Becali nu se mai uită la bani Cere urgent un atacant la FCSB: „Să aducă MM, plătesc oricât”
FCSB/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

Becali nu se mai uită la bani Cere urgent un atacant la FCSB: „Să aducă MM, plătesc oricât”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 20:32
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 20:32
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a anunțat că roș-albaștrii au nevoie urgent de un atacant.
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Becali a dezvăluit că nu vrea să se mai implice în alegerea noului vârf de careu și i-a lăsat această responsabilitate lui Mihai Stoica.

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Gigi Becali: „Plătesc oricât, nu contează, dar să fie atacant”

Patronul FCSB a anunțat că este dispus să scoată din buzunar oricât este nevoie.

„Neapărat trebuie un atacant. Nu știu pe cine, să vadă MM. Eu nu mă mai bag.

Nu știu, dacă nu găsesc nimic în România, unde să găsesc? Nimic. Nu mă bag dacă nu mă pricep.

Nu mă pricep la străini, trebuie să stau să mă uit la ei. La vârsta mea, stau să mă uit la jucători? Nu știu, nici nu mai vreau să mă uit.

Să aducă un atacant și cu asta basta. Ce o fi o fi. Să aducă de cât vrea, numai să fie atacant. Plătesc oricât, nu contează, dar să fie atacant”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

În această perioadă de mercato, FCSB continuă să insiste pentru un posibil transfer al lui Denis Drăguș (27 de ani).

De asemenea, după remiza cu Farul, 2-2, Becali anunța că va face o ofertă pentru Jovo Lukic (27 de ani) de la U Cluj.

Ardelenii au cerut 3 milioane de euro pentru atacantul bosniac, însă oficialul roș-albaștrilor a afirmat că este dispus să plătească doar jumătate din sumă.

  • Daniel Bîrligea și Alexandru Stoian sunt singurii atacanți de meserie pe care FCSB îi are în lot. David Miculescu, în prezent accidentat, și Florin Tănase au mai fost folosiți și ei pe această poziție.

Transferurile efectuate de FCSB în această vară:

  • Ronny Labonne (28 de ani, fundaș dreapta) - de la SM Caen, pentru 100.000 de euro 
  • Eddy Gnahore (32 de ani, mijlocaș defensiv) - de la Dinamo, liber de contract
  • Aymen Boutoutaou (25 de ani, extremă dreapta) - de la Sochaux, pentru 1,3 milioane de euro
  • Luca Stancu (21 de ani, fundaș lateral) - de la Hermannstadt
  • Dylan Batubinsika (30 de ani, fundaș central) - de la AE Larisa, liber de contract

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