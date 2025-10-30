Probleme pentru Pancu Motivul pentru care nu poate semna cu CFR Cluj ca antrenor principal + Explicațiile FRF +5 foto
Daniel Pancu, la cursurile pentru licența UEFA PRO (foto: FRF)
Superliga

Probleme pentru Pancu Motivul pentru care nu poate semna cu CFR Cluj ca antrenor principal + Explicațiile FRF

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 30.10.2025, ora 09:14
  • Daniel Pancu (48 de ani) nu poate semna contract de antrenor principal cu CFR Cluj, deoarece nu are licența PRO.
  • Tehnicianul se confruntă cu o situație specială: a început cursurile pentru licența PRO în iunie 2023 și va primi diploma în decembrie 2025. Niciodată la FRF cea mai înaltă specializare nu a durat 2 ani și 6 luni!

Daniel Pancu va fi noul antrenor al formației CFR Cluj, după ce a acceptat oferta lui Ioan Varga. Tehnicianul de 48 de ani nu va putea fi însă principal cu acte în regulă o scurtă perioadă, pentru că nu are încă licența PRO.

Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Citește și
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român
Citește mai mult
Galeria a cântat pentru Chivu Inter și-a revenit după înfrângerea cu Napoli » Gest important al fanilor + jucătorii au vorbit despre antrenorul român

Daniel Pancu ia licența PRO după doi ani și 6 luni. Niciodată cursurile n-au durat atât

Pancu va figura ca secund până pe 9 decembrie, când va primi licența UEFA PRO de la FRF. Astfel, până la această dată nu va putea da indicații de pe margine și nici nu va participa la flash-interviuri.

În mod normal, fostul selecționer al naționalei României U21 ar fi trebuit să dețină diploma de câteva luni.

Generația din care face parte Daniel Pancu a început studiile în iunie 2023, iar finalizarea licenței va fi la începutul lunii decembrie 2025, cu aproximativ șase luni mai târziu decât de obicei.

În mod normal, cursurile pentru licența UEFA Pro durează cel mult doi ani. Niciodată nu a durat atât de mult ca acum.

Galerie foto (5 imagini)

Daniel Pancu, la cursurile pentru licența PRO, organizate de SFA (foto: FRF) Daniel Pancu (plan apropiat), la cursurile pentru licența PRO, organizate de SFA (foto: FRF) Daniel Pancu (centru), la cursurile pentru licența PRO, organizate de SFA (foto: FRF) Daniel Pancu, la cursurile pentru licența PRO, organizate de SFA (foto: FRF) Daniel Pancu, la cursurile pentru licența PRO, organizate de SFA (foto: FRF)
+5 Foto
labels.photo-gallery
Pe 8 decembrie voi avea Licența Pro. Mai am nevoie de două antrenamente și două meciuri amicale, pe care le voi bifa în cazul în care voi fi la CFR. Daniel Pancu, antrenor

Explicațiile directorului Școlii Federale de Antrenori, Lucian Burchel

Lucian Burchel, directorul Școlii Federale de Antrenori din cadrul FRF, a explicat pentru GOLAZO.ro că întârzierea cursurilor generației din care face parte Daniel Pancu a fost cauzată în principal de lipsa mentorilor calificați disponibili la nivel UEFA Pro.

„În mod normal, într-un sistem de învățământ pentru fotbal structurat corect pe niveluri, sistemul de licențiere UEFA adaugă plus valoare prin asigurarea de cunoștințe necesare antrenorilor, pentru fiecare nivel în parte”, a declarat Burchel.

El a adăugat: „Într-un astfel de sistem, cursantul învață ce are de făcut la fiecare nivel, într-un mod logic și fluent. Sistemul nostru de formare al antrenorului trebuie să devină la fel de structurat ca și cele din Europa.

Trebuie să formăm profesori (Coach Educatori) pentru antrenori, să creăm conținut teoretic și practic pentru fiecare curs de licență și să asigurăm fondul necesar de mentori pentru fiecare nivel al fotbalului”.

Mentori găsiți cu greu. „Nu au putut livra când am vrut noi, ci când au putut ei”

Lucian Burchel a mai spus: „Toți cursanții noștri, inclusiv cei de la nivel Pro, au avut nevoie de completare de cunoștințe și asta a luat timp.

Au avut nevoie de mentori calificați și evaluați de UEFA și colegii din Belgia. În afară de mine, nu am avut Coach Educatori de nivel Pro și am lucrat cu străini de top care nu au putut livra când am vrut noi, ci când au putut ei.

Nu mi-am permis să nu facem topicuri importante pentru viitoarea activitate a cursanților, iar toate acestea au luat timp. Mult timp. Mesajul trebuia trecut la cursanți”.

Antrenorii care fac licența PRO din iunie 2023 până decembrie 2025

Daniel Pancu este coleg de generație la cursurile pentru licența PRO cu alți 21 de antrenori:

  • Ovidiu Burcă, Irinel Voicu, Robert Ilyes, Daniel Oprița, Viorel Ferfelea, Tiberiu Bălan, Adrian Dulcea, Ciprian Niță, Ilie Poenaru, Lucian Dobre, Mircea Diaconescu, Paul Ceușan, Nicolae Roșca, Dragoș Militaru, Viorel Dinu, Florin Stîngă, Ștefan Odoroabă, Bogdan Pătrașcu, Augustin Călin, Alexandru Radu, Speranța Popescu.

Citește și

A dat gol și a fost schimbat FOTO. Denis Alibec și-a făcut treaba în prima repriză a meciului cu Gloria Bistrița, dar nu a fost de ajuns
Cupa Romaniei
23:00
A dat gol și a fost schimbat FOTO. Denis Alibec și-a făcut treaba în prima repriză a meciului cu Gloria Bistrița, dar nu a fost de ajuns
Citește mai mult
A dat gol și a fost schimbat FOTO. Denis Alibec și-a făcut treaba în prima repriză a meciului cu Gloria Bistrița, dar nu a fost de ajuns
„O atitudine sfidătoare” Un antrenor a răbufnit după înfrângerea din Cupă: „Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât”
Cupa Romaniei
22:25
„O atitudine sfidătoare” Un antrenor a răbufnit după înfrângerea din Cupă: „Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât”
Citește mai mult
„O atitudine sfidătoare” Un antrenor a răbufnit după înfrângerea din Cupă: „Îți vine să te miroși, să vezi dacă miroși urât”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
FRF CFR Cluj Daniel Pancu licenta pro
Știrile zilei din sport
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Nationala
09:00
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Citește mai mult
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Baschet
09:28
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Citește mai mult
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
Campionate
12:30
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
Citește mai mult
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Tenis
11:12
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Citește mai mult
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:08
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
15:21
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
13:38
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple
14:23
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei, cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei,  cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Top stiri din sport
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale 
Atletism
10:48
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale
Citește mai mult
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale 
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Cupa Romaniei
11:36
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Citește mai mult
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Cupa Romaniei
09:57
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Citește mai mult
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are
Campionate
12:10
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are
Citește mai mult
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 31 rapid 15 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
31.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share