Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv
Ianis Hagi
Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.10.2025, ora 20:03
alt-text Actualizat: 19.10.2025, ora 20:05
  • Alanyaspor - Goztepe 1-0. Ianis Hagi (26 de ani), jucătorul gazdelor, a contribuit decisiv la golul victoriei marcat de Umit Akdag (22 de ani).
  • Tot în campionatul Turciei, Alexandru Maxim (35 de ani) a oferit o pasă de gol în meciul Gaziantep - Antalyaspor 3-2.

În partida dintre Alanyaspor și Goztepe din etapa 9 din Turcia, Ianis Hagi și Umit Akdag au fost titulari și au jucat în toate cele 90 de minute ale meciului.

Alanyaspor - Goztepe 1-0. Ianis Hagi, contribuție decisivă la golul lui Akdag

În minutul 29 al partidei, Ianis Hagi a primit un cartonaș galben după o intrare dură din spate asupra unui adversar.

Ianis Hagi, cartonaș galben în Alanyaspor - Goztepe (FOTO: captură Bein Sports 1)
Ianis Hagi, cartonaș galben în Alanyaspor - Goztepe (FOTO: captură Bein Sports 1)

Ianis Hagi, cartonaș galben în Alanyaspor - Goztepe (FOTO: captură Bein Sports 1) Ianis Hagi, cartonaș galben în Alanyaspor - Goztepe (FOTO: captură Bein Sports 1) Ianis Hagi, cartonaș galben în Alanyaspor - Goztepe (FOTO: captură Bein Sports 1) Ianis Hagi, cartonaș galben în Alanyaspor - Goztepe (FOTO: captură Bein Sports 1) Ianis Hagi, cartonaș galben în Alanyaspor - Goztepe (FOTO: captură Bein Sports 1)
În minutul 82, la scorul de 0-0, Ianis Hagi a obținut o lovitură liberă pentru Alanyaspor. Gaius Makouta a executat rapid, la Hagi, românul e sprintat în flancul drept și i-a pasat înapoi coechipierului său.

Fotbalistul din Congo a trimis balonul în fața porții, iar adversarii au reușit să respingă doar până la Umit Akdag, care se afla la aproximativ 7 metri de poartă.

Fundașul, despre care selecționerul Mircea Lucescu a spus că nu a reușit să-l convingă să evolueze pentru naționala României, a fost pe fază și a strecurat mingea în plasă, printre mai mulți jucători care s-au aruncat în fața sa.

Umit Akdag, gol în Alanyaspor - Goztepe. Ianis Hagi a contribuit la reușită (FOTO: captură Bein Sports 1)
Umit Akdag, gol în Alanyaspor - Goztepe. Ianis Hagi a contribuit la reușită (FOTO: captură Bein Sports 1)

Umit Akdag, gol în Alanyaspor - Goztepe. Ianis Hagi a contribuit la reușită (FOTO: captură Bein Sports 1) Umit Akdag, gol în Alanyaspor - Goztepe. Ianis Hagi a contribuit la reușită (FOTO: captură Bein Sports 1) Umit Akdag, gol în Alanyaspor - Goztepe. Ianis Hagi a contribuit la reușită (FOTO: captură Bein Sports 1) Umit Akdag, gol în Alanyaspor - Goztepe. Ianis Hagi a contribuit la reușită (FOTO: captură Bein Sports 1) Umit Akdag, gol în Alanyaspor - Goztepe. Ianis Hagi a contribuit la reușită (FOTO: captură Bein Sports 1)
Alanyaspor a câștigat cele trei puncte și se află pe locul 8 în Turcia, cu 13 puncte după 9 etape.

La meci au asistat tatăl lui Ianis, Gheorghe Hagi, dar și Kira, sora fotbalistului.

Gheorghe și Kira Hagi la meciul Alanyaspor - Goztepe Gheorghe și Kira Hagi la meciul Alanyaspor - Goztepe
Gheorghe și Kira Hagi la meciul Alanyaspor - Goztepe

Alexandru Maxim, assist în Gaziantep - Antalyaspor

Disputat la aceeași oră, meciul dintre echipa lui Alexandru Maxim, Gaziantep, și Antalyaspor s-a încheiat cu scorul de 3-2.

Maxim a reușit o pasă decisivă la primul gol marcat de echipa sa, prin Camara, în minutul 4.

Gaziantep a mai punctat prin Kozlowski, în minutul 17, și Bayo, în minutul 31, în timp ce Antalyaspor a redus din diferență prin Gueye, în minutele 84 și 86.

Echipa la care joacă Alexandru Maxim se află pe locul 3 în Turcia, cu 17 puncte obținute după 9 meciuri.

100
de contribuții a adunat Alexandru Maxim în 199 de partide disputate în tricoul lui Gaziantep. A înscris 55 de goluri și a livrat 45 de pase decisive

turcia ianis hagi alexandru maxim gaziantep alanyaspor umit akdag
