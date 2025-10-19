România a obținut medalia de argint la echipe la Campionatele Europene de tenis de masă de la Zadar, Croația.

În finală, echipa noastră a fost învinsă de Franța, scor 0-3.

România încheie Europenele la echipe cu medalii în ambele probe! După argintul obținut de echipa feminină, și băieții au încheiat turneul pe locul 2.

Argint și pentru băieți » România, învinsă de Franța în finala pe echipe la Europenele de tenis de masă

Argintul este cea mai bună performanță din istorie pentru echipa masculină a României, care se află la doar a doua medalie, după bronzul din 2009.

Franța, cu trei dintre cei mai buni jucători din lume, Felix Lebrun (#5 mondial), Alexis Lebrun (#12) și Simon Gauzy (#18), s-a dovedit a fi prea puternică în finală.

Echipa României a reușit să câștige doar două seturi în fața medaliaților cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, care au controlat fără mari emoții desfășurarea partidei.

Pentru francezi, aceasta este cel de-al patrulea titlu european, ultimul fiind cucerit tocmai în 1998!

România - Franța 0-3

Iulian Chiriță - Alexis Lebrun 0-3 (2-11, 6-11, 7-11);

- Alexis Lebrun (2-11, 6-11, 7-11); Eduard Ionescu - Felix Lebrun 1-3 (3-11, 11-9, 5-11, 4-11);

- Felix Lebrun (3-11, 11-9, 5-11, 4-11); Ovidiu Ionescu - Simon Gauzy 1-3 (9-11, 9-11, 11-3, 3-11).

Parcursul României la Europene

În drumul spre finală, „tricolorii” au reușit să o elimine pe Suedia, campioana en titre.

Grupe: România - Olanda 3-0

România - Olanda Grupe: România - Slovacia 3-0

România - Slovacia Optimi: România - Serbia 3-0

România - Serbia Sferturi: România - Suedia 3-2

România - Suedia Semifinale: România - Slovenia 3-0

România - Slovenia Finala: România - Franța 0-3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport