alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.01.2026, ora 12:18
alt-text Actualizat: 15.01.2026, ora 12:18
  • Porto - Benfica 1-0. Jose Mourinho (62 de ani) a oferit o reacție dură la finalul partidei din Cupa Portugaliei.
  • Formația sa a părăsit competiția încă din sferturile de finală, chiar în fața rivalei din campionat.

Mourinho a preluat Benfica după startul sezonului, în septembrie, și a luptat pe toate fronturile cu echipa din capitala Portugaliei, însă acum se va concentra doar pe titlu și pe Liga Campionilor.

Porto - Benfica 1-0. Jose Mourinho: „De ce îmi pui această întrebare?”

„The Special One” e de părere că echipa sa a practicat un joc mai bun decât rivala din campionat, în ciudat valorii mai mari a adversarilor, și merita victoria în meciul de miercuri.

„Cea mai bună echipă a pierdut, dar cea mai bună echipă nu a marcat și a primit un gol. Pur și simplu asta e. Am controlat jocul după bunul plac, împotriva unei echipe care are multă intensitate, atât în ​​apărare, cât și în atac. O echipă de jucători cu ADN de sportivi adevărați.

Oameni care aleargă mult, care presează mult, care recuperează mingea și merg mult în adâncime, dar Benfica a dominat jocul de la început până la sfârșit. Am primit un gol din fază fixă. Am lucrat mult la situațiile defensive din faze fixe, în principiu pentru că știam că nu-i avem pe Otamendi și Enzo, care erau pe bancă și ar fi fost un risc prea mare să-i trimit pe teren.

Am primit un gol din fază fixă ​​și am controlat jocul după bunul plac. Evident, fără multe ocazii de gol, dar cu o dominare care mi s-a părut clară, împotriva unei echipe care este la un nivel înalt...

Ocazia pe care am ratat-o în ultimul minut ilustrează ceea ce spuneam. Dacă în ultimul meci, împotriva celor de la Braga, am fost supărat pe jucători, astăzi sunt supărat în numele jucătorilor, ceea ce este complet diferit. Cred că Benfica a făcut un meci bun”, a declarat Mourinho, potrivit ojogo.pt.

Întrebat dacă crede că are fanii de partea lui, Mourinho a răspuns dur: „De ce îmi pui direct această întrebare? Crezi că sunt important? Nu sunt important. Benfica este importantă, eu nu sunt important”.

În campionat, Benfica este neînvinsă după 17 etape, la fel ca Porto, însă cele două formații sunt despărțite de 10 puncte, formația lui Mourinho bifând mai multe rezultate de egalitate.

