„Așa e când nu ai valoare!” Reacție acidă după înfrângerea drastică suferită de CFR Cluj în fața lui FC Argeș: „Nu ai cum să scapi!”

FC Argeș - CFR Cluj 3-0. Bogdan Cosmescu a ironizat clubul din Gruia după înfrângerea suferită în etapa #18 din Liga 1.

Comentatorul TV are o explicație simplă pentru lipsa de constanță din prestațiile celor de la CFR Cluj.

În etapa precedentă, CFR Cluj a învins categoric liderul Rapid, scor 3-0. Cu toate acestea, echipa pregătită de Daniel Pancu nu a putut menține același nivel în partida cu FC Argeș și a pierdut fără drept de apel, 0-3.

FC Argeș - CFR Cluj 3-0 . Bogdan Cosmescu: „Eu am o singură explicație”

Cosmescu pune inconstanța din evoluțiile grupării ardelene pe seama lipsei de „valoare”.

„ Eu am o singură explicaţie, am spus-o întotdeauna. Când n-ai valoare, meciurile alternează. Valoarea ştii cum se defineşte în sporturile de performanţă? Să faci multe meciuri bune. Aşa se defineşte valoarea.

Că din când în când un meci bun poate să nimerească oricine. Când faci multe meciuri bune la rând şi cele proaste sunt rare, atunci ai valoare.

Ok, au fost nişte circumstanţe speciale, dar în fotbal nu e ca în handbal. În fotbal nu ai cum să scapi”, a declarat Bogdan Cosmescu, conform primasport.ro.

Am avut un duș rece, am venit cu mari speranțe, am început jocul bine cu excepția faptului că nu am reușit să marcăm. George Ciorceri, antrenor secund CFR Cluj

FC Argeș s-a impus împotriva celor de la CFR, grație golurilor marcate de Ricardo Matos ('40 - penalty), Florin Borța ('45) și Adel Bettaieb ('47).

În acest moment, FC Argeș se află pe poziție de play-off (locul 5), cu 30 de puncte acumulate după 18 partide. De cealaltă parte, CFR Cluj se poziționează pe locul 11, cu 19 puncte.

VIDEO. Golul senzațional marcat de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj 3-0

Pentru CFR Cluj urmează meciul cu Metaloglobus din etapa a doua din Cupa României. Partida va avea loc joi, 4 decembrie, de la ora 18:30.

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 18 38 2 Dinamo 18 34 3 FC Botoșani 17 33 4 U Craiova 17 32 5 FC Argeș 18 30 6 Farul Constanța 17 26 7 Oțelul Galați 18 24 8 U Cluj 17 23 9 UTA Arad 17 22 10 FCSB 17 21 11 CFR Cluj 18 19 12 Unirea Slobozia 17 18 13 Petrolul Ploiești 17 16 14 Csikszereda 18 16 15 Hermannstadt 17 12 16 Metaloglobus București 17 8

