbitrajul rom&acirc;nesc e &icirc;n colaps: ghidat de relații, nu de meritocrație&rdquo;
Simona Halep, suporter de lux FOTO. Evenimentul la care este prezentă fosta mare jucătoare de tenis
Baschet
19.10
Simona Halep, suporter de lux FOTO. Evenimentul la care este prezentă fosta mare jucătoare de tenis
Citește mai mult
Simona Halep, suporter de lux FOTO. Evenimentul la care este prezentă fosta mare jucătoare de tenis
Vrea să investească în România  Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Diverse
19.10
Vrea să investească în România Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Citește mai mult
Vrea să investească în România  Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:31
Cristian Geambașu Ce ne facem, Soro?
Cristian Geambașu Ce ne facem, Soro?
00:18
Planul lui Kopic nu a mers Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit ce le-a cerut jucătorilor în meciul cu Rapid + scut pentru Gnahore
Planul lui Kopic nu a mers Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit ce le-a cerut jucătorilor în meciul cu Rapid + scut pentru Gnahore
23:17
„E victoria lui Gâlcă!” Victor Angelescu spune unde s-a făcut diferența în derby-ul cu Dinamo » Rivala pe care o exclude din lupta pentru titlu
„E victoria lui Gâlcă!” Victor Angelescu spune unde s-a făcut diferența în derby-ul cu Dinamo » Rivala pe care o exclude din lupta pentru titlu
22:34
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Dinamo, trădată de lideri VIDEO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
Top stiri din sport
Argint și pentru băieți România, învinsă de Franța în finala pe echipe la Europenele de tenis de masă
Alte sporturi
19.10
Argint și pentru băieți România, învinsă de Franța în finala pe echipe la Europenele de tenis de masă
Citește mai mult
Argint și pentru băieți România, învinsă de Franța în finala pe echipe la Europenele de tenis de masă
Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv
Stranieri
19.10
Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv
Citește mai mult
Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv
Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă , pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo
Superliga
19.10
Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă, pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo
Citește mai mult
Scorpionul Koljic VIDEO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă , pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo
Primire ostilă pentru Dobre VIDEO. Fanii lui Dinamo nu l-au iertat pe rapidist pentru gesturile de la finalul partidei cu Farul
Superliga
19.10
Primire ostilă pentru Dobre VIDEO. Fanii lui Dinamo nu l-au iertat pe rapidist pentru gesturile de la finalul partidei cu Farul
Citește mai mult
Primire ostilă pentru Dobre VIDEO. Fanii lui Dinamo nu l-au iertat pe rapidist pentru gesturile de la finalul partidei cu Farul

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 26 rapid 37 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
20.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share