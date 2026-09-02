U Cluj atacă rivala din oraș „Șepcile roșii” vor să profite de situația de la CFR! Oferta pentru Biliboc, mult sub prețul cerut de Varga

Lorenzo Biliboc (19 ani), atacantul celor de la CFR Cluj, este dorit de rivala din oraș, U Cluj.

Oferta lui U Cluj este însă mult sub prețul cerut de Ioan Varga în urmă cu câteva luni.

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Mutarea ar fi una surprinzătoare, mai ales că cele două cluburi sunt rivale locale, însă U Cluj încearcă să profite de situația financiară complicată din Gruia.

Și U Cluj vrea să profite de situația CFR-ului

Lorenzo Biliboc a ajuns la CFR Cluj în vara lui 2025, de la Juventus U20, pentru aproximativ 100.000 de euro.

În sezonul trecut a avut 39 de apariții, 8 goluri și 4 pase decisive, prestații care i-au crescut rapid cota.

„Șepcile roșii” au trimis o ofertă oficială de 500.000 de euro, la care s-ar adăuga bonusuri de performanță, conform gsp.ro.

CFR nu a oferit deocamdată un răspuns concret.

1,5 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului, conform transfermarkt.com

În iunie, patronul CFR-ului spunea că ar accepta să discute doar de la 5 milioane de euro în sus.

„Sunt echipe interesate de Biliboc, dar el nu va pleca pentru mai puțin de 5 milioane de euro. 5 milioane și 20% dintr-un viitor transfer. Acesta este prețul”, afirma Varga, potrivit prosport.ro.

În actuala stagiune, atacantul jucat în 11 meciuri și a marcat un singur gol.

U Cluj l-a adus în această vară de la CFR Cluj și pe Alibek Aliev. Atacantul s-a adaptat rapid și a bifat 5 goluri și două pase decisive în 12 meciuri.

Alexandru Chipciu, unul dintre liderii actualei echipe a lui U, a evoluat și pentru CFR înainte de a ajunge la „Șepcile roșii”.

Virgiliu Postolachi, Andrei Artean, Sebastian Mailat sau Marius Coman sunt alți jucători care s-au transferat în trecut de la CFR Cluj la Universitatea.

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