Furia lui Flick l-a exclus din El Clasico! FOTO. Antrenorul Barcelonei a fost eliminat cu Girona și a făcut gesturi obscene. Cum s-a apărat +6 foto
Nervii lui Flick în fața arbitrului care l-au făcut pe Gil Manzano să-i dea al doilea „galben” Foto: Imago
Campionate

Furia lui Flick l-a exclus din El Clasico! FOTO. Antrenorul Barcelonei a fost eliminat cu Girona și a făcut gesturi obscene. Cum s-a apărat

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.10.2025, ora 14:20
alt-text Actualizat: 19.10.2025, ora 14:20
  • Hansi Flick a avut o reacție furibundă la 2-1 cu Girona. Eliminat, a răbufnit după golul lui Araujo, în prelungiri.
  • Antrenorul Barcelonei susține că nu a făcut gesturile obscene împotriva arbitrului Gil Manzano.
  • Germanul ar putea fi pedepsit mai rău după verificarea imaginilor TV. Oricum, nu va fi pe bancă duminică, la Real Madrid - Barcelona.

Barcelona a învins uluitor Girona, 2-1 la ultima acțiune pe „Montjuic”, în al treilea minut al prelungirilor, după un gol marcat de stoperul Ronald Araujo, transformat în vârf de atac.

Cum a fost eliminat Flick de Gil Manzano

Dar campioana catalană nu-l va avea pe antrenorul Hansi Flick la marginea terenului săptămâna viitoare, duminică, 26 octombrie, în „El Clasico” de la Madrid împotriva Realului.

Tehnicianul german, 60 de ani, a fost eliminat sâmbătă spre sfârșitul confruntării cu Girona.

În minutul 90+1, Flick a aplaudat, arbitrul Jesus Gil Manzano a interpretat această reacție drept protest, i-a dat primul „galben”. Apoi, în fața exploziei de furie a neamțului, i-a arătat al doilea avertisment. Automat, și pe cel roșu.

Cele trei gesturi obscene făcute de Flick după Barcelona - Girona

Antrenorul nu a plecat la vestiare, urmărind finalul la intrarea în tunel. Cum a auzit ultimul fluier, după golul lui Araujo, a izbucnit.

Golul marcat de Araujo, în prelungiri Foto: Imago Golul marcat de Araujo, în prelungiri Foto: Imago
Golul marcat de Araujo, în prelungiri Foto: Imago

A făcut trei gesturi obscene, două spre teren, unul întors spre tunel. Lângă el, Raphinha înjura zgomotos.

Reacția furibundă a lui Hansi Flick după victoria Barcelonei, 2-1 cu Girona
Reacția furibundă a lui Hansi Flick după victoria Barcelonei, 2-1 cu Girona

Galerie foto (6 imagini)

Reacția furibundă a lui Hansi Flick după victoria Barcelonei, 2-1 cu Girona Foto: Capturi TV Reacția furibundă a lui Hansi Flick după victoria Barcelonei, 2-1 cu Girona Reacția furibundă a lui Hansi Flick după victoria Barcelonei, 2-1 cu Girona Reacția furibundă a lui Hansi Flick după victoria Barcelonei, 2-1 cu Girona Reacția furibundă a lui Hansi Flick după victoria Barcelonei, 2-1 cu Girona
+6 Foto
labels.photo-gallery

Marca susține că Barcelona analizează posibilitatea unui apel contra deciziei lui Manzano.

„Centralul” nu a trecut în raport decât motivele celor două cartonașe galbene și eliminării, nu și reacțiile obscene ale lui Flick.

Germanul a negat că a făcut acele gesturi la adresa lui Manzano.

Fotbalul înseamnă emoții, tensiune. Nu erau pentru nimeni, erau doar o sărbătoare pentru victorie. Hansi Flick, antrenor Barcelona

Flick: „Nu știu de ce am primit al doilea cartonaș”. Va fi pedepsit mai rău?

Acesta a dezmințit și că aplauzele pentru care a primit primul „galben” îl aveau ca țintă pe arbitru:

„L-am aplaudat pe Frenkie de Jong, am aplaudat pentru ca echipa să reacționeze. Și nu știu de ce am primit al doilea cartonaș. Dar accept hotărârea arbitrului. Nu am nimic împotriva lui”.

Legat de posibilul apel al Barcelonei, Flick a adăugat: „Nu cred că va face contestație. Trebuie să accept decizia”.

Marca a scris că este posibil ca situația să fie mai rea pentru antrenor.

Comisia de Competiții s-ar putea sesiza din oficiu ca să-i mărească sancțiunea lui Flick. Și pentru gesturile obscene, și pentru că tehnicianul nu s-a dus la vestiare după eliminare.

Real Madrid suspendare barcelona la liga girona hansi flick eliminare laliga gesturi obscene
