Mario Iorgulescu (30 de ani), fiul lui Gino Iorgulescu (69 de ani), ar fi fugit din clinica din Italia unde era internat și e dat dispărut.

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) ar fi plecat de urgență din țară pentru a-și căuta băiatul.

Mario Iorgulescu, dat dispărut în Italia

Mario Iorgulescu este internat la o clinică pentru persoane care suferă de boli mintale, din Italia.

Fiul lui Gino Iorgulescu ar fi plecat astăzi de la acea clinică și este dat dispărut. Nimeni nu ar fi putut lua legătura cu acesta până acum, a anunțat cancan.ro.

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a plecat deja în Italia, în speranța că-și va găsi fiul cât mai repede. Gino Iorgulescu ar fi contactat poliția și carabinierii, pentru a putea da de Mario.

Mario Iorgulescu FOTO: Captură Cancan

Vestea vine la doar câteva zile după interviul controversat acordat de Mario Iorgulescu, unul contestat de tatăl său, care a precizat că fiul lui „suferă de afecțiuni medicale psihice grave, din păcate ireversibile”.

Mario Iorgulescu, declarații uluitoare: „Ieșeam cu tata la șprițuri la 13 ani”

În interviul acordat sursei citate, Mario Iorgulescu a vorbit despre accidentul teribil, soldat cu moartea unui bărbat, dar și despre stilul haotic de viață pe care l-a avut înainte de tragicul eveniment.

Iorgulescu junior a vorbit despre petrecerile la care participa alături de tatăl său încă de la o vârstă fragedă: „Eu am început să ies de la 13 ani cu taică-miu și stăteam câte trei zile la lăutari, cu șprițuri, petreceri”.

Mario Iorgulescu a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare, însă pedeapsa nu poate fi pusă în aplicare, pentru că acesta a fost scos din țară și internat într-o clinică de boli psihice, în Italia.

Iorgulescu a rememorat în cadrul interviului noaptea teribilului accident și a vorbit despre ultimii 6 ani din viața sa:

„Îmi cer scuze, eu am plătit 6 ani de zile cu clinici în fiecare zi după ce s-a întâmplat. Am plătit cu plânsete, cu nervi, cu urlete, cu stat în clinici, cu tot felul de depresii, cu tentative de suicid”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport