Probleme pentru Pancu Motivul pentru care nu poate semna cu CFR Cluj ca antrenor principal + Explicațiile FRF

Daniel Pancu (48 de ani) nu poate semna contract de antrenor principal cu CFR Cluj, deoarece nu are licența PRO.

Tehnicianul se confruntă cu o situație specială: a început cursurile pentru licența PRO în iunie 2023 și va primi diploma în decembrie 2025. Niciodată la FRF cea mai înaltă specializare nu a durat 2 ani și 6 luni!

Daniel Pancu va fi noul antrenor al formației CFR Cluj, după ce a acceptat oferta lui Ioan Varga. Tehnicianul de 48 de ani nu va putea fi însă principal cu acte în regulă o scurtă perioadă, pentru că nu are încă licența PRO.

Daniel Pancu ia licența PRO după doi ani și 6 luni. Niciodată cursurile n-au durat atât

Pancu va figura ca secund până pe 9 decembrie, când va primi licența UEFA PRO de la FRF. Astfel, până la această dată nu va putea da indicații de pe margine și nici nu va participa la flash-interviuri.

În mod normal, fostul selecționer al naționalei României U21 ar fi trebuit să dețină diploma de câteva luni.

Generația din care face parte Daniel Pancu a început studiile în iunie 2023, iar finalizarea licenței va fi la începutul lunii decembrie 2025, cu aproximativ șase luni mai târziu decât de obicei.

În mod normal, cursurile pentru licența UEFA Pro durează cel mult doi ani. Niciodată nu a durat atât de mult ca acum.

Pe 8 decembrie voi avea Licența Pro. Mai am nevoie de două antrenamente și două meciuri amicale, pe care le voi bifa în cazul în care voi fi la CFR. Daniel Pancu, antrenor

Explicațiile directorului Școlii Federale de Antrenori, Lucian Burchel

Lucian Burchel, directorul Școlii Federale de Antrenori din cadrul FRF, a explicat pentru GOLAZO.ro că întârzierea cursurilor generației din care face parte Daniel Pancu a fost cauzată în principal de lipsa mentorilor calificați disponibili la nivel UEFA Pro.

„În mod normal, într-un sistem de învățământ pentru fotbal structurat corect pe niveluri, sistemul de licențiere UEFA adaugă plus valoare prin asigurarea de cunoștințe necesare antrenorilor, pentru fiecare nivel în parte”, a declarat Burchel.

El a adăugat: „Într-un astfel de sistem, cursantul învață ce are de făcut la fiecare nivel, într-un mod logic și fluent. Sistemul nostru de formare al antrenorului trebuie să devină la fel de structurat ca și cele din Europa.

Trebuie să formăm profesori (Coach Educatori) pentru antrenori, să creăm conținut teoretic și practic pentru fiecare curs de licență și să asigurăm fondul necesar de mentori pentru fiecare nivel al fotbalului”.

Mentori găsiți cu greu. „Nu au putut livra când am vrut noi, ci când au putut ei”

Lucian Burchel a mai spus: „Toți cursanții noștri, inclusiv cei de la nivel Pro, au avut nevoie de completare de cunoștințe și asta a luat timp.

Au avut nevoie de mentori calificați și evaluați de UEFA și colegii din Belgia. În afară de mine, nu am avut Coach Educatori de nivel Pro și am lucrat cu străini de top care nu au putut livra când am vrut noi, ci când au putut ei.

Nu mi-am permis să nu facem topicuri importante pentru viitoarea activitate a cursanților, iar toate acestea au luat timp. Mult timp. Mesajul trebuia trecut la cursanți”.

Antrenorii care fac licența PRO din iunie 2023 până decembrie 2025

Daniel Pancu este coleg de generație la cursurile pentru licența PRO cu alți 21 de antrenori:

Ovidiu Burcă, Irinel Voicu, Robert Ilyes, Daniel Oprița, Viorel Ferfelea, Tiberiu Bălan, Adrian Dulcea, Ciprian Niță, Ilie Poenaru, Lucian Dobre, Mircea Diaconescu, Paul Ceușan, Nicolae Roșca, Dragoș Militaru, Viorel Dinu, Florin Stîngă, Ștefan Odoroabă, Bogdan Pătrașcu, Augustin Călin, Alexandru Radu, Speranța Popescu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport