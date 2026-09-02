U Cluj atacă rivala din oraș „Șepcile roșii” vor să profite de situația de la CFR! Oferta pentru Biliboc, mult sub prețul cerut de Varga

- Lorenzo Biliboc (19 ani), atacantul celor de la CFR Cluj, este dorit de rivala din oraș, U Cluj.
- Oferta lui U Cluj este însă mult sub prețul cerut de Ioan Varga în urmă cu câteva luni.
Mutarea ar fi una surprinzătoare, mai ales că cele două cluburi sunt rivale locale, însă U Cluj încearcă să profite de situația financiară complicată din Gruia.
Și U Cluj vrea să profite de situația CFR-ului
Lorenzo Biliboc a ajuns la CFR Cluj în vara lui 2025, de la Juventus U20, pentru aproximativ 100.000 de euro.
În sezonul trecut a avut 39 de apariții, 8 goluri și 4 pase decisive, prestații care i-au crescut rapid cota.
„Șepcile roșii” au trimis o ofertă oficială de 500.000 de euro, la care s-ar adăuga bonusuri de performanță, conform gsp.ro.
CFR nu a oferit deocamdată un răspuns concret.
În iunie, patronul CFR-ului spunea că ar accepta să discute doar de la 5 milioane de euro în sus.
„Sunt echipe interesate de Biliboc, dar el nu va pleca pentru mai puțin de 5 milioane de euro. 5 milioane și 20% dintr-un viitor transfer. Acesta este prețul”, afirma Varga, potrivit prosport.ro.
În actuala stagiune, atacantul jucat în 11 meciuri și a marcat un singur gol.
U Cluj l-a adus în această vară de la CFR Cluj și pe Alibek Aliev. Atacantul s-a adaptat rapid și a bifat 5 goluri și două pase decisive în 12 meciuri.
Alexandru Chipciu, unul dintre liderii actualei echipe a lui U, a evoluat și pentru CFR înainte de a ajunge la „Șepcile roșii”.
Virgiliu Postolachi, Andrei Artean, Sebastian Mailat sau Marius Coman sunt alți jucători care s-au transferat în trecut de la CFR Cluj la Universitatea.