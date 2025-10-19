Liverpool, în criză Manchester United obține o victorie uriașă în fața marii rivale! „Cormoranii” ajung la 4 înfrângeri consecutive

Liverpool - Manchester United 1-2. „Diavolii roșii” o înving pe marea rivală chiar pe Anfield Road, în etapa #8 din Premier League.

„Cormoranii” sunt la a patra înfrângere consecutivă în toate competițiile.

Parcursul de coșmar continuă pentru Liverpool, care clachează și în fața lui Manchester United.

Liverpool, în criză! Manchester United obține o victorie uriașă în fața marii rivale

După 1-2 cu Crystal Palace, 0-1 cu Galatasaray și 1-2 cu Chelsea, Liverpool a pierdut și derby-ul cu United!

După 20 de partide consecutive pe teren propriu fără înfrângere, „cormoranii” au cedat. Mbeumo a reușit să deschidă rapid scorul încă din minutul 2. Liverpool, cu o ofensivă letală formată din Salah, Isak și Gakpo, n-a reușit însă să spargă defensiva lui Amorim decât în minutul 78!

Chiesa l-a găsit excelent în careu pe Gakpo, la limita ofsaidului, care a reușit să egaleze. Bucuria a durat însă numai 6 minute. După o lovitură de colț respinsă de defensiva gazdelor, Bruno Fernandes a retrimis în careu, elegant, fără preluare, unde l-a găsit perfect pe Maguire. Fundașul lui United a reluat imparabil și l-a învins pe Mamardashvili.

Gakpo a avut șansa egalării în ultimele minute, după centrarea lui Frimpong, însă a reluat pe lângă poartă.

Manchester United bifează a doua victorie consecutivă și a urcat pe locul 9, cu 13 puncte, la doar două lungimi de Liverpool. „Cormoranii” au pierdut contactul cu liderul Arsenal, care s-a desprins la 4 puncte.

