Îl vor pe Messi! Clubul plănuiește să-l transfere în 2027: „Lucrăm la asta”

George Neagu
04.02.2026, ora 16:58
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 16:58
  • Juan Manuel Medina, vicepreședintele clubului Newell's Old Boys, a anunțat că echipa plănuiește să-l readucă pe Lionel Messi (38 de ani) în Rosario.
  • Starul argentinian și-a început cariera la echipele de juniori ale clubului Newell's Old Boys.

Lionel Messi este unul dintre cei mai titrați jucători din istoria fotbalului.

Câștigător a opt Baloane de Aur, argentinianul s-a remarcat în tricoul Barcelonei, formație pentru care a marcat nu mai puțin de 672 de goluri.

Lionel Messi, înapoi la Newell's Old Boys?

Lionel Messi și-a început cariera de jucător la doar 6 ani, atunci când s-a alăturat echipelor de juniori a celor de la Newell's Old Boys.

A jucat pentru clubul argentinian până la 13 ani, atunci când a fost transferat la celebra academie a Barcelonei, La Masia.

Acum, vicepreședintele lui Newell's Old Boys, Juan Manuel Medina, a anunțat că echipa lucrează la o potențială revenire a lui Messi în Rosario.

Lucrăm pentru ca Leo să joace la Newell's în prima jumătate a anului 2027, dar deocamdată nu este nimic mai mult decât atât.

Este un proiect care depășește Newell's. Este un proiect al orașului Rosario, al provinciei și al fotbalului argentinian.

Totul depinde de ceea ce putem oferi în materie de infrastructură și de un program sportiv competitiv”, a declarat Medina, conform tn.com.ar.

Lionel Messi nu a jucat niciodată pentru echipa de seniori a lui Newell's Old Boys.

Cu toate acestea, argentinianul a marcat 234 de goluri pentru echipele de juniori, iar una dintre tribunele stadionului „Estado Marcelo Bielsa” poartă numele său, conform nytimes.com.

896 de goluri
a marcat Lionel Messi în cariera sa, până acum

Lionel Messi: „Visul meu este să joc la Newell's”

În 2017, într-un interviu acordat pentru Marca, Lionel Messi a vorbit despre dorința sa de a se întoarce la echipa din orașul său natal.

„Am spus de multe ori că visul meu este să joc la Newell's, dar nu știu ce se va întâmpla, iar o parte din această îndoială se datorează situației actuale a țării.

Am o familie și copiii mei sunt pe primul loc, apoi eu. Vreau ca ei să crească într-un loc liniștit, să se poată bucura de viață în siguranță”, a spus Lionel Messi, conform sursei citate anterior.

La doar 13 ani, Messi s-a alăturat academiei Barcelonei. A jucat 5 ani pentru echipele de juniori ale catalanilor, iar în 2005 a făcut pasul la echipa mare.

Au urmat 16 de ani de istorie. În tricoul Barcelonei, Messi a jucat 778 de meciuri, a marcat 672 de goluri și a oferit 303 pase decisive.

Trofeele câștigate de Messi la Barcelona:

  • 7X Balonul de Aur
  • 6X Gheata de Aur
  • 4X Liga Campionilor
  • 10X La Liga
  • 3X Supercupa Europei
  • 3X Mondialul Cluburilor
  • 7X Cupa Spaniei
  • 7X Supercupa Spaniei

În 2021, starul argentinian a părăsit Camp Nou și a fost transferat de PSG. Pentru campioana Franței, Messi a bifat 75 de apariții, a înscris 32 de goluri și a oferit 35 de pase decisive.

A câștigat de două campionatul alături de PSG și o Supercupă.

După două sezoane petrecute în Franța, Lionel Messi a fost transferat de Inter Miami. În sezonul trecut, argentinianul a jucat 49 de meciuri în SUA, a marcat 43 de goluri și a oferit 26 de pase decisive.

Pentru echipa americană, Messi a mai câștigat o dată Balonul de Aur, în 2023, și a câștigat și campionatul în MLS, sezonul trecut.

88 de meciuri
și 77 de goluri a bifat Lionel Messi la Inter Miami, din 2023 și până în prezent. A oferit și 44 de assisturi

