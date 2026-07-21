Decizia lui Messi Presa din Argentina anunță  prima mutare a superstarului, după finala pierdută la CM 2026
Lionel Messi (foto: Imago)
Campionate

Decizia lui Messi Presa din Argentina anunță prima mutare a superstarului, după finala pierdută la CM 2026

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 21.07.2026, ora 09:43
alt-text Actualizat: 21.07.2026, ora 16:20
  • Lionel Messi (39 de ani) a ales să se retragă pentru câteva zile la Rosario, după finala Campionatului Mondial 2026, pierdută de Argentina în fața Spaniei, 0-1.
  • Presa din Argentina susține că decizia căpitanului campioanei mondiale din 2022 are o puternică motivație personală: dorința de a fi alături de familie și, în special, de tatăl său, Jorge Messi, care s-a confruntat cu probleme de sănătate pe parcursul turneului final.
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Potrivit publicațiilor din țara natală a superstarului, Messi urma să aterizeze marți la Rosario, unde își va petrece următoarea perioadă alături de cei dragi.

Messi va avea la dispoziție câteva zile și pentru a analiza dacă își va continua sau nu cariera în tricoul naționalei Argentinei.

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Problemele de sănătate ale lui Jorge Messi au marcat întreaga familie

În timpul Campionatului Mondial, familia Messi a confirmat oficial că Jorge Messi, în vârstă de 68 de ani, se confruntă cu o problemă medicală, fără a dezvălui diagnosticul exact.

Singurele informații comunicate au fost că acesta se afla sub supraveghere medicală și că evoluția era favorabilă. Familia a cerut presei și publicului „responsabilitate, prudență și umanitate”, după apariția unor zvonuri false privind starea sa de sănătate.

Ulterior, presa din Argentina a relatat că Jorge Messi a fost externat și s-a întors la locuința sa din Rosario, unde și-a continuat recuperarea.

Situația tatălui său l-a afectat vizibil și pe Lionel Messi. După primul meci al Argentinei la Mondial, în care a izbucnit în lacrimi, starul lui Inter Miami a explicat că emoțiile nu aveau legătură cu fotbalul, ci cu o problemă personală prin care trecea familia sa.

Moment de răscruce pentru Messi. Mai continuă sau nu la națională?

Argentina a fost învinsă cu 1-0 de Spania după prelungiri în finala Cupei Mondiale 2026, disputată la New York.

Pentru Messi, ajuns la 39 de ani, a fost cea de-a treia finală mondială din carieră, după cele din 2014 și 2022, și foarte probabil ultima apariție la un Campionat Mondial.

Până în finală, Argentina a trecut pe rând de Capul Verde, Egipt, Elveția și Anglia, de fiecare dată după meciuri extrem de solicitante, înainte de a ceda în fața Spaniei în finală.

La finalul competiției, Messi a transmis un mesaj emoționant fanilor.

„Durerea este foarte mare și această rană va avea nevoie de timp pentru a se vindeca. Dar rămân cu toate lucrurile frumoase.

Am reușit din nou să fim printre cele mai bune echipe din lume și să unim o țară întreagă”.

Messi nu s-a întors cu restul lotului la Buenos Aires, ci a ales să se ducă direct în orașul natal, Rosario, pentru a fi alături de tatăl său.

Presa argentiniană notează că revenirea la Rosario nu este doar o vizită de familie, ci și un moment de reflecție.

După șocul finalei pierdute și după săptămânile încărcate emoțional cauzate de problemele medicale ale tatălui său, Messi intenționează să se deconecteze de la presiunea mediatică înainte de a lua o decizie privind viitorul său la echipa națională.

Deși nu există încă un anunț oficial privind retragerea, sursele din Argentina susțin că următoarele zile vor fi decisive.

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