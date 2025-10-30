Probleme la Dinamo Noua strategie a „câinilor” după accidentările lui Cristi Mihai și Sivis: „Vom acționa”

Directorul sportiv al lui Dinamo, Cosmin Mihalescu, a oferit detalii despre strategia de transferuri a clubului după accidentările lui Cristi Mihai (21 de ani) și Maxime Sivis (27 de ani).

Absențele celor doi jucători cu profil defensiv complică situația pentru antrenorul Zeljko Kopic, care a fost nevoit încă de la începutul sezonului să improvizeze în apărare.

Cosmin Mihalescu, despre strategia de transferuri a lui Dinamo: „Vom acționa în ianuarie”

Tehnicianul croat i-a folosit titulari pe Boateng și Stoinov, iar rezervele Mărginean, Kyriakou sau Licsandru fie nu sunt fundași de meserie, fie au fost accidentați.

Totuși, Dinamo nu ia în calcul transferul unui jucător liber de contract, deoarece majoritatea celor fără echipă nu se află la un nivel fizic optim.

„Știm ce opțiuni există în piață în momentul de față și nu cred că cei accesibili din perspectiva bugetului ne-ar putea ajuta.

Sunt diverse motive: fie lipsa calității, fie nivelul fizic pe care îl au după o perioadă de inactivitate. Vom acționa în ianuarie ”, a spus directorul sportiv al lui Dinamo, conform digisport.ro.

8 meciuri a jucat mijlocașul defenisv Cristian Mihai la Dinamo. Fundașul dreapta Maxime Sivis a jucat 47 de meciuri pentru „câini”.

Cristian Mihai a suferit o fractură de maleolă (la gleznă) și a fost văzut deplasându-se în cârje, în timp ce asista din tribună la meciul FC Dinamo - CS Dinamo 3-1, din Cupa României.

Mijlocașul nu va mai evolua până în 2026, conform sursei citate.

Maxime Sivis a suferit o leziune fibrilară la gamba stângă, în meciul din Cupa României, conform prosport.ro.

Francezul ar rata astfel sigur meciul cu CFR Cluj, de vineri, urmând să revină după pauza cauzată de meciurile naționalei, fie cu FC Botoșani (deplasare, 21-24 noiembrie, data nu a fost încă stabilită), fie cu Oțelul (acasă, 28 noiembrie-1 decembrie, data nu a fost încă stabilită).

Cosmin Mihalescu: „Avem prioritățile stabilite”

Oficialul a precizat că planurile pentru fereastra de iarnă sunt deja conturate:

„Avem prioritățile stabilite, știm ce profiluri trebuie să aibă jucătorii și pe ce poziții avem nevoie de întăriri.

De obicei, pregătim opțiuni pe toate pozițiile pentru a acoperi inclusiv situațiile neprevăzute.

Rămâne doar să vedem cum ne încadrăm în limitele de înregistrare pentru jucători, în funcție de locurile pe care le avem disponibile . Și în funcție de asta vom lua hotărâri”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport