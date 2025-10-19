Argint pentru România! „Tricolorele” au fost învinse de Germania în finala Campionatului European de tenis de masă, dar se întorc acasă cu o medalie +10 foto
Elizabeta Samara și Bernadette Szocs. Foto: Facebook, Federația Română de Tenis de Masă
Alte sporturi

Argint pentru România! „Tricolorele” au fost învinse de Germania în finala Campionatului European de tenis de masă, dar se întorc acasă cu o medalie

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.10.2025, ora 15:55
alt-text Actualizat: 19.10.2025, ora 16:37
  • Echipa națională a României a fost învinsă în finala Campionatului European de tenis de masă feminin.
  • „Tricolorele” au pierdut în fața Germaniei cu scorul de 3-0.

Partida a fost controlată de jucătoarele Germaniei. Bernadette Szocs a deschis confruntarea, dar a cedat cu 2-3 în fața lui Anett Kaufmann, iar Elizabeta Samara a pierdut ulterior cu 1-3 duelul cu Sabine Winter.

România – Germania 0-3. „Tricolorele” au fost învinse categoric în finala Campionatului European de tenis de masă

Andreea Dragoman a fost ultima reprezentantă a României la masă. Aceasta avea șansa de a menține naționala în luptă, însă a cedat la capătul unui meci strâns în fața Ninei Mittelham, scor 1-3.

  • Bernadette Szocs - Anett Kaufmann 2-3 (4-11, 12-10, 8-11, 11-6, 5-11)
  • Elizabeta Samara- Sabine Winter 1-3 (5-11, 8-11, 11-8, 7-11)
  • Andreea Dragoman - Nina Mittelham 1-3 (12-14, 8-11, 11-8, 5-11)
România - Germania, în finala Campionatului European de tenis de masă FOTO Imago
România - Germania, în finala Campionatului European de tenis de masă FOTO Imago

Galerie foto (10 imagini)

România - Germania, în finala Campionatului European de tenis de masă FOTO Imago România - Germania, în finala Campionatului European de tenis de masă FOTO Imago România - Germania, în finala Campionatului European de tenis de masă FOTO Imago România - Germania, în finala Campionatului European de tenis de masă FOTO Imago România - Germania, în finala Campionatului European de tenis de masă FOTO Imago
+10 Foto
labels.photo-gallery
14 medalii
a cucerit echipa feminină a României la Campionatul European: 5 de aur, 7 de argint și 2 de bronz

Echipa feminină de tenis de masă a României

  • Jucătoare: Bernadette Szocs, Eliza Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia
  • Antrenori: Andrei Filimon (principal), Ionuț Seni (secund), Anamaria Sebe (secund), Mădălin Ionașcu (secund) și Adrian Crișan (secund)

Rezultatele echipei feminine:

Semifinale

România - Olanda 3-0

  • Bernadette Szocs – Jie Li 3-2 (14-12, 3-11, 12-10, 8-11, 11-1)
  • Elizabeta Samara – Britt Eerland 3-1 (11-13, 11-4, 11-8, 11-9)
  • Andreea Dragoman – Shuohan Men (11-8, 11-5, 11-5)

Sferturi de finală

România - Slovacia 3-0

  • Bernadette Szocs – Ema Labosova 3-0 (11-3, 11-7, 11-7)
  • Elizabeta Samara – Tatiana Kukulkova 3-1 (11-2, 11-9, 10-12, 11-9)
  • Andreea Dragoman – Barbora Varady 3-0 (11-3, 11-9, 11-7)

Optimi de finală

România - Serbia 3-2

  • Andreea Dragoman - Sabina Surjan 2-3 (11-5, 5-11, 11-7, 6-11, 10-12)
  • Bernadette Szocs - Aneta Maksuti 3-1 (6-11, 11-4, 11-4, 11-8)
  • Elizabeta Samara - Izabela Lupulesku 2-3 (13-11, 8-11, 11-5, 11-13, 5-11)
  • Bernadette Szocs - Sabina Surjan 3-0 (11-9, 13-11, 11-9)
  • Andreea Dragoman - Aneta Maksuti 3-2 (11-8, 8-11, 11-4, 10-12, 11-6)

Grupe

România - Țara Galilor 3-0

  • Adina Diaconu – Charlotte Carey 3-1 (6-11, 11-3, 13-11, 11-8)
  • Andreea Dragoman – Anna Hursey 3-2 (12-10, 11-8, 8-11, 8-11, 11-9)
  • Elizabeta Samara – Danielle Kelly 3-0 (11-5, 11-6 11-7)

România - Luxemburg 3-1

  • Adina Diaconu - Sarah De Nutte 2-3 (11-8, 11-7, 5-11, 9-11, 10-12)
  • Andreea Dragoman - Enisa Sadikovic 3-2 (11-9, 9-11, 6-11, 11-3, 11-6)
  • Bernadette Szocs - Melisa Sadikovic 3-0 (11-2, 11-2, 11-6)
  • Andreea Dragoman - Sarah De Nutte 3-2 (11-7, 11-5, 6-11, 8-11, 11-5)

Naționala masculină joacă finala tot astăzi

La masculin, echipa formată din Eduard Ionescu, Iulian Chiriță și Ovidiu Ionescu va lupta pentru aur împotriva Franței, astăzi, de la ora 18:00.

Meciul va putea fi urmărit pe Antena Play. Abonamentul Standard este 7,99 euro pe lună, iar cel Premium 10,99 euro.

Românii din diaspora vor putea urmări finalele pe platforma oficială European Table Tennis Union (ETTU TV).

tenis de masa Elizabeta Samara romania bernadette szocs campionatul european de tenis de masa andreea dragoman
