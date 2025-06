„N-am mai spus-o nimănui” Ce i-a transmis Dan Petrescu lui Louis Munteanu înainte să ajungă la CFR Cluj: „Și acum țin minte când m-a sunat Mister”

Louis Munteanu (22 de ani) a oferit un interviu din cantonamentul echipei naționale.

Atacantul a vorbit despre sezonul foarte bun pe care l-a avut și despre sfaturile primite de la antrenorul Dan Petrescu.

Louis Munteanu e încântat de evoluția sa în sezonul recent încheiat. Acesta a dezvăluit mesajul transmis de Dan Petrescu înainte ca atacantul să ajungă la formația din Gruia.

Louis Munteanu: „ Mi-a spus că o să mă facă golgheter”

Tânărul jucător a dezvăluit ce promisiune i-a făcut Dan Petrescu înainte de a semna cu CFR Cluj, vara trecută.

„Am învățat că nu trebuie să mă dau bătut niciodată și asta s-a văzut și în sezonul acesta. Ca în orice sezon sunt momente și mai grele, dar și mai bune. Și zic eu că asta am învățat, să nu mă dau bătut niciodată.

Presiune este mereu la fotbal. Eu încerc să-mi fac treaba cât de bine pot. Să joc cu plăcere așa cum o fac mereu și sper să o fac cât mai bine.

Eu zic că am jucat foarte bine în acest sezon ca și echipă. Am marcat, dacă nu mă înșel, cele mai multe goluri din campionat. Am făcut un sezon foarte bun.

Și acum țin minte când m-a sunat Mister, mi-a spus că dacă o să vin la Cluj o să mă facă golgheter. Și uite că am reușit să ies golgheter. N-am mai spus-o la nimeni. O spun aici în premieră”, a declarat Louis Munteanu, într-un interviu postat de FRF.

Întrebat care este cea mai importantă lecție învățată de la Dan Petrescu, acesta a răspuns:

„Ce îmi spunea și sezonul acesta, nu trebuie să mă mai enervez. Mă enervam chiar foarte des și, cu siguranță, asta nu era bine. Asta, zic eu, m-a ajutat să am evoluții cât mai bune în acest sezon”, a mai spus atacantul.

VIDEO. Gol marcat de Louis Munteanu în CFR Cluj - Dinamo 3-1

