„Suntem unici, cu adevărat!” Lionel Scaloni, emoționat după ce Argentina s-a calificat în finala CM 2026: „Nu-mi găsesc cuvintele”

Anglia - Argentina 1-2. Lionel Scaloni (48 de ani), selecționerul sud-americanilor, a fost foarte emoționat după ce naționala sa s-a calificat în finala CM 2026.

În ultimul act al competiției, Argentina va juca cu Spania, duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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Deși a fost condusă de Anglia, după golul lui Gordon, Argentina a reușit o remontada pe final, după reușitele lui Enzo Fernandez și Lautaro Martinez. Lionel Messi a pasat decisiv la ambele goluri.

Anglia - Argentina 1-2 . Lionel Scaloni: „ Nu-mi găsesc cuvintele”

La finalul meciului de la Atlanta, Lionel Scaloni a declarat:

„ Nu-mi găsesc cuvintele, este o bucurie pentru echipă, pentru poporul nostru. Jucătorii nu încetează niciodată să mă surprindă. E greu să încerci să exprimi ceea ce demonstrează jucătorii.

Suntem unici, cu adevărat. Acești oameni ne duc spre victorie. Vom încerca să câștigăm finala, vom da totul. Dar chiar și așa, este deja impresionant.

Suntem unici și nu e vorba de aroganță. E vorba de inimă”, a spus selecționerul Argentinei.

FOTO. Golul egalizator reușit de Enzo Fernandez

Sud-americanii au ajuns în a doua finală consecutivă de Campionat Mondial. În 2022, naționala lui Lionel Messi a trecut în ultimul act de Franța, scor 3-3 (4-2 d.pen).

Argentina a răpus Anglia în semifinala CM 2026

Partida de la Atlanta a început tare. Enzo Fernández a avut o intervenție dură încă din minutul 3, iar tensiunile au tot crescut.

Anglia a încercat să creeze pericol în special din faze fixe, dar nu a reușit să marcheze.

Cea mai importantă ocazie a sud-americanilor din prima parte i-a aparținut lui Enzo Fernández. Mijlocașul a șutat de la distanță în minutul 39, dar mingea a trecut pe lângă poarta lui Jordan Pickford.

Prima repriză s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, fără niciun șut pe spațiul porții.

Argentina a avut prima ocazie după pauză. Julian Alvarez a recuperat mingea în careul englezilor, dar nu l-a învins pe Pickford.

Anglia a deschis scorul în minutul 55. Morgan Rogers a centrat excelent, iar Gordon a preluat și a finalizat cu un șut la colțul lung.

Lionel Scaloni l-a introdus pe Lautaro Martínez în minutul 81, iar Argentina a egalat patru minute mai târziu. Messi l-a găsit pe Enzo Fernández la marginea careului, iar mijlocașul a înscris cu un șut de la distanță.

Golul calificării a venit în minutul 90+2. Messi a centrat din nou, iar Lautaro Martínez a reluat cu capul și a stabilit scorul final, 2-1.

Thomas Tuchel a răspuns prin introducerea lui Ivan Toney și Marcus Rashford, însă Anglia nu a mai reușit să egaleze. Arbitrul a fluierat finalul, iar Argentina și-a asigurat locul în finala Campionatului Mondial.

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