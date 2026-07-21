Messi, cel mai bun de la Mondial! Două jurii independente l-au plasat peste Rodri, deși FIFA i-a acordat trofeul spaniolului » Votează și tu MVP-ul CM 2026!
Rodri în duel cu Lionel Messi (foto: Imago)
Campionatul Mondial

Messi, cel mai bun de la Mondial! Două jurii independente l-au plasat peste Rodri, deși FIFA i-a acordat trofeul spaniolului » Votează și tu MVP-ul CM 2026!

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 21.07.2026, ora 15:08
alt-text Actualizat: 21.07.2026, ora 16:19
  • Campionatul Mondial din 2026 a lăsat în urmă o dezbatere care va continua mult timp după ultimul fluier: cine a fost cel mai bun fotbalist al turneului?
  • În timp ce FIFA a ales să îi acorde lui Rodri distincția de cel mai bun jucător al competiției, două evaluări independente au ajuns la aceeași concluzie: Lionel Messi a fost MVP-ul CM 2026!
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Atât sondajul realizat de Asociația Internațională a Presei Sportive (AIPS), cât și clasamentul întocmit de publicația The Athletic l-au plasat pe Messi pe primul loc în ierarhia celor mai valoroși jucători ai Cupei Mondiale 2026.

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Messi, cel mai bun de la Mondial! Preferatul jurnaliștilor din întreaga lume

Alegerea argentinianului de către două entități diferite a alimentat discuția despre impactul său uriaș într-un turneu în care a ajuns până în finală, la aproape 39 de ani.

În ancheta AIPS, realizată prin votul a 472 de jurnaliști din 121 de țări, Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun jucător al Cupei Mondiale 2026.

Argentinianul a acumulat 1.179 de puncte, depășindu-i clar pe Kylian Mbappe (717 puncte) și Jude Bellingham (470 puncte).

Votanții au ales primii trei fotbaliști ai turneului, acordând cinci puncte pentru primul loc, trei pentru al doilea și un punct pentru al treilea.

Messi a fost preferat de 301 dintre participanții la sondaj.

Performanța argentinianului la turneul final a fost una istorică. Messi a înscris 8 goluri și a oferit 4 pase decisive în cele 8 meciuri disputate de Argentina, fiind principalul motor ofensiv al unei echipe care a transformat fiecare partidă într-o demonstrație de rezistență și caracter.

Deși nu a reușit să ridice pentru a doua oară consecutiv trofeul suprem, Messi a stabilit noi repere. Cu 21 de goluri la Campionatele Mondiale, el a devenit al doilea cel mai prolific marcator din istoria competiției, iar cu 12 pase decisive deține recordul all-time la acest capitol.

Argentinianul este, de asemenea, fotbalistul cu cele mai multe meciuri jucate la Cupa Mondială (34), cele mai multe victorii (23), cele mai multe partide în fazele eliminatorii (17) și singurul jucător care a înscris la Mondiale în adolescență, în anii 20 și în anii 30 ai vieții.

Cum arată TOP 5 în opinia AIPS:

  1. Lionel Messi - 1.179 de puncte de la 301 de votanți
  2. Kylian Mbappe - 717 de puncte de la 245 de votanți
  3. Jude Bellingham - 470 de puncte de la 168 de votanți
  4. Erling Haaland - 460 de puncte de la 180 de votanți
  5. Lamine Yamal - 304 de voturi de la 106 de votanți

*Rodri e abia pe 6, cu 285 de puncte de la 85 de votanți

The Athletic l-a ales MVP-ul CM 2026 tot pe Lionel Messi

Evaluarea The Athletic, una dintre cele mai urmărite publicații sportive internaționale, a ajuns la aceeași concluzie: Lionel Messi a fost cel mai bun fotbalist al Cupei Mondiale 2026.

Clasamentul publicației a analizat prestațiile individuale ale celor mai importanți jucători ai turneului, iar Messi a fost plasat în frunte datorită combinației dintre cifre, influență și capacitatea de a schimba soarta meciurilor.

Într-un turneu în care generația tânără și-a anunțat forța prin jucători precum Lamine Yamal, Jude Bellingham sau Kylian Mbappe, Messi a demonstrat că experiența și inteligența fotbalistică pot rămâne decisive la cel mai înalt nivel.

Cum arată TOP 5 în opinia The Athletic:

  1. Lionel Messi
  2. Kylian Mbappe
  3. Rodri
  4. Bellingham
  5. Pau Cubarsi

Rodri, alegerea FIFA

Decizia FIFA a mers însă într-o altă direcție. Organismul internațional l-a desemnat pe Rodri drept cel mai bun jucător al Cupei Mondiale 2026.

Mijlocașul spaniol a avut un rol esențial în parcursul Spaniei spre titlul mondial, fiind considerat de FIFA simbolul echilibrului și al controlului pe care campioana mondială l-a exercitat pe parcursul turneului.

Alegerea lui Rodri a introdus însă o diferență importantă față de percepția unei părți importante a presei sportive internaționale.

Dacă FIFA a premiat influența tactică și rolul colectiv al mijlocașului spaniol, jurnaliștii AIPS și analiștii The Athletic au preferat impactul individual și momentele decisive create de Messi.

O dezbatere care rămâne deschisă. Votează-ți preferatul!

Cazul Messi–Rodri arată una dintre dilemele permanente ale fotbalului: trebuie premiat cel mai important jucător al echipei campioane sau fotbalistul care a avut cea mai mare influență asupra întregului turneu?

Votează și tu în sondajul GOLAZO.ro. Cine crezi că a fost cel mai bun fotbalist de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada?

Cine a fost MVP-ul CM 2026?

Rodri %
Messi %
Bellingham %
Mbappe %
Haaland %

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lionel messi cm 2026 the athletic rodri mvp cm 2026 Asociația Internațională a Presei Sportive (AIPS)
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