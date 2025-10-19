„Surpriza campionatului” Anghel Iordănescu, șocat de înfrângerea FCSB: „E greu de înțeles comportamentul lor” » Reacția lui Stoichiță +75 foto
Anghel Iordănescu. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
„Surpriza campionatului” Anghel Iordănescu, șocat de înfrângerea FCSB: „E greu de înțeles comportamentul lor” » Reacția lui Stoichiță

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
alt-text Publicat: 19.10.2025, ora 09:37
alt-text Actualizat: 19.10.2025, ora 09:43
  • Metaloglobus - FCSB 2-1. Mihai Stoichiță (71 de ani), director tehnic al FRF, Anghel Iordănescu (75 de ani), fost selecționer al României, și Sorin Paraschiv (44 de ani), fost jucător al roș-albaștrilor, au comentat rezultatul dezamăgitor înregistrat de campioana României.

FCSB a ajuns la a șasea înfrângere în acest sezon de Liga 1. Campioana României a pierdut și meciul cu Metaloglobus, scor 1-2.

Metaloglobus - FCSB 2-1. Mihai Stoichiță: „Mi s-au părut foarte vulnerabili”

Pentru echipa antrenată de Mihai Teja au marcat Ubbink (49) și Huiban (55 - penalty), în timp ce pentru roș-albaștri a marcat Florin Tănase (34 - penalty).

„Asist la campionatul ăsta interesant, în care se poate întâmpla orice.

Foarte mulți dintre jucătorii lor nu au fost în mână și mi s-au părut foarte vulnerabili în zona centrală a apărătorilor”, a declarat Stoichiță, despre meci.

Apoi, oficialul FRF a vorbit despre derby-ul dintre Dinamo și Rapid, care va avea loc astăzi:

„Nu poate să fie decât frumos derby-ul ăsta, pentru că sunt două echipe care sunt pe val. Trebuie să fim foarte realiști, au ajuns acolo unde și-au propus de acum câțiva ani de zile. Și ei nu spun, dar se gândesc la titlu.”

  • Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 20:30.

Anghel Iordănescu: „Este greu de înțeles comportamentul echipei FCSB”

Fostul selecționer al naționalei a identificat și o problemă la nivelul jucătorilor.

„E o surpriză, probabil că va fi surpriza campionatului, și este greu de înțeles comportamentul echipei FCSB după o primă repriză acceptabilă, după ce au reușit să deschidă scorul, să ajungă în repriza a doua și să piardă trei puncte importante în urma unui joc de neînțeles.”

Întrebat dacă FCSB va reuși, în cele din urmă, să ajungă în play-off, Iordănescu a răspuns:

„Sincer, cred că da, pentru că totuși mai sunt foarte multe etape de disputat. FCSB are un lot bun. E adevărat că e greu să joci pe două planuri, dar până la urmă va juca în play-off.”

FCSB mai are 17 etape la dispoziție să ajungă pe loc de play-off.

Sorin Paraschiv: „Etapele se scurg și punctele nu se adună”

„Surprinzător, nu se aștepta nimeni la acest rezultat. FCSB a avut 1-0, putea face 2-0, dar în a doua repriză au intrat foarte rău în teren și Metaloglobus a reușit să întoarcă rezultatul. E o surpriză”, a spus fostul jucător al roș-albaștrilor.

Elevii lui Charalambous ocupă locul 12 în clasament și sunt la cinci puncte de locul șase. Întrebat dacă FCSB ar putea rata play-off-ul, fostul fotbalist a răspuns:

„Da, dacă joacă așa cum au jucat în a doua repriză... nu au avut ritm, nu au avut idei clare de joc, în ultimii metri nu au avut jucători care să facă diferența.

Bănuiesc că sunt scouterii de la Bologna în tribună și nu cred că este ok ceea ce au văzut. În meciurile din Europa eu cred că se mobilizează altfel, sunt concentrați, dar și campionatul este foarte important, pentru că deja etapele se scurg și punctele nu prea se adună.

Sunt destul de inconstanți. Au fost câteva meciuri bune, toată lumea se aștepta să vină o victorie. Eu sunt sigur că pot mai mult, au demonstrat-o doi ani la rând, au reușit să câștige campionatul cu același lot pe care îl au acum. În Europa, anul trecut, au făcut senzație”, a mai spus Sorin Paraschiv.

VIDEO Golul superb al lui Ubbink în poarta campioanei, în Metaloglobus - FCSB 2-1

liga 1 Anghel Iordanescu Mihai Stoichita Sorin Paraschiv fcsb metaloglobus
