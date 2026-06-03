„Îmi pare rău dacă nu știți” Cum justifică Gică Hagi decizia surprinzătoare de la amicalul cu Georgia +17 foto
Foto: Sport Pictures
Nationala

„Îmi pare rău dacă nu știți” Cum justifică Gică Hagi decizia surprinzătoare de la amicalul cu Georgia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 10:45
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 10:47
  • Georgia - România 1-1. Selecționerul Gică Hagi (61 de ani) și-a explicat decizia de a-l folosi pe Florinel Coman (28 de ani) pe postul de atacant central în amicalul de la Tbilisi.
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Gică Hagi a revenit pe banca naționalei României după 25 de ani și l-a titularizat pe în atac pe Florinel Coman, jucătorul celor de la Al-Gharafa, în condițiile în care acesta evoluează în mod normal pe poziția de aripă stânga.

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Georgia - România 1-1. Gică Hagi: „Îmi pare rău dacă nu știți

Selecționerul a explicat de ce l-a folosit pe Coman pe poziția de atacant central. Fostul jucător de la FCSB a fost autorul unei ocazii mari în minutul 7 al partidei.

„Îmi pare rău dacă nu știți, aceasta e poziția numărul 1 a lui Coman. Întotdeauna a fost asta, pentru mine. Că a jucat și extremă, da, știe să joace și bandă.

Eu cred că poate să dea un randament foarte bun acolo, în atac. Nu bun, foarte bun! Și în acest meci a fost foarte periculos, a fost în joc.

Sper ca Florinel Coman să joace sezonul viitor, pentru că vreau să îl am la echipa națională. Tot ceea ce fac în viață fac pentru ei înșiși. Noi trebuie să îi sprijinim și să îi îndrumăm”, a declarat Gică Hagi, conform as.ro.

21 de selecții
a adunat Florinel Coman până acum la echipa națională. A marcat 2 goluri și a oferit 2 pase decisive

Coman a jucat 26 de meciuri în acest sezon pentru Al-Gharafa, în toate competițiile. A marcat de trei ori și a oferit o pasă decisivă.

Echipa de start a României în meciul cu Georgia:

  • Aioani - Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza - Screciu, R.Marin - Moruțan, I. Hagi (căpitan), Mihăilă - Coman

În amicalul de la Tbilisi, Coman a jucat doar în prima repriză.

Echipa de start a Romaniei de la meciul cu Georgia (foto: Sport Pictures)
Echipa de start a Romaniei de la meciul cu Georgia (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (17 imagini)

Ianis Hagi (foto: Sport Pictures) Răzvan Marin (foto: Sport Pictures) David Matei a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Andrei Borza a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Ianis Hagi (foto: Sport Pictures)
+17 Foto
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Florinel Coman, după revenirea la națională: „Mă bucur foarte mult”

Florinel Coman a revenit la echipa națională după mai bine de un an și jumătate. La finalul meciului, acesta a declarat:

„Un meci bun, un meci deschis, un meci pe care cred eu că l-am controlat în mare parte. Am început foarte bine jocul, ne-am creat câteva ocazii. Din păcate, m-am grăbit în fața porții, dar eu cred că, per total, a fost OK.

Hagi a vorbit cu noi, cu grupul, a spus că a fost bine, să avem încredere în noi, pentru că nu este ușor, este primul meci până la urmă.

Cu încredere vom putea ajunge departe, părerea mea. Mă bucur foarte mult că am fost convocat, înseamnă o mare încredere pe care mi-a oferit-o, îmi era dor de echipa națională, de colegi, de atmosferă, de antrenamentele de aici și sper ca pe viitor să fie mult mai bine.

Mă bucur pentru tinerii care au fost convocați, arată bine la antrenamente, tot grupul ne cunoaștem de mult timp, am fost colegi și adversari, doar trebuie să avem încredere și să ne antrenăm foarte bine”.

Florinel Coman a vorbit la finalul partidei și despre un posibil transfer în această vară.

„Am un contract și nu am ce să comentez mai mult”, a spus Coman, potrivit as.ro

3 milioane de euro
este cota de piață a lui Florinel Coman, conform Transfermarkt

„Tricolorii” o vor înfrunta tot într-un meci amical și pe Țara Galilor, pe 6 iunie, la București. Partida se va disputa pe stadionul Steaua, de la 20:45.

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