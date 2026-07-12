- ARGENTINA - ELVEȚIA 3-1. Lionel Messi (39 de ani) a avut un schimb de replici cu arbitrul portughez Joao Pinheiro, căruia i-a cerut să păstreze un ton respectuos.
Momentul tensionat a avut loc în timpul meciului dintre Argentina și Elveția, scor 3-1, după o fază controversată care a generat proteste din partea jucătorilor sud-americani.
Messi s-a luat de arbitrul Joao Pinheiro: „Nu fi lipsit de respect. Vorbește frumos!”
Potrivit relatărilor din presa sud-americană, Messi i-ar fi transmis centralului: „No faltes al respeto, por favor. Yo te hablé bien, a mí háblame bien!” (n.r. - „Nu fi lipsit de respect, te rog. Eu ți-am vorbit frumos, vorbește-mi și tu frumos!”).
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Replica argentinianului a venit în contextul unor proteste legate de o infracțiune semnalizată de arbitru, moment în care spiritele s-au încins pe teren.
Argentina - Elveția 3-1, meci cu miză uriașă și multă tensiune
Duelul dintre Argentina și Elveția a fost unul încins în multe momente. Campioana mondială era văzută ca favorită înainte de meci, dar Elveția a încercat să limiteze jocul ofensiv al sud-americanilor printr-o organizare defensivă solidă.
Partida a fost marcată de dueluri fizice, proteste și momente în care jucătorii au solicitat intervenția arbitrului.
Argentina a deschis scorul în minutul 10, iar Ndoye a egalat în minutul 67. Câteva zeci de secunde mai târziu, Embolo s-a prăbușit în iarbă într-un duel cu Paredes la marginea terenului.
Inițial, „centralul” portughez Joao Pinheiro i-a dat „galben” lui Paredes, însă a fost avertizat de VAR.
Cauza? „Identitate greșită”. Asistentul video îi poate cere arbitrului să revadă faza dacă a sancționat alt jucător decât cel vinovat.
În acest caz, nu Paredes îl lovise pe Embolo, ci elvețianul se agățase singur de argentinian, simulând faultul.
Pinheiro a modificat decizia: i-a retras avertismentul lui Paredes și i l-a arătat lui Embolo, pentru simulare.
Cum Embolo mai avea un cartonaș galben din prima repriză, acesta era al doilea. Automat, atacantul Țării Cantoanelor a fost eliminat în minutul 72.