„L-au păcălit pe Varga” Balaj susține că a existat o ofertă uriașă pentru Louis Munteanu: „Se ajungea la 15 milioane de €”. De ce a picat transferul +11 foto
Louis Munteanu
Superliga

„L-au păcălit pe Varga” Balaj susține că a existat o ofertă uriașă pentru Louis Munteanu: „Se ajungea la 15 milioane de €”. De ce a picat transferul

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 18:20
  • Cristi Balaj (55 de ani) a dezvăluit discuțiile purtate de Rennes cu CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu (24 de ani) în urmă cu un an.
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Clubul din Ligue 1 a trimis o ofertă către ardeleni în vara lui 2025, moment în care au fost vehiculate mai multe sume posibile de transfer, însă fostul președinte de la CFR a confirmat că suma se ridica la aproximativ 15 milioane de euro.

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Cristi Balaj: „Se ajungea la 15 milioane de euro”

Fostul oficial al clubului din Gruia a explicat cum ar fi putut deveni Louis Munteanu cel mai scump jucător transferat din Liga 1.

„Bonusurile nu ştii dacă le iei. Acolo se ajungea, la 15 milioane de euro, plus procente dintr-un viitor transfer, adică 7,5%. Era greu să iei bonusurile, că nu ştii dacă intră în Champions League, dacă dă nu ştiu câte goluri. Dar două milioane bonusuri puteai să iei.

(n.r. - baza a fost de 10 de milioane de euro?) Da. Dar e de notorietate, a apărut informaţia. Răzvan Zamfir s-a întâlnit cu ei, au pus pe hârtie, avem bilețelul pe care au scris sumele. Au venit cu calculatorul să genereze contractul.

Dar, din nou, era greu să iei bonusurile. Era greu să joace ei an de an în Champions League”, a spus Cristi Balaj, la Fanatik Superliga.

Întrebat care a fost motivul pentru care transferul nu s-a realizat, Balaj a transmis:

„A picat pentru că... Nu domnul Varga e vinovat că a picat transferul. Vinovaţii sunt cei care i-au garantat că o să primească mai mult. Au fost tot felul de persoane care au venit şi l-au păcălit, că nu pot să zic altfel, că vin cu oferte mai bune”.

Ulterior, Louis Munteanu a fost transferat de americanii de la DC United, pentru suma de 6 milioane de euro, la începutul acestui an.

Louis Munteanu la antrenament (foto: DC United)
Louis Munteanu la antrenament (foto: DC United)

Galerie foto (11 imagini)

Louis Munteanu transferat ca star la DC United (foto: DC United) Louis Munteanu, sosire DC United (foto: DC United) Louis Munteanu, sosire DC United (foto: DC United) Louis Munteanu la antrenament (foto: DC United) Louis Munteanu la antrenament (foto: DC United)
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