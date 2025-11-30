„Așa e când nu ai valoare!” Reacție acidă după înfrângerea drastică suferită de CFR Cluj în fața lui FC Argeș: „Nu ai cum să scapi!”
Foto: Sport Pictures
„Așa e când nu ai valoare!" Reacție acidă după înfrângerea drastică suferită de CFR Cluj în fața lui FC Argeș: „Nu ai cum să scapi!"

George Neagu
Publicat: 30.11.2025, ora 10:34
alt-text Actualizat: 30.11.2025, ora 10:34
  • FC Argeș - CFR Cluj 3-0. Bogdan Cosmescu a ironizat clubul din Gruia după înfrângerea suferită în etapa #18 din Liga 1.
  • Comentatorul TV are o explicație simplă pentru lipsa de constanță din prestațiile celor de la CFR Cluj.

În etapa precedentă, CFR Cluj a învins categoric liderul Rapid, scor 3-0. Cu toate acestea, echipa pregătită de Daniel Pancu nu a putut menține același nivel în partida cu FC Argeș și a pierdut fără drept de apel, 0-3.

FC Argeș - CFR Cluj 3-0. Bogdan Cosmescu: „Eu am o singură explicație”

Cosmescu pune inconstanța din evoluțiile grupării ardelene pe seama lipsei de „valoare”.

Eu am o singură explicaţie, am spus-o întotdeauna. Când n-ai valoare, meciurile alternează. Valoarea ştii cum se defineşte în sporturile de performanţă? Să faci multe meciuri bune. Aşa se defineşte valoarea.

Că din când în când un meci bun poate să nimerească oricine. Când faci multe meciuri bune la rând şi cele proaste sunt rare, atunci ai valoare.

Ok, au fost nişte circumstanţe speciale, dar în fotbal nu e ca în handbal. În fotbal nu ai cum să scapi”, a declarat Bogdan Cosmescu, conform primasport.ro.

Am avut un duș rece, am venit cu mari speranțe, am început jocul bine cu excepția faptului că nu am reușit să marcăm. George Ciorceri, antrenor secund CFR Cluj

FC Argeș s-a impus împotriva celor de la CFR, grație golurilor marcate de Ricardo Matos ('40 - penalty), Florin Borța ('45) și Adel Bettaieb ('47).

În acest moment, FC Argeș se află pe poziție de play-off (locul 5), cu 30 de puncte acumulate după 18 partide. De cealaltă parte, CFR Cluj se poziționează pe locul 11, cu 19 puncte.

VIDEO. Golul senzațional marcat de Florin Borța în FC Argeș - CFR Cluj 3-0

Pentru CFR Cluj urmează meciul cu Metaloglobus din etapa a doua din Cupa României. Partida va avea loc joi, 4 decembrie, de la ora 18:30.

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1838
2Dinamo1834
3FC Botoșani1733
4U Craiova1732
5FC Argeș1830
6Farul Constanța1726
7Oțelul Galați1824
8U Cluj1723
9UTA Arad1722
10FCSB1721
11CFR Cluj1819
12Unirea Slobozia1718
13Petrolul Ploiești1716
14Csikszereda1816
15Hermannstadt1712
16Metaloglobus București178

CFR Cluj liga 1 fc arges Bogdan Cosmescu
15:10
14:10
14:55
13:35
