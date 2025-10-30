Mirel Rădoi a decis Anunț despre plecarea de la Universitatea Craiova: „Asta aduce claritate pentru toată lumea”

Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a vorbit despre relația sa cu conducerea echipei, chiar după victoria cu Sănătatea Cluj, scor 4-1, din Cupa României.

După ultimele rezultate înregistrate de echipă, Mirel Rădoi a luat în calcul posibilitatea de la Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi, despre relația cu conducerea de la U Craiova: „Sunt sigur de poziția mea”

La finalul meciului, Rădoi a declarat că se simte sprijinit de finanțatori, chiar dacă echipa nu trece prin cea mai bună perioadă.

„Dacă de fiecare dată sunt aici, în fața dumneavoastră, înseamnă că sunt sigur de poziția mea. Toți, indiferent că vorbim aici de acționari sau de restul oamenilor din club, am ajuns la o concluzie.

Dacă uneia dintre părți nu îi convine ceva, avem puterea de a ne spune față-n față, iar asta nu aduce decât claritate pentru toată lumea. Eu simt sprijin absolut.

Când lucrurile nu vor mai merge iar dânșii vor considera că e cazul să se schimbe ceva, atunci lucrurile pot fi simple de ambele părți”, a declarat Mirel Rădoi.

Eu cred că suntem într-o situație bună, în niciun caz dramatică, așa cum se creează impresia. În ultimele 4 partide nu am pierdut. Că am fi putut avea două puncte în plus după meciul cu Metaloglobus? Da, cred că nimeni nu poate să conteste asta. Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova.

