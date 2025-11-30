Messi, în finala MLS  VIDEO: Argentinianul va lupta pentru  trofeu cu Thomas Muller » Încă un record doborât de starul lui Inter Miami +7 foto
Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Messi, în finala MLS VIDEO: Argentinianul va lupta pentru trofeu cu Thomas Muller » Încă un record doborât de starul lui Inter Miami

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.11.2025, ora 12:11
alt-text Actualizat: 30.11.2025, ora 12:12
  • Inter Miami s-a calificat în finala Cupei MLS după ce a trecut fără emoții de New York City FC, scor 5-1.
  • Echipa lui Lionel Messi (38 de ani) se va lupta pentru trofeu cu Vancouver Whitecaps, formație la care evoluează Thomas Muller (36 de ani).
  • Ce record a doborât starul argentinian, în rândurile de mai jos.

În finala Conferinței de Est din MLS, Inter Miami s-a impus categoric grație golurilor marcate de Allende ('14, '23, '89), Silvetti ('67) și Segovia ('83), în timp ce pentru New York City FC a punctat Haak ('37).

Încă un record pentru Leo Messi

În partida disputată pe Chase Stadium din Fort Lauderdale (Florida), Messi a pasat decisiv la golul reușit de Silvetti, în minutul 67.

Acesta a primit mingea în careu de la Jordi Alba, a făcut o piruetă și i-a pasat conaționalului său, care era singur. Silvetti a înscris cu un șut puternic la colțul lung.

Astfel, Lionel Messi a devenit jucătorul cu cele mai multe pase decisive din istorie: 405.

Messi l-a depășit pe Ferenc Puskas, care a bifat 404 pase decisive. Deja îl lasă în urmă pe Pele, legenda Braziliei reușind 369 de asissturi.

Pasa decisivă dată de Lionel Messi la golul lui Silvetti. Foto: Captură YouTube/Major League Soccer
Pasa decisivă dată de Lionel Messi la golul lui Silvetti. Foto: Captură YouTube/Major League Soccer

Pasa decisivă dată de Lionel Messi la golul lui Silvetti. Foto: Captură YouTube/Major League Soccer
În acest sezon, Lionel Messi a marcat 43 de goluri și a livrat 24 de pase decisive în 48 de meciuri jucate în toate competițiile pentru Inter Miami.

Lionel Messi și Inter Miami, în finala Cupei MLS

În finala Cupei MLS, echipa lui Messi va da peste Vancouver Whitecaps, care a trecut de San Diego cu scorul de 3-1. Meciul pentru trofeu va avea loc pe 6 decembrie, de la ora 21:30.

Dacă va câștiga sâmbăta viitoare în fața grupării la care evoluează Thomas Muller, Messi va ajunge la 48 de trofee câștigate cu echipe de club.

Aceasta va fi prima apariție în finala MLS pentru Inter Miami. Clubul fondat în 2018 nu trecuse niciodată de prima rundă a play-off-ului.

Javier Mascherano, antrenorul lui Inter Miami, a vorbit despre performanța echipei sale.

„Am ajuns în finală cu o frăție care ne-a ajutat să mergem mai departe. Puterea unui grup poate depăși multe lucruri”, a precizat tehnicianul argentinian, conform theguardian.com.

Tadeo Allende, marcatorul unui „hat-trick” pentru Inter Miami în partida cu New York City FC, a adăugat și el câteva cuvinte despre rezultatul echipei.

„Este un rezultat foarte satisfăcător, dar munca continuă. Mai sunt lucruri de făcut, dar suntem mulțumiți de ceea ce am realizat”.

VIDEO. Inter Miami - New York City 5-1

