Stanciu, despărțire iminentă „Tricolorul” ar putea părăsi Genoa în ianuarie. Niciun minut cu De Rossi

Nicolae Stanciu, pe 31 august, la Genoa - Juventus 0-1 Foto: Imago
Stranieri

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 30.11.2025, ora 10:44
alt-text Actualizat: 30.11.2025, ora 10:44
  • Nicolae Stanciu, 32 de ani, va pleca probabil de la echipa rossoblu în această iarnă, după doar șase luni în Serie A. 
  • Antrenorul Daniele De Rossi l-a lăsat și sâmbătă rezervă, la prima victorie reușită de Genoa acasă după 239 de zile, 2-1 cu Verona.

La 32 de ani, Nicolae Stanciu s-a transferat prima oară într-un campionat din Top 5 Europa.

O mutare surprinzătoare, liber de contract, de la o echipă saudită mediocră (Damac) în Serie A, la Genoa.

Dan Șucu, patronul „Grifonului”, a insistat pentru venirea căpitanului naționalei în vară.

Specialist în mercato: „Stanciu ar putea pleca în ianuarie”

Foarte posibil însă, perioada sa pe „Luigi Ferraris” se apropie de sfârșit.

Nicolo Schira, unul dintre specialiștii italieni în mercato, susține că „Stanciu ar putea părăsi Genoa în ianuarie”.

Toate semnele arată că Stanciu are tot mai puține șanse să joace la clubul rossoblu.

Înainte să fie demis, Patrick Vieira l-a lăsat două etape pe banca de rezerve, folosindu-l doar 21 de minute la 0-3 cu Lazio.

173 de minute
a jucat Nicolae Stanciu în Serie A cu Genoa (3 meciuri)

Stanciu nu a mai jucat nici cu Vieira, nici cu Murgita, nici cu De Rossi

Ulterior, „tricolorul” s-a accidentat, a suferit o leziune la mușchii ischiogambieri, și a pierdut patru partide în Serie A.

Stanciu nu a jucat niciun meci de 90 de minute la Genoa Foto: Imago Stanciu nu a jucat niciun meci de 90 de minute la Genoa Foto: Imago
Stanciu nu a jucat niciun meci de 90 de minute la Genoa Foto: Imago

Refăcut la începutul lui noiembrie, nu a mai evoluat deloc nici cu antrenorii care i-au succedat lui Vieira.

Pe 3 noiembrie, duetul interimar Criscito - Murgita l-a ținut pe bancă. La fel, de atunci, noul tehnician Daniele De Rossi.

1 este numărul
golurilor lui Stanciu la Genoa în toate competițiile: pe 15 august, la 3-0 cu LR Vicenza, în Cupa Italiei

Rezervă cu De Rossi trei meciuri la rând

Răzvan Raț, consilier sportiv al Consiliului de Administrație la Genoa, spunea recent că Stanciu se pregătește și De Rossi decide.

Răspunsul lui De Rossi, neschimbat. Și sâmbătă, la 2-1 cu Verona, prima victorie a roș-albaștrilor acasă după 239 de zile, a fost tot rezervă.

Primul succes al lui De Rossi cu Genoa, după două egaluri Foto: Imago Primul succes al lui De Rossi cu Genoa, după două egaluri Foto: Imago
Primul succes al lui De Rossi cu Genoa, după două egaluri Foto: Imago

Sub contract până în iunie 2027 în Liguria, va pleca probabil în următoarea fereastră de transferuri.

Varianta Rapid a fost dezmințită. Președintele Victor Angelescu a anunțat după 4-1 cu Csikszereda: „Nu există posibilitatea să vină Stanciu”.

3 milioane de euro
este cota lui Stanciu, potrivit Transfermarkt

serie a genoa italia transfer daniele de rossi nicolae stanciu
