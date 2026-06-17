„Am avut câteva zile complicate” FOTO. Lionel Messi,  în lacrimi după primul gol la CM 2026. S-a comparat cu Rafael Nadal +8 foto
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Campionatul Mondial

„Am avut câteva zile complicate” FOTO. Lionel Messi, în lacrimi după primul gol la CM 2026. S-a comparat cu Rafael Nadal

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 10:06
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 11:17
  • Argentina - Algeria 3-0. Lionel Messi (38 de ani) a vorbit despre victoria obținută în primul meci de la CM 2026 și a explicat de ce a plâns după prima sa reușită.
  • Starul lui Inter Miami a înscris toate cele 3 goluri ale sud-americanilor și a doborât 7 recorduri mondiale.
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Argentina și Algeria s-au întâlnit în primul meci al grupei J de la turneul final. Messi a fost autorul unui hat-trick ('17, '60, '76), două dintre reușitele sale fiind din afara careului.

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Argentina - Algeria 3-0. Lionel Messi: „Am plâns dintr-un motiv care nu are legătură cu sportul”

La finalul partidei din Kansas City, Lionel Messi a explicat că a plâns după primul său gol din cauza unor probleme cu care s-a confruntat în zilele precedente.

„Acum sunt mai liniștit. Am schimbat câteva mesaje cu familia și abia aștept să ajung la hotel pentru a vorbi mai mult cu ei.

Am plâns dintr-un motiv care nu are legătură cu sportul. Am avut câteva zile complicate.

Le sunt recunoscător tuturor colegilor mei, pentru că au fost alături de mine, m-au susținut și mi-au dat multă putere pentru a trece peste asta”, a declarat Lionel Messi, conform marca.com.

Îmi place să joc fotbal, este pasiunea mea de când eram mic și, când mă simt bine, dau totul. Mă uităm la serialul lui Rafa Nadal și suntem foarte asemănători, mă identific foarte mult cu el. Întotdeauna vreau să dau tot ce am mai bun și să mă simt bine. Lionel Messi

FOTO. Primul gol reușit de Lionel Messi în Argentina - Algeria 3-0

Primul gol al lui Messi din meciul cu Algeria. Foto: captură FIFA.com
Primul gol al lui Messi din meciul cu Algeria. Foto: captură FIFA.com

Galerie foto (8 imagini)

Primul gol al lui Messi din meciul cu Algeria. Foto: captură FIFA.com Primul gol al lui Messi din meciul cu Algeria. Foto: captură FIFA.com Primul gol al lui Messi din meciul cu Algeria. Foto: captură FIFA.com Primul gol al lui Messi din meciul cu Algeria. Foto: captură FIFA.com Primul gol al lui Messi din meciul cu Algeria. Foto: captură FIFA.com
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Mai apoi, Messi a vorbit despre victoria obținută de Argentina în fața Algeriei.

„Sunt fericit, mai ales pentru că am început Campionatul Mondial cu un rezultat pozitiv. Primul meci nu este niciodată ușor, cu atât mai mult în contextul acestui Mondial.

Toate echipele sunt foarte apropiate valoric, iar eu sunt bucuros pentru această victorie.

Mi s-a spus că este primul meu hat-trick pentru națională și este minunat să pot egala recordul lui Batistuta (n.r. singurul argentinian care a marcat trei goluri într-un meci la Mondial).

Este o mare onoare să-l egalez, chiar dacă, dincolo de realizările individuale, cel mai important lucru rămâne succesul echipei”, a mai adăugat jucătorul lui Inter Miami.

914 goluri
a marcat Lionel Messi în cariera sa, după „tripla” reușită cu Algeria

Lionel Messi: „Este o onoare să fiu acolo”

Liderul naționalei Argentinei l-a egalat pe Miroslav Klose în fruntea clasamentului all-time al marcatorilor de la Mondial, cu 16 reușite.

„Este o onoare să fiu acolo, însă rămâne doar o statistică. Nu îmi schimbă cu nimic viața. Am reușit să câștig tot ce se putea atât la nivel de club, cât și la echipa națională, iar tot ceea ce va veni de acum înainte este un bonus”.

În plus, s-au împlinit 20 de ani de la debutul său la un Campionat Mondial. Messi a explicat cum reușește să se mențină la un nivel așa de ridicat.

„Acesta este modul meu de a concura și de a trăi fiecare moment. M-am pregătit cât am putut de bine pentru a mă simți în formă la acest Mondial, ca să pot ajuta echipa.

Acest grup este foarte competitiv și are jucători extraordinari. Nimeni nu îți oferă nimic pe gratis. Pentru a juca aici trebuie să fii la cel mai bun nivel. Tocmai asta ne face puternici ca echipă”.

Nu am cuvinte să descriu ceea ce face Messi. De 20 de ani ne-a obișnuit să vedem astfel de lucruri și îi inspiră pe toți cei care îl urmăresc jucând. Vom lua fiecare meci pe rând. Echipa este fericită. Am oferit minute de joc multor jucători. Sperăm să câștigăm și următorul meci, astfel încât toată lumea să poată evolua și în al treilea meci din grupă. Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, conform FIFA.com

Lionel Messi a ținut să le mulțumească și suporterilor pentru tot sprijinul lor.

„Știu că în Argentina este o adevărată nebunie. Vreau să le mulțumesc oamenilor care ne urmăresc mereu și fac sacrificii uriașe pentru a fi alături de noi.

Au fost în Qatar (n.r. la Mondialul din 2022), iar acum sunt aici, în Statele Unite. Fac un efort extraordinar și sunt foarte fericit și recunoscător pentru acest sprijin”.

Argentina - Algeria FOTO Imago
Argentina - Algeria FOTO Imago

Galerie foto (11 imagini)

Argentina - Algeria FOTO Imago Argentina - Algeria FOTO Imago Argentina - Algeria FOTO Imago Argentina - Algeria FOTO Imago Argentina - Algeria FOTO Imago
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Messi, 7 recorduri doborâte după meciul cu Algeria

Odată cu performanța sa remarcabilă de miercuri dimineața, Lionel Messi a scris istorie din nou, reușind să doboare mai multe recorduri, precum:

  • Primul fotbalist din istorie prezent la 6 Campionate Mondiale:  2006, 2010, 2014, 2018, 2022 și 2026. Asta până la debutul Portugaliei la Mondial, când va fi egalat de Cristiano Ronaldo.
  • Lionel Messi a ajuns la 16 goluri marcate în întreaga istorie a Cupei Mondiale și l-a egalat pe Miroslav Klose în fruntea clasamentului all-time al marcatorilor.
  • Messi, cel mai bătrân autor al unei duble (38 de ani și 357 de zile)
  • Cel mai bătrân fotbalist care a marcat un hattrick la Mondial. L-a depășit cu peste 5 ani pe Cristiano Ronaldo (33 de ani și 130 de zile).
  • Singurul cu 6 goluri din afara careului în toată istoria CM
  • Record absolut de meciuri la turneele finale (27) și 200 de selecții pentru Argentina
  • Argentinianul a ajuns să marcheze la Cupa Mondială într-un interval de două decenii (2006 - 2026).

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