Scandal uriaș la HC Zalău Acuzații grave la adresa lui Gheorghe Tadici: „Ne distrugem carierele și sănătatea” » Antrenorul: „Posibil să le mai fi înjurat”

Gheorghe Tadici (73 de ani), antrenorul celor de la HC Zalău, se află în mijlocul unui nou scandal.

Tehnicianul ar fi recurs la un tratament dur față de propriile sale jucătoare.

În timp ce echipa națională a României s-a calificat în faza eliminatorie a Campionatului Mondial din Germania și Olanda, un nou scandal a izbuncit în Liga Florilor.

Acuzații grave la adresa lui Gheorghe Tadici: „Ne distrugem carierele și sănătatea”

Gheorghe Tadici este acuzat pentru metodele dure de pregătire, dar și pentru comportamentul vulgar pe care l-ar avea față de jucătoarele sale.

Una dintre acestea ar fi refuzat să se mai prezinte la antrenamente și are nevoie de consiliere psihologică pentru a depăși clinciurile cu tehnicianul, arată gsp.ro.

„Nu se mai prezintă la antrenamente, are probleme de ordin psihic, nu vreau să ajung și eu într-o astfel de situație. A mers la ceva doctor și nu a mai venit de atunci” , a spus o jucătoare de la HC Zalău, conform sursei menționate.

Mai multe jucătoare s-au plâns, sub protecția anonimatului, despre comportamentul lui Gheorghe Tadici. Unele comentarii au fost făcute pe un grup de Facebook dedicat handbalului:

„ Nu suntem tratate corect în niciun caz și suntem jignite nonstop, absolut nonstop! Peste tot începe să se certe cu arbitrii și ne afectează”

Peste tot începe să se certe cu arbitrii și ne afectează” „Am tot răbdat, dar lucrurile se înrăutățesc, avem și noi o limită, nu putem să ne distrugem carierele și sănătatea!”

„Absolut la fiecare antrenament se întâmplă asta. Programul îl primim cu două ore înainte de antrenament: «Haideți la sală!»”

„Ajungem noaptea acasă din deplasare și ne trezește dimineața la 09:00, nu ne lasă să ne odihnim , trebuie să fim la sală si el nici măcar nu se prezintă”

, trebuie să fim la sală si el nici măcar nu se prezintă” „Expresiile folosite de domnul Gheorghe Tadici citez ( «consumatoare, vaci, dobitoace, nu meritați să mâncați, proastele dracului» ), amenzi usturătoare, la fiecare salariu încasăm bani mai puțini”

), amenzi usturătoare, la fiecare salariu încasăm bani mai puțini” „Pedepse la antrenament: rostogoliri înainte-înapoi pe parchetul tare și rece care ne provoacă dureri de spate, și la fiecare pasă greșită sau greșeală urlă, ne înjură, ne jignește, ne pune să facem genuflexiuni și vrea să ne scoată din antrenament”

„Nimeni nu se interesează de situația noastră, absolut nimeni, ne blestemăm zilele la această echipă”.

Gheorghe Tadici dezminte acuzațiile: „Nu sunt aici ca la sanatoriu”

La aflarea acuzațiilor, Gheroghe Tadici a recunoscut că o jucătoare are nevoie de ajutor psihologic, însă a aruncat vina în curtea fostei echipe a handbalistei, SCM Râmnicu Vâlcea.

„Acum aflu de aceste lucruri, chiar e prima dată când aud de așa ceva. E adevărat că suntem în litigiu la Comisie cu o jucătoare, pentru că a părăsit echipa în 24 august.

Dar în rest, nici vorbă de ce îmi spuneți! Ea are niște probleme medicale, pe care nu știu când o să le rezolve.

Nici vorbă să fie cum se spune, ea a venit cu aceste probleme de la fostul club, nu le-a căpătat la noi. A venit în iunie, de la Vâlcea, la rugămintea antrenoarei ei de acolo, la insistențele tatălui ei, un tată impresar, fiindcă nu era cine știe ce jucătoare.

E posibil să fie ceva și de natură psihologică, nu știu exact. Face un tratament de mai de mult. Are probleme mai vechi, de care eu nu știam”, a spus Gheorghe Tadici, potrivit sursei citate.

Este vorba despre Francesca Bălan, care are 19 ani. După ce a jucat în meciurile de pregătire la noi și am ridicat-o, a vrut să rezilieze. Din câte am auzit, ar avea o ofertă de la o echipă din Liga 2, dar mai bună financiar decât noi. Eu cred că de la ea vin toate aceste minciuni sfruntate. Gheorghe Tadici, antrenor HC Zalău

Gheorghe Tadici: „Posibil să le mai fi înjurat”

Vorbind despre celelalte reproșuri care i-au fost aduse, Gheorghe Tadici s-a apărat. Însă nu a negat că e posibil să-i fi „mai scăpat câte o înjurătură”.

„Numai invenții! Avem un regulament de ordine internă, pe care chiar ele l-au semnat. Se pot da amenzi, pentru încălcarea repetată a regulilor, dar nu am dat așa de multe.

Și au fost amenzi de 100 sau 150-200 de lei maximum. Normal că dacă nu se pregătesc bine, dacă lipsesc de la antrenamente, se dau amenzi. Că nu vreau să creadă că sunt aici la sanatoriu.

Dar nu s-a întâmplat așa ceva în ultimii ani. Și nu a venit nimeni la mine să se plângă de ceva. Mâine plecăm în cantonament și nu mi-a zis nimeni nimic.

Să vină să-mi spună în față, să fie corecte, nu să facă asta pe rețelele de socializare. Că nu le obligă nimeni să facă handbal!

Cine și ce se discută în spate e mai puțin relevant pentru mine. Important e să se pregătească, să progreseze, să aibă rezultate. Asta contează pentru mine”, a continuat fostul selecționer al României.

Nu știu dacă le-am înjurat sau nu. E posibil să mai scap câte una d-asta. Doar nu o să mă cenzurez eu în fața lor! Le mai zic că sunt indolente, fără dorința de a progresa, dar cam asta. Gheroghe Tadici, antrenor HC Zalău

Antrenorul a răspuns acuzațiilor legate de comunicarea târzie a programului, dar și celor conform cărora nu și-ar hrăni jucătoarele:

„Programul este anunțat mereu cu cel puțin 24 de ore înainte. La fel e și acum, cu cantonamentul în care plecăm. Dar la o echipă nu e totul roz, mai ales că nu suntem încântați de situația echipei în clasament. Nu e nimic tragic, am mai fost la baraj, o să mai mergem dacă va fi cazul.

Trebuie să respectăm un barem de masă, dar ele pot să comunice căpitanului de echipă ce vor să mănânce și asta se face. Nu există că nu li s-a dat vreo masă, că li s-a tăiat vreo masă, astea sunt povești inventate.

Eu sunt manager la echipa asta, nu am obligația să merg la fiecare antrenament sau să mă duc din minutul unu. Mai am și probleme administrative. Eu colaborez cu antrenorul, cu Roland Curteș”, a spus Gheorghe Tadici.

HC Zalău se află pe locul 11 în clasamentul Ligii Florilor, penultimul, după ce a obținut o singură victorie și a suferit opt înfrângeri.

